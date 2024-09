La Plata, el grupo español que ha hecho la mejor canción de lo que va de año

Este artículo fue publicado originalmente en Vice España

Hace poco un contacto de Facebook compartió un vídeo en su muro. Era de un grupo que no me sonaba de absolutamente nada, llamado La Plata. Es importante tener buenos nombres de grupo porque si La Plata no se hubieran llamado La Plata es probable que ni me hubiera planteado abrir el enlace, así que, joder, enhorabuena al grupo por su buen gusto a la hora de relacionar las palabras y las cosas. El caso es que abrí el vídeo y, joder, al escuchar el tema por primera vez no pude hacer más que arrodillarme y conferirle a esos tres minutos y nueve segundos el estatus de nuevo clásico.

El tema era —y sigue siendo a cada escucha— una mezcla de punk y de la Nueva Ola tanto anglosajona como ibérica, pero, como os digo, suena básicamente a auténtico hit. Odio la palabra hit —prefiero llamarlos «golpes»— pero quiero que las cosas queden bien claras entre nosotros —tú, lector, y yo— a la hora de hablar de este grupo.

Pero lo mejor es que La Plata no termina en «Un atasco»; de hecho, este tema da nombre a un disco de siete pulgadas editado por Sonido Muchacho, con un par de canciones más. «Esta ciudad» y «La luz», los temas que completan la lista de canciones del EP, no quedan ensombrecidas en ningún momento por «Un atasco»; de hecho, reiteran la idea de un pop impregnado de nervio punk —¿unos Último Vecino acelerados?—, con grandes coros y esa mano derecha de las guitarras tan impaciente que se retroalimenta con esa batería que parece no tener nunca ganas de parar.

A toda esta mierda que acabo de decir tendríamos que sumarle unas letras con mucha clase. No sabría decir si son brillantes o no, pero sí que cada palabra y cada sílaba están metidas en el sitio correcto para crear el tono perfecto que busca el grupo, esa especie de viaje hacia el pop de finales de los ochenta y principios de los noventa, y es por eso que no dudo en ningún momento de que estos temas van a poder generar, sin demasiado esfuerzo, un desenfreno envidiable a las dos y media de la madrugada cuando salten en algún bar o discoteca.

La Plata vienen de Valencia y son Diego Escriche, Patricia Ferragud, Salvador Frasquet y María Gea, pero aquí contestan todos juntos como La Plata.

VICE: Muy buenas, ¿desde dónde estáis respondiendo esta entrevista? Siempre me ha interesado la ubicación que se escoge para responder.

La Plata: Estamos contestándola en la cama de Diego mientras nos comemos un plato de macarrones que hemos cocinado al microondas. Se ha vuelto a acabar el gas.

¿Cuánto tiempo vais a dedicarle a esto de la entrevista? ¿Va a ser algo rápido o vais a contestar párrafos bien gordos?

Después de contestarla nos la pasaremos por internet y cada uno añadirá y quitará lo que quiera. Esto puede acabar hasta con descalificaciones a tus preguntas, nunca se sabe.

Bueno, empecemos. Si no fumarais y alguien os regalara un cigarro, ¿os veríais obligados a fumároslo por educación?

Por educación no hacemos casi nada.

Fotografía cortesía de La Plata

¿Cómo fue vuestra primera relación fanática con la música? ¿Qué estilo os enganchó? Me refiero a eso de descubrir algo y comprar discos en distris, leer fanzines y todo eso.

En su día cada uno fue un poco nazi de su movida. De habernos conocido hace unos años es posible que no nos hubiésemos podido ni ver. Por un lado unos iban a tope con el Hardcore, el punk en general tanto rollo Big Boys como Eskorbuto, otros con la Velvet y Joy Division, otros llevaban A Tribe Called Quest y a Black Moon en el móvil. Con el tiempo hemos sabido apreciar lo bueno de todos los géneros y por eso congeniamos.

Tiene toda la pinta de que La Plata empezó siendo un proyecto en solitario. Contadme un poco la historia del grupo. ¿Habéis tocado en otros proyectos, cómo surge la idea de empezar La Plata?

