La primer aparición de Lil Uzi Vert en el Late Night Show demuestra que es una nueva fuerza musical

Con una nominación al Grammy, un álbum número uno en Billboard y la canción favorita de Noisey del 2017, Lil Uzi Vert es un jugador legítimo en el mundo de la música, y con justas razones. Junto con el fallecido Lil Peep, es un defensor de la mezcla emo-trap tremendamente inventiva y popular que ahora está siendo imitada por muchos artistas jóvenes.

LUV izó la bandera por el estilo que básicamente inventó anoche en The Late Show con Stephen Colbert, presentando «Way Life Goes» de Luv Is Rage 2. Esta también fue su primera actuación televisiva en un late show (otro indicador de su atractivo en los EE. UU.), Aunque por su comportamiento tan relajado, no lo parecería.

Trepándose a la pista respaldada por una banda en vivo, Uzi da una versión relajada de sí mismo para las audiencias que podrían no haber estado previamente expuestas a él. El claro magnetismo de su actuación es una amplia evidencia de que él y su fascinante estilo se mantendrán durante un muy buen tiempo. Míralo arriba.

Este artículo apareció originalmente en Noisey UK.