La playlist infalible para coger según lxs artistas de Noisey Next

La música también nos genera placer: solitario, compartido y en diferentes posiciones. Es por eso que armamos una lista infalible para coger con canciones que nos recomendaron músicxs que han hecho gala de nuestra columna de descubrimientos musicales, Noisey Next. ¿Quiénes mejor que ellxs para darnos la información necesaria para mover la pelvis y sonorizar nuestros polvos con grandes melodías?

Acá te dejamos la selección de estxs talentosxs artistas, quienes abrieron sus corazones para compartirnos canciones suyas o de otrxs exponentes, y así generar esta playlist que si no usas a la hora de coger con alguien más, por lo menos te pondrá en el mood para darte placer a ti mismx.

Videos by VICE

¿Quieres saber por qué eligieron estos temazos? Acá nos cuentan:

A.K.A Lore recomienda “Ay tentación” de Chicarica “para hacer el amor con otres y contigo mismx ”.

Abbie recomienda “13 Beaches” de Lana del Rey y “Telepatía” de Kali Uchis, porque “son canciones con un ritmo y vibra muy interesante, como para dejarse llevar”.

Absa G. recomienda “Cinderella” de Mac Miller FT. Ty Dolla, porque “tiene ritmos y hooks muy sensuales que se sienten apasionados”.

AINDA recomienda “Best Part” de Daniel Caesar FT. H.E.R., porque “es para HACER EL AMOR con dedicación y deseo”.

Aldo Benitez recomienda su canción “Dibujo” (Gabi Lucena Remix), y “Alberto Balsalm” de Aphex Twin porque aunque no suele planear tanto el momento de echar un polvo, “las veces que recuerdo haberlo hecho satisfactoriamente con música de fondo seguro sonó alguna balada de Aphex Twin como esta”.

Ana Sofía recomienda “Fuck You All the Time” de Jeremih, porque “es directa, sincera y sexy. Me dan ganas de fumar porro cuando la escucho”.

Andrea Franz recomienda su canción “Worst Curse” con el rework de Andrés Arzate, porque “convirtió mis ritmos bailables a un mood muy sexy para bajar las luces”.

Army of Skanks recomienda su canción “Arigato Hey!” porque “es infalible a la hora de echar la pasión, te pone perra, diva y potra empoderada. Sabemos que es una letra fuerte, pero sin duda algo que nosotros diríamos a la hora de estar hot”.

BALTHVS recomienda “Eternal Light” de Free Nationals & Chronixx, porque “el ritmo es perfecto, brinda sólo buenas vibras y erotismo, mejor aún así es una noche sensual 4/20 ”.

Benjamín Walker recomienda “Let’s stay together” de Al Green, porque “(diría que cualquiera del repertorio de Al Green) ofrece un momento chill pa’ pasar un rato rico e íntimo… También soy fan de actuales del new soul como Leon Bridges o Tom Misc“.

Blackpanda recomienda “Como el fuego” de Sen Senra, porque “además de que la letra quema de por sí, la instrumental es super fuerte, siendo minimalista y lenta, sus guitarras son una locura, demasiado insinuante”.

BLNKO recomienda “Nights” de Frank Ocean, porque “está bien moody y bien lenta y perfecta”.

bluerojo23x recomienda “Not Steady” de Paloma Mami, porque “su voz es demasiado sensual, siento que el fraseo es delicioso y perfecto entre inglés y español y me lleva a bailar y querer darme beso rico con lengua”.

Cachorra recomienda su canción “Fuego en la sala” ft. Charly Gynn, porque “honestamente si la pongo cuando hago el delicioso, me da vibes como de cuando te besas con alguien en el foreplay y te sientes en una nube”.

Carmen de León recomienda “Hold on we’re going home” de Drake, porque “cualquier canción de Drake tiene siempre un beat muy sensual”.

