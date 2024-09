La policía de la India adquiere drones que permiten rociar a manifestantes con gas pimienta

La policía del norte de India ha anunciado la adquisición de drones que rocían con gas pimienta y que podrán ser utilizados contra manifestantes y otras personas que amenacen a la seguridad pública.

«Pueden ser utilizados para lanzar gas pimienta a una turba indisciplinada en caso de cualquier problema», afirmó Yashasvi Yadav, superintendente de la policía de Lucknow, una ciudad importante en el norte de la India, según The Times of India.

Videos by VICE

La tecnología que permite el control de multitudes a través de control remoto es algo relativamente nuevo, pero la estrategia de Yadav en cuanto al uso de drones es parte de una tendencia común de expansión entre gobiernos y empresas en expansión a pesar de las advertencias de los más escépticos que quieren normas más estrictas respecto al uso de estos dispositivos.

«Como sociedad no podemos precipitarnos a la utilización de esta tecnología», comentó a VICE News, Alli McCracken, coordinadora nacional de Code Pink, una organización que se opone a los drones. «La policía ya está demasiado militarizada. Es una cuestión de privacidad y seguridad».

Estas preocupaciones no han detenido a los Estados Unidos y a otros países para ofrecer puestos de trabajo relacionados con el uso de vehículos aéreos no tripulados. La controversia generada por los drones de vigilancia está llegando a muchos rincones del planeta, desde la frontera de Texas a las aguas entre China y Japón. Drones armados dejan caer bombas en África, Pakistán y en todo Oriente Medio. Amazon quiere drones para entregar sus paquetes ordenados online. Realtors ahora usa drones que ofrece vistas aéreas de sus propiedades.

Las normas propuestas y emitidas recientemente por el presidente Barack Obama para expandir los vuelos comerciales con aviones no tripulados en todo los EEUU están ahora abiertos a los comentarios de los ciudadanos. Obama también emitió una orden ejecutiva que exige a las agencias federales respetar las libertades civiles de los ciudadanos cuando se formalice el uso de drones.

En junio, la BBC informó de una nueva empresa sudafricana dedicada a la venta de «helicópteros antidisturbios» que podían disparar cápsulas de gas pimienta. No está claro si la policía india están utilizando estos mismos aviones no tripulados. La BBC dijo que el primer cliente de la compañía era una empresa minera, lo que sugiere que los aviones no tripulados serían desplegados contra los mineros en caso de huelga.

«Mi predicción es que vamos a ver una emergente ola de demanda de drones aún mayor que de armas Taser, armas de dardos, y pistolas de paintball», dijo a la BBC, Guy Martin, editor de defenceWeb, un sitio web que informa sobre defensa africana y noticias de seguridad.

Yadav explicó que la policía de Lucknow ya han estado usando aviones no tripulados con cámaras de vigilancia para las fiestas religiosas. El paso a equipar las máquinas voladoras con gas pimienta parecía natural, dijo. En una entrevista con la AFP, el superintendente de la policía dijo que ya los puso a prueba en un motín simulado.

«Los resultados fueron brillantes. Hemos conseguido encontrar la manera de para apuntar con precisión a la multitud en áreas congestionadas,» dijo Yadav a la AFP, añadiendo que los drones cuestan casi 10.000 dólares cada uno. «La pimienta no es letal pero muy eficaz en el control de la multitud. Podemos rociar desde diferentes alturas para tener mejores resultados.»

Amos Guiora, profesor de derecho de la Universidad de Utah, que ha abogado por tribunales especiales para pronunciarse sobre la legalidad de las huelgas de aviones no tripulados, pensó que Yadav estaba siendo demasiado indiferente. Rociar a la gente con gas pimienta se hace mejor estando presente en la manifestación que desde la distancia con un control remoto, dijo.

«Soy partidario de las decisiones sobre el terreno», dijo Giora en VICE News. «Por ‘sobre el terreno ‘, quiero decir que es un ser humano el que está ahí, y no una condenada máquina. Los operadores de aviones no tripulados que están con los pies sobre sus escritorios me asustan».

Jay Stanley, un analista de políticas en la ACLU, coincide. Imagínese que los drones, en lugar de los agentes de policía, hubieran respondido a las llamadas realizadas al servicio de emergencia por el tiroteo en Ferguson, Missouri, y en otros lugares en los últimos años, se preguntó. La policía cometió errores sobre el terreno. ¿Cómo habrían respondido si encima no hubieran estado en la escena?

«Cuando un policía humano no está presente, simplemente no es capaz de juzgar la situación tan fácilmente», dijo Stanley a VICE News. «Hay un mayor riesgo de mal uso y uso excesivo de la fuerza. Cuando los agentes de la ley pueden usar la fuerza desde la distancia, se hace sin costo, sin riesgo, barato y muy fácil.»

Sigue a John Dyer en Twitter: @johnjdyerjr