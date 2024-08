La RAE y el gobierno español se enfrentan por el lenguaje inclusivo

Artículo publicado por VICE México.



En el curso de los últimos cinco días el tema del lenguaje inclusivo ha llegado a las esferas más altas del uso del castellano en España y, como corolario, en el resto del mundo de habla hispana a través de la Real Academia Española (RAE). La Vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, anunció que se le pediría un informe a la RAE donde se analice la posibilidad de cambiar el lenguaje de la Constitución española por uno que fuera incluyente, a la par de las demandas de la sociedad civil, por generar una conversación donde se incluya de manera directa las palabras del género femenino.

“El masculino universal no engloba al femenino, hay que ir cambiando cosas. Hay una parte de esta polémica que se me escapa”, anunció Calvo en entrevista. “He pedido por carta a la RAE que nos asesore. Si no hay asesoramiento de la RAE, evidentemente continuaré con el proceso”, estableciendo que si bien se busca la ayuda de la institución rectora, no necesariamente seguirá sus recomendaciones ni detendrá el proceso para cambiar el lenguaje usado en la constitución.

Por su parte, el director de la RAE, Darío Villanueva, confirmó que se llevaría a cabo dicha petición por Calvo, también ministra de Relaciones con las Cortes e Igualdad, a través del académico y miembro de la RAE Ignacio Bosque, quien ha hecho estudios sobre el lenguaje y género anteriormente. Sin embargo, no augura que sucederá un cambio de la postura de la academia debido a al clima político en el que se encuentra España, ni sobre la posición que ha tomado desde que comenzó a hacerse polémico el tema del lenguaje inclusivo. “Es una constitución escrita en español, y el español tiene una gramática que es una decantación de siglos de lengua”, comentó Villanueva, quien no cree que “el masculino universal no engloba al femenino”.

La RAE, a través de su Twitter, especificó de nuevo que el español ya tiene un mecanismo de inclusión en el lenguaje, en el que no se debe de confundir el masculino gramatical con el género:

#RAEconsultas El español ya tiene un mecanismo inclusivo: el uso del masculino gramatical, que, como término no marcado de la oposición de género, puede referirse a conjuntos formados por hombres y mujeres y, en contextos genéricos o inespecíficos, a personas de uno u otro sexo. — RAE (@RAEinforma) July 19, 2018

“Se trata de evaluar el lenguaje de la Constitución en términos democráticos”, añadió Calvo. “Luego cada cual hace lo que quiere con sus declaraciones. Todos los grupos [de gobernación] lo entendieron y consideré que la RAE era suficientemente importante para respetarla y pedirle asesoramiento”.



Las respuestas por parte de miembros del mundo académico y editorial del español han sido dispares. El escritor Arturo Pérez-Reverte anunció a través de sus redes sociales que, en caso de aprobarse el lenguaje inclusivo en la Constitución a través de la RAE, él renunciaría al cargo que actualmente desempeña, usando la letra “T” de la institución rectora del lenguaje. El usuario de Twitter @Bgmollon afirmó que solamente Pérez-Reverte se marcharía con disgusto y a protesta de que un cambio así sucediera:

https://twitter.com/BGomollon/status/1016727766274895872

A lo que el creador de Capitán Alatriste, respondió:

Tiene usted mi palabra. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) July 10, 2018

A manera de apoyo del lenguaje inclusivo, el poeta y escritor Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, declaró que para él “el lenguaje es una cosa viva”. Por lo que le pertenece a los hablantes y no a las normas rectoras que no pueden establecer nada por decreto. “No pasa nada por buscar una palabra integradora, me siento cómodo en ese ambiente”, dijo. Afirmando que no le parece una idea demasiado lejana usar un lenguaje incluyente.

El reporte de Ignacio Bosque, por ahora, se prevé que será anunciado en una ponencia en septiembre del 2018, pero Villanueva sí comentó que “nadie espere grandes sorpresas” sobre los resultados del informe ya que la postura de la RAE es conocida desde hace tiempo.