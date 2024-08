La policía clausuró una tocada de Smashing Pumpkins en Los Angeles

Billy Corgan, un compositor de canciones de rock que alguna vez fue magistral y ahora hace propaganda de extrañas teorías de conspiración y hace deliberadamente que la gente piense que es un tonto, está llevando a cabo una reunión de los Smashing Pumpkins en este momento. El ex bajista D’arcy Wretzky no forma parte de la reunión, pero James Iha y Jimmy Chamberlain están de vuelta en el redil, y su primer sencillo juntos desde Machina/The Machines of God del 2002, el tema “Solara” que soltaron el mes pasado, reavivó un poco de su anterior grandeza. La última parada en su camino lleno de baches fue una fiesta en Studio City, Los Ángeles, el pasado fin de semana. Un concierto en la misma casa en el que filmaron partes del video para “1979“. Para capturar el espíritu de los 90 en plena forma, la policía clausuró el concierto, después de recibir quejas de los vecinos.

Para enfatizar lo lejos que han llegado Corgan y compañía desde el apogeo de su rebeldía, la policía de Los Angeles les dejó terminar su set (aunque la banda se vio obligada a cortar la cosa antes de un encore planificado para “Cherub Rock”). Y debido a que Corgan “no es anti nada excepto anti-establishment“, un hombre que encuentra “sospechosas a las instituciones y a los sistemas”, se descosió en halagos para la policía que llegó. “Grandes momentos en LaLa” escribió en Instagram. “Aprecio a los que vinieron al Troubador [sic]. Y mis disculpas a los de Studio City por los disturbios que provocó nuestro ruido nihilista.” Era luna llena, seguro afectó en algo. Y respeto a la policía, que permitió que termináramos el set”.

Se suponía que no podía haber teléfonos en el evento, pero se colaron algunos fragmentos de imágenes. Míralo todo abajo. El punk vive.