Charly Gynn recomienda su canción “Lovva” ft. Mikeanyway, porque “suena cagado pero hice la canción más sexosa del mundo con mi mejor amigo. Es una rola bien oscura y maleantosa, como para hacerlo con el chakal que conociste en las miches de la Lagu, y te dio un rol en la motoneta por su colonia. Deli. Cinco estrellas”.

Cítrico recomienda “N Side” de Steve Lacy porque “es la mejor de todas para ese momento”.

Contraflores recomienda “Apaga la Luz” de Jesse Baez, porque es “un clásico moderno latino. Coger sin Jesse Baez de fondo es como almorzar sin platanitos maduros fritos”.

Cornetto recomienda “Corny” de Rema porque “te pone en un buen mood para hacer el delicioso o el sin respeto jaja (✱‿✱)”.

Cráneo recomienda su canción “Cristal” ft. Bx Rod, producida por Made in M, porque “la voz sexy de Bx Rod y la atmósfera psicodélica que crea esa guitarrita antigua te lo pone bien fácil para echar un kiki, ya sabes jajaja”.

CryBaby recomienda “Girls need love” de Summer Walker, porque “tanto la letra como los sonidos y ritmos que tiene para esa situación son ideales ”.

CRYMES recomienda “Telepatía” de Kali Uchis y “Stand still” de Sabrina Claudio, porque “es una excelente canción para hacer las relaciones y conectarte con tu ser amadx. Simplemente el beat relajado y la voz de Sabrina, te llevan a un ambiente de intimidad y confianza. Se siente como si pusieras una vela aromática y dejarás que la vibra sexual se apodere de los cuerpos”.

Daga recomienda “A vapor” de Sky Rompiendo ft. Jhay Cortez porque “el BPM de la canción se presta para hacerlo de una manera muy coqueta y también algo agresiva”. Y también recomienda una canción de su autoría llamada “Cellphone”, porque “en el momento que la escribí me inspire en un reencuentro con alguien y todo lo que pasa cuando tienes un amor lejos”.

Deborah Medrez recomienda su canción “El fin”, porque “imagina cómo será el fin de los tiempos con un nuevo canto y un video lleno de misticismo. Con un llamado a la conciencia refleja la idea de cómo sería un escenario apocalíptico para los últimos días de la humanidad”.

Delaporte recomienda “Blades” de FARR, porque “mola mucho, es una canción muy sensual y que relaja bastante, además el disco completo de este tema anima a eso, o por lo menos a nosotros”. También recomiendan su cover a la mítica canción “Cariñito”, porque les “parece muy sensual y divertida”.

Delfines Entrenados Para Matar recomienda su canción “Copacabana”, porque creen que “es el tema infalible para realizar el sin distancia. Nos han dicho que ha dado buenos resultados, 100% comprobables. Ese ritmo seductor pero chill es ideal para la oportunidad”.

Desentis recomienda “Nightclubbing” de Iggy Pop, porque “es una de las canciones más sexys de la historia y tiene un gran ritmo para que pueda bailar con mi cuerpo de perro parado. Pasan dos cosas cuando esto sucede, o se pone buena la cosa, o se ríen de mí”.

DJ La Moon recomienda su canción “Algo Sexual” FT. Sam Sage & Nurrydog, porque “es la perfecta canción para un bellaqueo inolvidable. Donde tú te sientes empoderadx y estás encima y se siente cabrón, se siente bien rico. Mi culo te gusta te hizo un hechizo”.

El IMA recomienda su canción “Fotos Exóticas” con Kaydy Cain, porque “es una canción que transmite esas ganas de encontrarte con la persona que te gusta y en la intimidad se puede convertir en la canción perfecta para pasar un buen rato ♥️”.

EnSecreto recomienda su nuevo sencillo “Que te ames”, en colaboración con la rapera chilena KMC, porque “llamamos a disfrutar el 14 de febrero con los amigos, la familia, pero sobre todo, reconociendo el amor que cada uno tiene por sí mismo, por sus pasiones e incluso por sus pasatiempos”.

