Quién es Patri la de VOX y por qué ha sido Trending Topic

Más de dos millones de Españoles han votado a VOX en estas últimas elecciones. Varios sondeos apuntaban a que la formación verde conseguiría grandes resultados. Pero Patri, esta chavala de las Baleares de 22 años, se esperaba más y, preocupada, preguntaba ya con el recuento finalizado: “¿Estáis seguros de que habéis contado bien los votos? Porque no lo entiendo”. Paradójicamente, se trata de la misma persona que poco antes había dicho que le divierten los progres llorando.

¿Estáis seguros de que habéis contado bien los votos? Porque no lo entiendo

Pero entonces muy poca gente conocía a Patri, la estudiante de derecho que ha hecho carrera en la formación de Santiago Abascal antes de la noche electoral, y no fue hasta ayer que la magia de Twitter hizo que “la Patri” se convirtiera en trending topic y que esta coordinadora de VOX España en Marratxí, un municipio de las Islas Baleares, empezó a hacerse un nombre en el cosmos español de Twitter.



Un simple “PFFF” fue lo que la llevó a que más de 7000 personas la retuitearan y de ahí a la fama. A partir de aquí solo había que esperar: Patri se vino abajo después de conocer los resultados de VOX, lo que la llevó a convertirse en el meme político perfecto para la Generación Z en Twitter, alguien con quien empatizar por el meme de la eterna tristeza y angustia adolescente, pero desde la distancia (en este caso, ideológica), como pasa, salvando las diferencias, con La Reina del Brillo.



Mientras se acercaba el momento decisivo para saber los primeros resultados, Patri estaba on fire y en cada tuit sorprendía aún más a la gente que ya esperaba que soltara alguna de sus perlas, pero a medida que los resultados de VOX se confirmaban y el exitazo que algunos pronosticaron no se consumaba, Patri superó todas las expectativas:

A partir de aquí supongo que aplicó la máxima “de perdidos al río” y empezó a publicar frases como estas y a retuitear los mensajes en los que hablaban de ella, que la hacían volar aún más alto y la convertían en un personaje casi imposible de que fuera real.



Y es que a la mayoría de los seres humanos cuando nos equivocamos intentamos rectificar sin recrearnos más en este dolor. Simplemente enderezamos el rumbo y tiramos adelante sin flagelarnos más. La mayoría de la gente normal lo hace en silencio y desde el anonimato, sin la pretensión de que el error sea difundido a los cuatro vientos. Sin embargo Patri seguía con su discurso, como si nada hubiese pasado.

Pero todo esto lo ha hecho Patri sin dejar de reírse de ella misma, lo que quizás haya hecho que su personaje cuaje aún más. Porque todos hemos sido Patri en algún momento de nuestras vidas, cuando hemos sabido que no teníamos razón pero nos dejado la piel intentando defender lo imposible, como cuando le dices a tu madre que tienes los ojos rojos por culpa del cloro de la piscina. Sin aceptar nuestro error seguimos alimentando la bola que va creciendo esperando a que tiremos la toalla y nos demos por vencidos, algo que por orgullo pocas veces solemos hacer. Por eso no tiene miedo a posar con su bandera de España en un baño cualquiera con toallas detrás que no se ha molestado ni en retirar para la foto.



Patri representa a la fan más fan de Santiago Abascal y aún así ha despertado simpatías incluso entre las personas que han votado a las izquierdas. Podemos decir que ha sido la persona más integradora de VOX y también la que ha caído mejor durante toda la campaña y más aún ahora que parece ser que tendremos nuevo presidente.

Sus seguidores crecen por cada segundo que pasa, y lo más surrealista del caso es que sus nuevos seguidores son mayoritariamente votantes de Iglesias y Pedro Sánchez. No comparten para nada su ideología o simplemente la siguen para echarse unas risas con lo que escribe.



Porque a la gente le gusta reírse de la otra gente y eso es algo inherente a la especie humana que por mucho que pretendemos cambiar no pasará. Qué mejor actitud que aceptar que eres la diana de sus risas y convertirte aún más en el bufón que ellos esperan y así de paso ganar unos followers. Nunca se sabe si esa notoriedad en las redes también se notará en las listas.



