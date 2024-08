La productora trans que está renovando el sonido de la electrónica latina

El nombre Ximena Jiménez puede no sonarnos mucho. Ximena es una artista trans vive en Xalapa, México y produce música electrónica. Tiene tres proyectos ( PNKBLSSM, 葉 葉 葉 y SANTA NIÑA) y trabaja con las lables Futurable y $HADOW $QUAD. La mente de Ximena es un un lugar oscuro iluminado con luces de neón que vibran a una distinta frecuencia según la manera en que se asuma ese día. Según lo que siente, piensa. Su contorno y la manera de convertirlo en arte. Pocxs productorxs jóvenes en México pueden jactarse de llevar tres proyectos con la constancia y cuidado que Ximena deposita en su producción. Sus estilos musicales son retadores para el escucha, la música de Ximena no es complaciente, sino que espera mucho del escucha, de la relación que mantiene con sus espectadores. En esta entrevista sabremos más sobre Ximena, la persona, y también sobre PNKBLSSM, 葉 葉 葉 (Leaves), SANTA NIÑA, los proyectos. Conoceremos su experiencia como una ambiciosa artista trans que esta devorando el panorama under de la música electrónica en México.

Thump en Español: Sabemos que Ximena tiene tres proyectos. ¿Nos puedes decir cuál es uno, cuál otro y qué los diferencia?

Ximena Jímenez: Los proyectos en los que me muevo son PNKBLSSM, 葉 葉 葉 (Leaves) y SANTA NIÑA, lo que los diferencia es el tipo de sensaciones que me gusta transmitir a través de de cada uno y las características que cada uno me brinda para poder jugar con eso. Es decir: PNKBLSSM suele estar desde los 160 hasta los 250 BPMs, entonces se presta mucho para bailar de manera hiperactiva o de plano para concentrarte en la rapidez y sólo saltar. Por otro lado, con 葉 葉 葉 busco que la gente se sienta en determinados lugares de mundo: mientras escuchas la música solo es dejarte llevar e imaginar en qué país e imaginar. en ese determinado lugar, ¿que podría estar pasando?… 葉 葉 葉 es sobre viajar sin tener que moverte. Cuando hago un set de 葉 葉 葉 me gusta que las personas alcancen una sensación de paz y tranquilidad después de haber bailado, aunque esos sets son más íntimos y los reservo sólo para ciertas personas. Por último, como SANTA NIÑA. pienso en que la gente mueva las nalgas. En general disfruto mucho de mover el cuerpo, y lograr que alguien más lo haga. me alegra mucho. Por otro lado, no solo quiero que el sonido sea para bailar en un lugar cualquiera. Me gusta la idea de que sientas cierto peligro o que no estas en el lugar correcto para bailar, sin embargo es lo que hay que hacer… por cierto: sigo intentando generar ese ambiente.

¿De dónde surge la necesidad de tener más de un proyecto en marcha?

La necesidad surge de la imposibilidad de agrupar todo dentro de un solo proyecto, o más bien: supongo que no querer hacerlo. Para producir en cada uno de los proyectos mi mentalidad debe de estar alineada con casa estilo. Tiendo a tener cambios enormes de hábitos y emociones, es como si diferentes ‘’personalidades’’ tomaran mi cuerpo prestado por lapsos, así que cuando le toca a cada ‘’personalidad’’ , pues va y descarga lo suyo en la música, aunque en general los cambios afectan absolutamente todo lo que hago, dentro y fuera de la música.

¿Es posible vivir de la música, según ves el panorama?

No tengo idea de si se puede o no… la economía del mundo es un misterio y las variantes administrativas de las personas igual, así que debe de haber una posibilidad o algo por el estilo. Yo siento que no es como una de mis metas vivir de la música. Para mí pierde su sentido pensar que algo puede generar el 100% de mis ingresos. En el aspecto ‘’artístico’’ tengo ese sentimiento de que no quiero ser un producto que sacrifique su contenido por un precio. Por lo que he observado en la ‘escena’’, y lo que he platicado con ciertxs amigxs, esa seria una manera de vivir de tu música al 100%.

¿Cómo ha sido la transición, no sólo de 葉 葉 葉 a SANTA NIÑA, sino de tu tú-anterior y tu nueva identidad de género?

Rayos… en mis proyectos, ha sido algo muy nutritivo y sencillo de lograr. ¡Vaya!, no es más que ir a SoundCloud cambiar tu nombre y cambiar el estilo que manejas. Ya teniendo tracks, está consolidado todo, no hay nadie que te cuestione de manera agresiva porque decidiste cambiar tus canciones de lugar… Ya en mi identidad de genero, pues ha sido entre cruel y linda… hay de todo, ¿sabes? La gente se empieza a ir, otrxs vienen… transicionar es una gama de emociones y sensaciones para las que un ser humano convencional no esta preparado. Va desde el negro total, hasta el blanco mas limpio, pero al final, en algún punto, todo empieza a tomar un rumbo: te haces fuerte, empiezas a dejar ir ciertas cosas que te lastiman y tomas nuevas que te curan… y sigues andando por la vida, no es nada de el otro mundo. En realidad, casi siempre, solo es la gente sacando su mierda contra ti más de lo normal. Incluso unx mismx.





