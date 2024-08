La película de ‘Breaking Bad’ ya se filmó y nadie lo sabía

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Acabamos de recibir la noticia de que habrá película de Deadwood, la precuela de The Sopranos está actualmente en producción, e incluso salió la película Rocko’s Modern Life hace unas semanas, por lo que, por supuesto, tenía que haber una película de Breaking Bad también en camino. Desde el otoño pasado, el creador del show, Vince Gilligan, ha estado hablando de que habrá una película que retomará la serie a partir de donde se quedó. Los rumores decían que entraría en etapa de producción a finales de 2018, y luego… No pasó nada. Las noticias sobre el proyecto se detuvieron por completo.

Videos by VICE

Pero parece ser que, de alguna manera, Gilligan comenzó a filmar la película en secreto, sin que nadie lo supiera, y aparentemente ya terminó de filmarla. Según una nueva entrevista de la revista Hollywood Reporter con la estrella de Better Call Saul, Bob Odenkirk, la producción, aún sin título, de la secuela de Breaking Bad ya está “hecha”, e incluso él no sabe cómo es que se mantuvo en secreto todo este tiempo.

Del Hollywood Reporter:

“He escuchado muchas cosas distintas al respecto, pero me entusiasma la película Breaking Bad. Estoy ansioso por verla”, dijo a In Studio.

Hablando sobre la gran discreción en torno a la película, Odenkirk dijo: “No sé lo que la gente sabe y no sabe. Me resulta difícil creer que no supieran que ya fue filmada. La filmaron. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Cómo es que eso es un secreto? Sin embargo, lo es. Han hecho un trabajo increíble al mantenerlo así”.

Todo lo que sabemos hasta ahora sobre la trama de la nueva película es que Aaron Paul retomará su papel como Jesse Pinkman, en una “búsqueda de la libertad” después de escapar de la Hermandad Aria en el final. La película será estrenada exclusivamente en Netflix.

Aún no se sabe la fecha de lanzamiento, pero a juzgar por la rapidez con la que parece haber sido filmada, es posible que la veamos mucho antes de lo que pensamos.