Enyel C recomienda “Khmlwugh” de HOMESHAKE, porque “esos synths… y ese bassline… la letra del coro :3 y el outro godddd  dios me lo bendiga”.

Evripidis and His Tragedies recomienda “It’s You” de E. S. P., porque “es increíblemente sexy. Es una canción de house primitivo, muy minimalista, teniendo sólo lo esencial de ritmo, bajo y pads. Me transmite en pistas de baile clandestinas y oscuras, donde solo una mirada basta para establecer cierta unión con alguna persona desconocida que la suerte llevó pasar por tu lado. Bailareis juntxs sin hablar y tal vez acabareis teniendo un contacto más íntimo en casa al acabar la noche, aunque nunca se sabe, tal vez este deseo ardiente y a la vez contenido quedará solo en cenizas cuando amanezca. Es un anhelo, una posibilidad, pero no una promesa de un final feliz. Esta incertidumbre y vulnerabilidad que desprende, junto con su desnudez sonora y su ritmo repetitivo, la hacen muy erótica para mis oídos”.

*Este tema no está en Spotify pero no podíamos dejarlo fuera. <3

Fiebre recomienda “Salt Water” de Raveena Aurora, “porque su voz te relaja de inmediato, está canción te pone en un mood sexy sin que te des cuenta y te acompaña con groove a donde quieras llegar”. Y si tuviera que elegir una de ella, dice que, por las mismas razones, sería “Cellphone”.

Florencia Núñez recomienda varias: “Creo que no la he utilizado propiamente con fines románticos/íntimos pero ‘Waiting – PAL Remix’ de Alice Boman es estupenda: tiene ritmo, intimidad, una cosa sensual en la voz con esas texturas sonoras que lo hacen muy atractivo. Sumo a esta recomendación la versión de ‘I’m on fire’ por The Staves. Y si a la lista le agregamos algo de Lana del Rey como ‘Lust for life’ junto a The Weeknd, ya tenemos una playlist infalible”.

Fransia recomienda “Like you miss me” de Onra y “Principles of Lust” de Enigma, porque “es la mezcla perfecta entre un beat soft porn, un sonido que te invita a soñar y una letra romántica pero sin perder el misterio”.

Ganges recomienda “Nothing’s gonna hurt you baby” de Cigarettes After Sex, porque funciona “tanto para el durante como para el después (como su propio nombre indica)”.

Georgel recomienda “Nothing even matters” de Lauryn Hill & D’Angelo, porque “es la absoluta cogedera”.

Hipnótica recomienda su canción “Humedad”, porque “preferimos el R&B para momentos así, y esta canción fue plenamente concebida para ocasiones así ”.

Igna recomienda “Let’s get it on” de Marvin Gaye, porque “solo es necesario poner la intro y la situación se pone intensa”.

Immasoul recomienda “Slip” de Elliot Moss, porque “amo sexy vibes, lento y gentil”.

Inés Pacheco recomienda su canción “A Marte” ft. Tau porque “la escribí basada en los pensamientos que llegan antes de verte con esa persona especial con la que sabes que va a pasar algo ”.

Isla de Caras recomienda “Charlotte’s thong” de Connan Mockasin, porque “muy pocas canciones tienen la habilidad de funcionar como un chute de placer casi narcótico. Esta no solo tiene eso sino que además repite ese riff de guitarra de caramelo sin que el tiempo parezca transcurrir”.

Iusef recomienda su canción “Quitémonos la ropa” porque “tiene el ritmo adecuado, además es lo suficientemente rara como para perderse en ella mientras uno coge, es una invitación no solo a quitarse la ropa literalmente sino figuradamente, a liberarse de los prejuicios y dejarse llevar”.