¿En términos de género, ¿cómo se define Ximena?

Mi identidad de genero es femenina y mi orientación sexual ,pues en realidad no la identifico del todo, solo me gustan las personas y ya.

En realidad no sé si tengo empatía especifica por las personas por su identidad de genero o cosas similares, siento empatía por que las personas sean libres y sinceras consigo mismas.

¿Tienes tus propias maneras de asimilarlo?

Aun no lo asimilo en su totalidad. Para mí es una especie de camino que no tiene un porcentaje a cumplir. Saber cuando te mientes y decírtelo a la cara es algo que solemos hacer, y es complicado dejar caer tus mascaras y solo ser. Yo, simplemente me digo todo lo bueno y lo malo de mí hasta que se siente mas real. Es una manera de conectar con la realidad, también.

¿Qué piensas de las etiquetas? ¿Artista “trans”, por ejemplo. O artista “gay”?

Pienso que en su mera naturaleza nos ayudan a identificar las cosas. Tal cual: lo que es una etiqueta. Por otro lado, creo que el problema es que las personas hacemos productos de estas etiquetas y luego nos las ponemos y la etiqueta, en vez de referenciar la diversidad, se come a las personas. Es decir, en algún punto la etiqueta se vuelve un fenómeno físico y empieza a usar a las personas, te dice cómo actuar, qué ponerte, qué escuchar y todo lo que conlleva ser parte de eso… y al final la diversidad deja de ser tan diversa.

¿Cambian la manera en la que percibimos a los artistas?

Si totalmente, a veces es como si algunas personas te dieran un plus por ser diferente o dudan de tus capacidades por lo mismo, depende de cada cabeza.

¿Te consideras activista de tus ideales? de alguna manera tu arte y ello se cruzan?

Mmm… activista, pues se supone que lo soy aunque no me considero activista en realidad, lo único que hago es llevar mis ideales a la practica y no solo como estandarte. Más que ser activista busco coherencia en mi persona.

Pues en realidad no es un cruce, es toda yo, ¿sabes?. Digamos que soy un río que va por ahí arrastrando todo a su paso con cada uno de mis pensamientos: todo lo que creo, hago, amo y defiendo es parte de mi agua.

Lo decía porque he visto que lo haces mucho por redes sociales, y eso es importante El ciberactivismo es muy criticado porque se supone que no hace nada, que no tiene repercusiones reales, pero me parece que al menos se siembra conciencia. ¿Qué piensas de eso?

Yo realmente tengo conflictos con lo que las personas llaman ciberactivismo. No es solo por si sirve o no, sino que también me pregunto y me respondo constantemente: ¿por que lo hacemos?. Yo prefiero ver todo sin complicaciones ni nada. Vaya, al final si compartes algo sobre. no sé… machismo, ayuda a hacer ver que tú estas en contra de algo o defiendes una postura y eso te conecta con personas con los mismos ideales, pero —a su vez— te hace notar que vas en un mar con muchas causas por las cuales luchar, que cada una vale la pena y que no estas de acuerdo con todas… entonces ¿qué le da validez a las tuyas y no a las de los demás? Realmente solo estamos en una enorme base de datos moviendo la información, tratando de ser mejores personas y gracias a las redes sociales podemos mostrarlo, pero ser activista conlleva mas esfuerzos y sacrificios. Solo somos jóvenes compartiendo cosas por Facebook, y eso no esta mal, pero es lo que es.

¿Has vivido casos de transfobia en el medio?

Si, es una especie de transfobia pasivo-agresiva. Me pasa que no soy una chica 100% fem, es decir: no es que interiormente no me considere así, sino que me es difícil serlo con naturalidad y ando por ahí experimentando de a poquito, entonces siento una invalidación enorme siempre. En lo general, creo que mi error es que nunca me impongo ante las personas, o no sé hacerlo. Llegar a un evento a explicarle lo que soy a la gente que no me conoce, pues se me hace tedioso. Por otra parte, me suele pasar que cuando las personas ya saben sobre mi identidad, comienza un juego raro donde empiezan a referirse a mi por insultos, es como ese tipo de slang queer, con el cual yo no tengo algún problema, pero no es parte de mi personalidad. Vaya, la mayoría del tiempo paso intentando ser un cero a la izquierda y de repente me colocan esta etiqueta de ‘’hyper gay‘’ que no aguanto, la verdad. A diferencia de lo primero que te dije esto si se me hace algo agresivo y muy molesto.

Me parece que un momento como este, más que un estigma, representar o respaldar una ideología sexual o de género es importantísimo, además de una ventaja: nuestra generación es muy empática con estos temas, me parece.

A mi me parece muy importante hacer ruido sobre quiénes somos y qué hacemos en ámbitos de ideología de género, pero a parte me parece necesario quitar etiquetas dentro de la misma y dejar que las personas puedan ser más libres para si mismxs. Empezar por unx, y de ahí partir.