La primera serie de los hermanos Coen llegará a Netflix

Después de anunciar en enero que estarían trabajando en su primera incursión en la televisión, la nueva serie de los hermanos Coen The Ballad of Buster Scruggs ha encontrado su casa en Netflix, según la revista Variety.

Los hermanos cineastas confirmaron la noticia al publicar la siguiente declaración: «¡Estamos de regreso, cabrones!»

Aunque no hay muchos detalles sobre el próximo proyecto, sabemos que los hermanos Coen escribirán, dirigirán y producirán Buster Scruggs como una miniserie corta, que contará seis historias diferentes sobre el Oeste estadounidense. Tim Blake Nelson protagonizará el papel principal, y se rumorea que James Franco, Zoe Kazan y Ralph Ineson harán apariciones, según IndieWire.

«Los Coen son directores visionarios, narradores de cuentos y lingüistas coloridos», dijo Cindy Holland, vicepresidenta de contenido original de Netflix, en un comunicado. «Estamos encantados de que Netflix sea el hogar de toda la gama de sus talentos».

En los últimos años, los cineastas ganadores de un Oscar han dedicado sus esfuerzos de dirección a películas sobre la Nueva York de 1960 con Inside Llewyn Davis y al Hollywood de 1950 con Hail, César! Con este nuevo proyecto, probablemente podremos ver al dúo volver al encanto gótico estadounidense que hizo que True Grit, No Country for Old Men, y O Brother, Where Art Thou? fueran éxitos cinematográficos.

The Ballad of Buster Scruggs está programada para llegar a Netflix en 2018.