Kai Tak recomienda “Like Lust” de MOVEMENT, porque “honestamente los conocí por un video NSFW (que ya no existe) de su single ‘Ivory’, y creo que toda la vibra de la banda se puede definir con esa canción, creo que cualquiera la escucha y dice esto es música para coger”.

Kid Pistola recomienda su canción “XXX”, porque “el beat es super sexy tipo R&B y habla de cuando tienes esa cita nocturna con la persona que te prende y de que la conexión es TAN buena que parece de película”.

La bande-son imaginaire recomienda su canción “Laisse-moi faire”, porque “no puede faltar un poco de erotismo oscuro con letras que oscilan entre las bajas pasiones y el romanticismo… en contra, en contra, encontraré. Despacio espacio en esa piel, tan tan tan tan to que… viene escupido otra vez“.

La Dame Blanche recomienda “We Gonna Take U Back” de Blackstreet, porque “la escuché en La Habana de casualidad y me dislocó. Esta melodía me hace mover sutilmente las caderas, doblar el ritmo, estremece algo inexplicable y no entiendo un carajo lo que dice la canción pero me eriza la piel y me libera un cierto instinto casi animal y dulce  “.

La Queen recomienda su canción “Pumpurum” ft. Color, porque “¡es justamente dedicada al sexo! Para disfrutar de tu cuerpo y del otrx y es más para la previa en sí”.

La Santa María recomienda “Playboy” de Cuban Bling, porque “el trap prende y te activa en corto. Cabe mencionar que las letras son bien irreverentes”.

Lara Project recomienda su canción “Toda la noche”. ¿La razón? “Simplemente porque La Sirena (la pornstar) la usa para masturbarse ✨”.

Lastmonday recomienda su canción “Freestyle Cruda”, porque “¡es perfecta a la hora de echar su polvo! Esta vaina les va a poner moverse como nunca y más con el tono y la letra que carga encima del ritmo. Sube el volumen hasta que sientas el bajo vibrando como una cama de masaje y ya con ese consejo no hay más que decir…”.

Lika Nova recomienda “In Your Eyes” de The Weekend, porque “construye una atmósfera muy propicia para la ocasión y el ritmo sí que nos puede llevar. ¡Temas sexys y este!”.

Linxes recomienda su canción “Prisa”, porque “cuando la grabamos buscamos que tuviera el tempo y el groove necesarios para despertar los movimientos de baile más sensuales. Nos encantaría musicalizar un momento tan satisfactorio y liberador como lo es el encuentro sexual”.

Los Mundos recomienda su canción “Boca Arriba”, porque “es una canción sexy y lenta que te lleva a diferentes lugares en cuestión de minutos”.

Los Siberianos recomienda “Chocolate” de Ana Frango Elétrico, porque “se podrán percatar de que el comienzo derrite como chocolate al sol y al cantar ¡ella les enamorará! Ideal para ir calentando esos motores sexoafectivos”.

Lucia Tachetti recomienda “Quite Like” de Her, porque “es una canción que siento que todo el tiempo te mantiene como en estado de tensión y a su vez relax. Siento que cumple con ese estado de previa, me encanta porque sonoramente ya es sexy pero a su vez no es invasiva. Hay muchas canciones que podría recomendar pero esta me encanta”.

Mariana Michi recomienda “Sangría” de Céu, porque “me pone los pelos de punta, como entrar en un baño de inmersión. La belleza absoluta, una voz con aire, ella va liviana, se va frenando el tiempo con su melodía. Este disco entero es un viaje perfecto para dejarse llevar, uso y recomiendo ❤️”.

Marton Marton recomienda “The World Is Crowded” de Unknown Mortal Orchestra, porque “si bien soy más fan del silencio a la hora del sexo, pienso que esta canción puede traer unos buenos momentos de felicidad”.

Mecánico recomienda “Hold it Together” de The Marías. “Una canción del universo de Mécanico. Sexy en su ritmo, movimiento y estética. Una voz que susurra en el oído, y una propuesta con actitud en la saturación del bajo. Nos encanta The Marías!”.

