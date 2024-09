La OMB ratifica la derrota de Pacquiao, la relación Roach-Manny parece deteriorarse

Los cinco jueces anónimos que la Organización Mundial de Boxeo escogió para la revisión del resultado de la pelea entre Manny Pacquiao y Jeff Horn llegaron a la misma conclusión que aquellos presentes en Australia: Horn ganó siete de los 12 rounds de campeonato disputados.

Según las cuentas del OMB, los jueces vieron ganar a Pacquiao el tercero, octavo, y noveno round al 100 por ciento, el quinto en un 80 por ciento, y el onceavo en un 60. Mientras que Horn ganó el primer, sexto y último round al 100 por ciento, el segundo, cuarto y séptimo en un 80 por ciento, y el décimo en un 60 por ciento.

El método de análisis que la OMB empleó para evaluar la contienda fue el mismo que utilizó para el choque entre Chris Algieri y Ruslan Provodnikov, y Pacquiao vs. Bradley. Cabe resalta que aunque los jueces de la revisión hubiesen obtenido resultados totalmente opuestos, es decir si hubiesen dado una decisión unánime a favor del filipino, poco habría importado, ya que la OMB no está facultada para revertir las decisiones de los jueces a menos que haya habido fraude o infracción a la ley.

La inesperada derrota en el campamento de Pacquiao y en gran parte de los fanáticos parece no sólo haber deteriorado la relación del Team Pac-Man con su promotor Bob Arum, al parecer también con su entrenador toda la vida y amigo Freddie Roach. De acuerdo con BoxingScene, Roach cree que su peleador está molesto con él por fallar ante el australiano en lo que ellos creían sería un rival a modo.

Roach cuenta que después de la pelea intentó buscar a Pacquiao, pero éste ni siquiera lo volteó a ver. «Intenté ver dónde estaba su cabeza, y ni siquiera pude hacer que me saludara. No sé si estaba enojado conmigo o qué… Realmente no sé si está molesto conmigo. Pero lo que sí sé es que no me ha pagado todavía. Quién sabe».

Roach no fue el único en darse cuenta que el veterano filipino de los encordados ya no es el mismo de antes. «Manny no fue él mismo. No fue el mismo Pacquiao que he conocido toda la vida. En el noveno round casi termina la pelea. Un round más así habría terminado todo, pero simplemente no pudo hacerlo».