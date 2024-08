La primera película de Björk será restaurada y estrenada en cines

Antes de ser conocida solo como Björk ––porque sí, Björk tiene un apellido difícil de pronunciar que afortunadamente se quitó porque en realidad creo que no hay muchas Björks famosas en el mundo––, la artista islandesa participó en diversas películas que, gracias también a su posterior papel en “Dancer in the Dark” de Lars von Trier, probaron que ser actriz y cantante no son oficios necesariamente peleados.

Björk Guðmundsdóttir actuó por primera vez en una película de Nietzchka Keene titulada The Juniper Tree, basada en un cuento de hadas de los hermanos Grimm con un giro feminista y grabada totalmente en blanco y negro. Todo muy Björk. La película participó en el Festival de Cine de Sundance de 1990, pero debido a que se trató de una producción independiente que no gozó de la mejor recepción en su momento, no fue distribuida en cines, y fue lanzada en DVD y VHS muchos años después en algunos países de Europa y Asia.

Sin embargo, casi 30 años después de su filmación, The Juniper Tree será estrenada en cines gracias a un proceso de restauración 4k para poder ver de nueva cuenta a la pequeña reina del avant-garde en su primer papel cinematográfico. Arbelos Films y el Centro de Investigación de Cine y Teatro de Wisconsin se encargaron de renovar el celuloide para que a partir de marzo –en Islandia–, el filme pueda presenciarse a través de la pantalla grande.

De acuerdo a la sinopsis oficial de Metrograph, “Björk, que aún era la líder de los Sugarcubes en ese momento y todavía no estaba cerca de ser una superestrella internacional, interpreta a una mujer que huye con su hermana de los perseguidores que llevaron a su madre a la hoguera por crímenes de brujería en la película debut de la difunta Nietzchka Keene, una evocación de la vida medieval llena de dureza, fervor y terror”.

Aún no existe información sobre un probable estreno en América Latina, pero es factible que suceda en un futuro cercano a través de un festival o distribuidora independiente. Por lo pronto, mira el trailer restaurado aquí abajo.