Mengers recomienda “Gone Tomorrow” de Exploded View porque “acá entre nosotros, somos románticos. Nos gusta que exista un poco de todo: melancolía, amor, sensualidad y locura. Esa es la mezcla de polvo perfecta y esta canción tiene todos esos elementos. Desde las primeras frases: What would you do if your love was gone tomorrow, – and you don’t find the words to say (qué harías tú si tu amor se va mañana y no sabes qué palabras decir) sabes que lo que existe ahí es algo más profundo que las palabras. Además la cadencia se presta para perderte en todos los sentidos posibles”.

Moonvvater recomienda “Hot Dreams” de Timber Timbre, porque es “una canción que desde que empieza, la guitarra ya te da una sensación íntima o romántica. Con su suave voz junto con los ritmos de la batería, sintetizador y guitarra soñadora te pone en el mood perfecto para tocarse el uno al otro, darse y besarse”.

N4NO recomienda su canción “Indecisa” porque “por el ritmo como afrobeat, la trompetita (siempre son sexys las trompetitas), haha, y… el tema mismo, el primer verso es super romántico y luego el segundo es literalmente super sexual”. También recomienda “Novacane” de Frank Ocean porque “qué barbaridad, nada más de oírla me salen chapitas”.

NAFTA recomienda su canción “Vos no” porque “si bien la letra no va por ahí, la música está compuesta con una fina selección de intervalos eróticos que harán de tu alma una zona erógena”.

(Juli Guerriero de) Niña Lobo recomienda “Ojitos de Md” de Axel Fiks “porque tiene la mezcla perfecta entre swing, relax y erotismo. Pero lo más importante, la letra del tema habla desde el amor más libre y lo que más me pone en el #mood: la elección de estar ahí, de vibrar y de conectarse realmente con el otro. La responsabilidad afectiva es algo que se cotiza caro y está canción la representa muy bien”.

Nohemy recomienda su canción “Viaje”. ¿A qué se debe? “Por la vibra, te transporta a un sentimiento sobrenatural”.

Palmera Beach recomienda su canción “Días de verano” porque “es romántica, con un ritmo a gusto para poder estar con la persona que te gusta a la hora de echar pasión”. Además suma su nuevo sencillo, “Helena”.

Pasaje nos recomienda música suya: “Les mega recomendamos ‘Físico’ y ‘El Ritmo Va Lento’ de nuestro disco Sin Salida. Son canciones para tener sexo”.

Paul Higgs recomienda “Sparkle City” de Shuggie Otis, porque “woa la swampy funky lumínica fricción que entre pulgares y cuerdas de acero a cabo se llevó en esa grabación pulsa el punto G del multiverso de forma atemporal 4evah”.

Plano recomienda su canción “Lento”. ¿Por qué? “Nosotros no nos escuchamos porque sería rarísimo pero creemos que han incluido este tema en varias listas similares por el beat lento, el groove o la voz suave”.

Policías y Ladrones recomienda su canción “Brillo” porque “la canción tiene una atmósfera como sensualona: tiene un ritmo lento, un riff sencillo pero lindo en los coros. A momentos se vuelve ruidosa y con mucha distorsión, pero vuelve a retomar la sencillez con la que empieza. La letra es muy íntima, como muy pasional, y creo que tanto la música como la letra se prestan para echar la caricia”. Suman también “Fate” de Boy Harsher.

Robot recomienda “Mala fama” de Cheva FT. Yonson, porque es “puro fuego”.

RPLK recomienda su canción “Sonámbulos” porque “tiene un verso íntimo y un coro súper pasional, siento que es un must en una playlist para ese momento de éxtasis ”. También recomienda “Stargirl Interlude” de The Weeknd FT. Lana del Rey: “es una canción súper cortita pero súper hot”.

