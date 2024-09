La razón por la que los paganos se pasan Halloween horneando pan

Para la mayoría de nosotros, Halloween es una excusa para asustarnos con maratones de películas de terror, emborracharnos, y usar ropa que no querríamos que nos vieran usar en cualquier otra época del año.

Pero en el pequeño pueblo inglés de Glastonbury, el festival tiene un significado más allá de los «sexys» disfraces de brujas y ponche de color calabaza.

Videos by VICE

En la High Street de Glastonbury se encuentra The Goddess & The Green Man, una tienda con la misión de recuperar las tradiciones paganas occidentales y apoyar el camino histórico de la vida.

Glastonbury, Inglaterra. Todas las fotos del autor.

«Lo que tratamos de hacer aquí es traer de vuelta algunas de las viejas tradiciones, algunas de las cosas que se han perdido», explica Debs Summers-Cooper, residente de Glastonbury por 16 años y Contadora Hechicera oficial de la tienda. «Si tomas el paganismo como un gran árbol, hay un montón de ramas brotando, algunas nuevas y otras viejas».

Summers-Cooper ha sido pagana toda su vida y sigue un tipo de brujería basada en la práctica de la religión, «Si es que tienes que clasificarlo», dice riendo.

En 2011, la población de Glastonbury tenía poco menos de 9 mil personas y, sin embargo, mi anfitriona me asegura que es un hervidero de actividad pagana.

«Hay una enorme comunidad aquí, la gente que vive y viene regularmente», dice.

De acuerdo con datos del censo de 2011, hay más de 50 mil paganos en Inglaterra, que practican rituales que se remontan siglos.

Debs Summers-Cooper, Encargada de la tienda The Goddess & The Green Man.

Glastonbury tienda pagana The Goddess & The Green Man.

Pero estoy en Glastonbury para conocer más acerca de Samhain, una fiesta pagana que marca el comienzo del invierno.

«Es una celebración del término de la cosecha final», explica Summers-Cooper, cargando una cesta llena de ingredientes. «‘Lammas» o «Lughnasadh’ es la primera de las cosechas, cuando el trigo se tomó de los campos».

La segunda es Mabon, también el equinoccio de otoño, marcando la cosecha de los frutos y el dar gracias.

«Luego tenemos Samhain, la tercera cosecha, esta vez de nueces y bayas», continúa Summers-Cooper. «Tradicionalmente, se colectaban para prevenir que los que se fueron antes que nosotros pasaran a través del invierno».

Para Summers-Cooper, Samhain es el festival más importante de la Wheel of the Year. También está la vuelta de la esquina, pues se celebra el mismo día de Halloween. Como explica el historiador y experto en tradiciones paganas, el profesor Ronald Hutton, el festival cuenta con dos características distintivas.

«En primer lugar, es un festival alegre, porque es una época del año cuando hay abundancia de alimentos después de la cosecha y de la masacre de los animales que no puedes alimentar durante el invierno», dice. «Es una época de abundancia».

Pero Samhain también tiene un lado oscuro, ya que marca el inicio de la temporada más incómoda del año: el invierno. Para los paganos, esto significa «frío, privaciones, oscuridad, aburrimiento y claustrofobia».

Pan tradicional Samhain con romero.

Los paganos miran hacia el futuro mediante la adivinación para predecir si van a sobrevivir los meses invernales difíciles.

Pero, ¿qué pasa ese día?

«Todo arranca la noche anterior, el 30 de octubre, donde bebemos aguamiel y horneamos el pan de Samhain», explica Summers-Cooper.

Parece que muchos rituales paganos giran alrededor del aguamiel.

La mañana del 31 de octubre, mientras que la mayoría de nosotros nos ponemos desesperadamente disfraces para una noche de desenfreno, la comunidad pagana de Glastonbury sube la Tor, una colina de 518 pies (158 metros) a las afueras de la ciudad.

«Tiene una reputación verdaderamente mítica, a falta de una mejor palabra «, dice Summers-Cooper. «Hay un laberinto y energía verdadera allá arriba».

La Tor ha sido un lugar de importancia espiritual desde tiempos prehistóricos y fue el hogar de una iglesia de madera en el siglo XI, más tarde destruida por un terremoto.

Cuando llega la noche de Samhain, después de un día de narración en la Tor y la recolección tradicional de frutos secos, es el momento para la fiesta.

«En Samhain, el velo se adelgaza entre los mundos, así que es justo que honremos a nuestros antepasados», sonríe Summers-Cooper.

La fiesta, que incluye el pan místico, se sirve en la cena muda, una cena en la que se agrega una silla pero se deja vacía, reservada como espacio de los Espíritus.

«Esto representa a la gente que has conocido y perdido, en honor a tus antepasados y dar gracias» explica Summers-Cooper. «Es parte de esta celebración.»

Pero ahondemos sobre el pan.

Pan de mantequilla dulce Samhain.

As Summers-Cooper unwraps the first of the three loaves she’s baked—each a variation on her traditional recipe passed down from her ancestors—I ask what else is needed for a Samhain feast.

«Before dinner, we have the doorstep ritual,» she explains, as a waft of rosemary fills the air from the first loaf now unwrapped on the table. «I put five lanterns out on the doorstep—one for each point of the pentagram. I put an apple, some Samhain bread, some mead, and some water down too.»

The pagan tradition is to then light the candles before giving thanks.

Then, finally, it’s time to eat.

The first loaf Summers-Cooper delicately unwraps is rye loaf with rosemary, explaining where the strong smell has been coming from.

Conforme Summers-Cooper desenvuelve el primero de los tres panes que horneó (cada variedad siguiendo la receta tradicional transmitida de sus antepasados) pregunto qué más se necesita para una fiesta de Samhain.

«Antes de la cena, tenemos el ritual de la puerta», explica, mientras una ráfaga de romero llena el aire desde el primer pan ahora desenvuelto en la mesa. «Pongo cinco linternas en la puerta, una para cada punto del pentagrama. Pongo una manzana, un poco de pan Samhain, un poco de aguamiel, y también un poco de agua».

La tradición pagana indica encender las velas antes de dar las gracias.

Luego, finalmente, es hora de comer.

El primer pan que Summers-Cooper desenvuelve con delicadeza es pan de centeno con romero, lo que explica de dónde proviene el fuerte olor.

«Uso el romero, ya que es para el recuerdo», explica Summers-Cooper, una tradición pagana que se remonta generaciones.

Junto a la harina blanca y el bicarbonato de sodio que se utiliza para hacer el pan, Summers-Cooper incorpora centeno, comino y suero de leche: todos estos ingredientes asociados a esta época del año.

«Si no puedes conseguir suero de leche, una sidra carbonatada también funciona», me asegura, mientras tomo una rebanada de pan.

Antes de comer el pan, es costumbre tomar tiempo para concentrarte en tu creación. Toma la barra de pan, hazla girar tres veces en tus manos, y recita: From the fields and through the stones, into fire, Samhain Bread, as the Wheel turns may all be fed. Goddess bless.

Conforme tomo un pedazo del siguiente pan (éste es un pan de fruta glaseado con miel local y abultado con pasas y especias) me sorprende cuánto se ha cocinado esta noche. ¿Los paganos realmente necesitan todo esto para sus celebraciones?

«Oh, ¡solo utilizamos una pequeña cantidad para el ritual», dice Summers-Cooper. «¡El resto es para comértelo con tus amigos!»