Surge con Diego en su cuarto grabando «Un atasco» con un Line 6 y un SM 57 (un ampli y micro malísimos), y meses después nos unimos el resto. Ya tocábamos con otros proyectos y habíamos coincidido en conciertos o nos conocíamos de antes de empezar con La Plata. Por cierto, qué pregunta más aburrida.

El vídeo de «Un atasco» salió hace más de un año pero creo que habéis empezado a tocar en directo hace poco, y ahora ha salido regrabado el tema en un 7″ editado por Sonido Muchacho. ¿A qué se debe esto? ¿Ha estado parado el proyecto desde entonces? No llego a entender cómo, con este tema tan increíble, hayáis estado parados tanto tiempo.

Cuando Diego se grabó en casa hace un año, subió el tema a YouTube con el nombre 0000000 y no lo mostró públicamente hasta pasados unos meses para formar la banda y componer el resto de canciones.

¿Tenéis algún tipo de relación con sellos como Burka For Everybody o la escena alrededor de La Residencia o la peña de Alicante (Futuro Terror , Yorchh …)?

Carmona ha sido muchos años miembro del colectivo Orxata Negra, quien lleva La Residencia. María ha hecho la web y las fotos de las ediciones a Burka For Everybody, y Jose Pazos de Futuro Terror, que es buen amigo de la banda, tiene un proyecto paralelo con María y Diego.

Los otros temas del 7″ son brutales; la segunda pista, en concreto, («Esta ciudad») me la pone bastante dura. Me gusta que los temas sean rápidos y mantengan un poco de nervio punk, ¿qué intenciones tenéis con el sonido? ¿Dentro de qué saco genérico (de género musical) os queréis ver?

Hace poco lo comentábamos, que nos gusta mucho el nervio que les hemos sacado a los temas. En principio son estructuras pop clásicas, pero tratamos de que nuestro toque personal esté muy presente y sea reconocible. Solemos etiquetarlo como Nueva Ola, que según lo que estés acostumbrado a escuchar puede resultarte pop facilón o más punk.

Recomendadme un cubata que sea increíble. Vuestro favorito, vamos.

Ron con Sprite, pronunciado «ronsprait». Da igual lo morao que vayas que siempre lo puedes pedir. Tiene una fonética agradecida.

Imagen vía Facebook de La Plata

Contadme algo sobre la gente que os ha hecho las camisetas y pegatinas. ¿Quiénes son?

El diseño es de Ostap Yashchuk, de Laboratorio_ache. Contactamos con él porque nos parece muy sugerente su trabajo en torno a los símbolos y sus múltiples lecturas. Nos gusta la potencia soviética. Por ejemplo el gráfico de las camisetas, aunque transcribe el nombre del grupo, parece más un símbolo que puede evocar una estética tribal, grafitera o incluso a los logos blackmetaleros. Nos flipa el resultado.

Siguiendo con esto, ¿a nivel estético qué pretendéis? ¿Cómo entendéis la relación entre un grupo y su imagen?

Bueno, si históricamente la relación música-imagen es innegable, pensamos que más aún lo es en esta época. Con internet y las redes sociales nadie necesita ver a una banda en directo para saber qué aspecto tienen, cómo visten, cómo hablan. Incluso puedes conocer esas cosas antes que escuchar su propia música. Nos parece importante y muy interesante poder expresar en imágenes las mismas ideas que con las canciones.

¿Creéis que una relación de pareja únicamente funcionará si existe un elemento sexual?

Aborto para unos, banderitas americanas para otros.

Para terminar, ¿dentro de un año os veis tocando en festivales y estando metidos en ese circuito «indie» que a veces da tanta rabia a los grupos de escenas más pequeñas y desconocidas en terreno nacional?

Actualmente llevamos una calidad de vida tirando a infame. Tocamos en «grupos de escenas pequeñas y desconocidas en terreno nacional», uno de nosotros vive en el coche, otro cocina patata cocida al microondas para pasar el mes, otro pasa droga. Tocar en un festival no tiene por qué significar apoyarlo, no deja de ser una relación de trabajo y es más divertido y gratificante que muchas otras.