Sael recomienda su canción “Pase lo que pase remix” FT. Feid, Manuel Turizo y Andy Rivera porque “no puede faltar en la playlist de los polvos. Creo que el beat de esa canción más las melodías vocales crean un ambiente perfecto pa’ echar un polvo”.

Satón recomienda “You’ve seen the butcher” de Deftones porque “es una buena power song para crear ambiente durante ‘el acto’ ;) jaja”.

Saúl de los Santos recomienda su canción “Cerezos”. “Es la canción perfecta para echar el polvo más romántico y pasional de tu vida  La melodía invoca un sentimiento de amor profundo por algún otro ser, no hay que ser un genio para saber que este tema, es un tema de amor. Y qué mejor que escucharlo en un momento tan especial como la conexión sexual, yendo más allá de lo palpable”.

(Americo de) The Americojones Experience recomieda “Shut the door” de Saâda Bonaire. “Me la enseñó hace poco mi novia y es una rolota. Una banda muy sensual, con un gran sonido y voces dulces pero con algo diabólico, y ritmos funkys para mover mejor el bote”.

Tercerojo recomienda su canción “Amantes Temporales” porque “tiene que ver en parte con la temática y siento que habrá muchos amantes temporales este 14”. Además, suma “So Tonight That I Might See” de Mazzy Star “porque literalmente son la banda para el make out 90ero por excelencia”.

The Chica recomienda “Lost” de Synd “porque me parece que tiene un ambiente psicodélico profundo perfecto para empezar a besarse. Y porque realmente tengo fantasías con ese tema”.

Tomy Sainz recomienda “¡el disco que sacamos con Pablo Gonzalez! (Zona #1 EP) Es clave que sea instrumental ”.

Trey recomienda su canción “Fácil” porque “me gusta el feeling y la vibe en la que hicimos este track. Ojalá puedan escucharlo real , fumar y echarse un palo”.

Vesica Piscis recomienda su canción “Nina” porque “es ultra romántica y melosa. Te envuelve en un mundo rosa, lleno de amor y dulzura, que es ideal para compartir en una noche mágica junto a tu persona favorita ”.

Vic McFly dice que él no coge (jaja), pero recomienda “A muse” de dvsn. “Está increíble, me recuerda a The Weeknd en `’House of Balloons’ y nada mejor para coger que R&B triste y drogado ❤️ “.

VFRO recomienda varias: “Mood” de Lex Amor. “Tumbado en el jardín viendo el atardecer” de Sen Senra. “Lamento de una supernova” de Ralphie Choo. “La luz” de Kali Uchis Buscabulla Remix. “6 AM” de Akapellah y Maikel Delacalle. “Trust” de Brent Faiyaz. “So what” de dvsn FT. Popcaan. “BIPP” de SOPHIE (Autechre Mx). “Jaguar” de Victoria Monet. “Dolores” de Rusowsky FT. Ralphie Choo.

Yendry recomienda “Redbone” de Childish Gambino. “LA AMO. Esta canción es sexy y el ritmo te lleva a otro mundo…”.

Y aunque no nos explicaron por qué las eligieron, Calleb Calloway recomienda “Mood” de Rauw Alejandro; Kifykify recomienda su canción “Dior”; Ladilla Rusa recomienda “El toro Barroso” de Rodrigo Cuevas; Las luces primeras recomienda su canción “Rímel” y “Heaven” de Rolling Stones; Pixel de Stael recomienda “Sweetest Perfection” de Depeche Mode y todo el Blue Lines (2012 Mix / Master) de Massive Attack.

¡Gracias a todxs lxs artistas que participaron! Dales mucho amor consumiendo su música, comprando su merch y siguiéndoles en redes sociales. Créenos: son de lo mejor que hay en Latinoamérica y España.

Así que ya sabes, arma tu velada con sábanas limpias, dale play para ambientar el clima y síguenos para que los sonidos ardan.

Acá las cuentas de Noisey en Español: Twitter, Instagram y Facebook.