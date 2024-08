«Tenemos mucho que aprender de la realidad latinoaméricana»: La Raíz

La Raíz es un grupo Español que logra expresa la belleza, la fuerza y la lucha del mestizaje como pocos en el mundo. 17 músicos de distintos rincones del mundo conforman esta banda valenciana creada en 2006 y que mezcla de todo. Rap, ska, rock, punk, sonidos tropicales, La Raíz logro conjugar todo tipo de sonidos a los que les agrega un fuerte mensaje político y combativo.

El el 6 de septiembre esta banda estuvo en Bogotá presentando su más reciente disco llamado Entre poetas y presos, y aprovechamos para hablar con ellos sobre esta producción y la conexión tan fuerte que La Raíz tiene con Latinoamérica.

¿De dónde nace la conexión tan fuerte que tienen con Latinoamérica?

Hemos crecido con los referentes culturales que han puesto a este continente en el mapa. Nuestro país está hecho también de García Márquez, Victor Jara, Chavela Vargas, Diego Rivera, Eduardo Galeano, La vela Puerca, Fabulosos Cadilacs, Silvio Rodriguez… todo eso nos ha hecho ser quienes somos. Por esto y por mucho más hay una conexión de nosotros desde España hacia este continente, y es un orgullo.

¿Para La Raíz que representa este continente, su gente y su historia?

Representa nuestro pasado, parte de nosotros, algo que hay bien dentro que venimos a encontrar. Aunque sea por una desgracia ante la que hacemos autocrítica, todo español tiene a Latinoamérica dentro de si mismo y todo latinoaméricano tiene dentro algo de nuestro lugar también. Hemos estado tanto tiempo tan lejos y tan cerca, y afortunadamente la música nos ha permitido romper las distancias. Nosotros queremos también aportar un grano de arena a esa ruptura. Somos Latinoamérica.

Ustedes vienen a tocar por primera vez a Colombia en una semana histórica. El 1 de septiembre las Farc lanzaron su partido político, el lunes el ELN inició el cese al fuego ¿cómo se sienten de estar aquí en este momento?

Tenemos mucho que aprender de la realidad latinoaméricana, es un lugar que para nosotros tiene mucha vida, mucha naturaleza y en los últimos años hemos visto desde lejos como proyectos procedentes de aquí han levantado una esperanza… No nos sentimos capacitados para opinar políticamente acerca de la realidad de aquí, aunque eso no significa que no nos informemos. Todo lo que sea un proceso de pacificación es esperanzador y nos alegramos de la evolución que está llevando. Ojalá la gente de los lugares que han sido castigados por el conflicto consigan tener voz en este nuevo cambio.

Cuéntenme un poco de Entre poetas y presos ¿cuál es el concepto del disco y cómo fue su elaboración?

Entre poetas y presos es un canto a los que han sido criminalizados y perseguidos por expresar lo que sienten. Nosotros hemos vivido eso en nuestro país, vivimos cuarenta años de dictadura que calaron en una sociedad que hoy muchas veces es partidaria del silencio impuesto por aquel miedo. Nosotros queremos cantarle a toda la gente que fue silenciada y queremos dejar de ser cómplices del silencio. La música es una herramienta para expresar cosas y la música también es lo contrario al silencio. Así crecemos entre los poetas y los presos y haciendo un grito a que el mundo arda al mismo tiempo en la hoguera de los continentes.

¿Cuál es la importancia de auto gestión y porque adoptarla como bandera de lucha?

Es donde queremos estar. La autogestión es decir que hay otra forma de construir cultura musical, es darle voz a los grupos que nacen siendo grupos y quieren seguir siendo lo que fueron cuando nacieron, es darle una esperanza a los emergentes. La autogestión es el camino para decirle a la industria musical que estamos aquí, y a nuestra manera hemos venido a quedarnos.

¿Para La Raíz, qué representa el mestizaje?

La ruptura de una linea establecida, la huída de una etiqueta dentro de un estilo que puede ser una cárcel para el artista. El mestizaje es dar rienda suelta a la libertad creativa sin rendir cuentas a nadie, solo al público que es el único al que se lo debemos todo.

¿Qué es lo más lindo de ser mestizos?

Tener la libertad artística de poder continuar abriendo tus influencias eternamente.

En estos tiempos de conflicto político y tensión, ¿cuál creen ustedes que debe ser el papel de la música?

La música es una oportunidad para expresar todo y es siempre un reflejo de los estados de ánimo de un artista, de una sociedad, de un país o de un idioma. En estos tiempos nosotros creemos que no podemos perder la oportunidad que nos da un altavoz y un escenario.

¿Qué es lo mejor y qué es lo más difícil de girar con tantos músicos?

Lo más difícil es cruzar el mundo siendo 17 personas, con 17 billetes de avión, hoteles y comidas; es lo costoso de movernos. Lo mejor y más bonito es que después de más de diez años sigamos siendo amigos, que podamos cultivar el humor y la burla entre nosotros, que sigamos siendo un grupo de adolescentes detrás de las barbas y que el público se ponga a temblar cuando ve la puesta de escena de una familia tan numerosa.