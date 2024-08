La relevancia de Matt Groening en la cultura popular

Matt Groening siempre ha sabido que la creación de Los Simpson —la comedia más longeva de Estados Unidos, y el único programa de televisión con apariciones tanto de Barry White como de Ed Sheeran— abriría la puerta para prácticamente cualquier otro proyecto que quisiera hacer en el futuro. Mientras celebraba el 20º aniversario del show en Cannes, Groening admitió que podría «llegar con cualquier cadena, ofrecerles otros Simpson y creo que probablemente babearían un poco».

Ocho años más tarde, Groening ha demostrado su punto. Los directivos de Netflix salieron recientemente de la sala de juntas —luego de limpiarse sus barbillas cubiertas de saliva con las mangas de sus camisas— con un encargo de 20 episodios de Disenchantment, una creación de Groening sobre las aventuras de una princesa ebria, un elfo y un demonio, acompañados de ogros, arpías y morsas.

El servicio de streaming está a la espera de que el show —que ha sido descrito como una mezcla entre Bojack Horseman y un Shrek más sucio— tenga la misma calidad que Los Simpson en su época dorada. «La época dorada», por supuesto, incluye de la temporada tres a la siete, aquellas que los fanáticos asiduos de la serie siempre recuerdan con una lágrima en el ojo. En los últimos años se han visto despuntes ocasionales de esa vieja chispa, como en el episodio escrito por Judd Apatow «Los nuevos amigos de Bart» de la temporada 26, o en el capítulo navideño «Las fiestas del futuro pasado» de la temporada 23, así como en algunos episodios de Halloween, pero puedo decir con confianza que pocos episodios se han acercado a la grandeza de «Marge contra el monorriel», «Homero al bat», «Lisa la vegetariana» o «Homero el grande».

El tiempo dirá si Netflix ha encontrado un programa que rivalice con Family Guy de Seth Macfarlane o Rick and Morty de Dan Harmon

La idea de que Springfield perdió mucho de su encanto es prácticamente unánime. Los episodios de las primeras temporadas a menudo incluían a toda la familia y tenían corazón, las temporadas más recientes se basan en aventuras exageradas y frases ingeniosas de actualidad. Dicho esto, la pregunta de quién es responsable de los éxitos creativos y desventuras de la serie es complicada.

Las primeras temporadas fueron escritas en gran medida por un pequeño grupo de escritores incluyendo a Sam Simon, Al Jean (que todavía supervisa el programa), Mike Reiss, Jace Richdale, Jon Vitti, George Meyer, John Swartzwelder, Jay Kogen, Wallace Wolodarsky y Jeff Martin. En el libro The Simpsons: An Uncensored, Unauthorized History, de John Ortved, Simon es ampliamente considerado el escritor principal y la fuerza impulsora detrás del show, junto a Groening y James L. Brooks.

Brian Roberts, quien trabajó en el programa entre 1989 y 1991, le dijo a Ortved: «El concepto de Matt como la fuerza creativa detrás de Los Simpson es simplemente mentira. Matt era cercano pero estaba aislado y no era parte de la pandilla». Jay Kogen se sentía de la misma manera, y agregó que «Matt no siempre estaba en la sala, así que es difícil pelearse con todo el mundo y tener una verdadera opinión si no estás ahí». Hubo una tensión evidente entre Simon y Groening, y el par continuó atacándose mutuamente en público después de que Simon abandonara el proyecto tras la cuarta temporada. Simon llamó a Groening «embajador» del programa y alegó que su creador estaba más involucrado con los elementos comerciales como la venta de productos que con los aspectos creativos.

Groening no se lo tomó a la ligera. Después de referirse a Simon como «uno de los escritores más inteligentes con los que he trabajado, aunque desagradable y mentalmente desequilibrado», emitió su respuesta. «Mi contribución a la redacción de los guiones no debe ser banalizada, estoy involucrado en todos los aspectos creativos, desde la concepción de las ideas hasta la escritura de guiones, la dirección de voces y el diseño de personajes», añadió.

La participación de Groening en el programa, que se ha producido durante 618 episodios a lo largo de 28 temporadas, todavía no es del todo clara. Se sabe que tiene el poder de veto sobre los guiones: por ejemplo, cambió una parte del final del episodio de la temporada 12 «Homero contra la dignidad». Sin embargo, se desconoce la frecuencia con la que interviene en los episodios. Groening sigue en el ojo público hasta cierto punto, promoviendo el show en todo el mundo. Sin embargo, el rockero punk fan de Zappa, que estudió en la Universidad Evergreen State, sigue siendo una figura misteriosa en la industria.

Groening en 2011, vía Wikicommons.



Su participación en Futurama demostró ser más consistente. Se cree que pasó alrededor de cinco años investigando sobre ciencia ficción antes de proponer la idea del programa junto con el escritor de Los Simpson David Cohen, y estuvo involucrado en el regreso de Fry y compañía cuando el programa fue resucitado por Comedy Central en 2010 después de ser cancelado por Fox en 2003. Groening le dijo a The Metro en 2012 que podría llenar toda su vida trabajando en Futurama. «Lo bueno de tener dos programas de televisión al mismo tiempo es que puedo ir a uno y decir que tengo que visitar el otro, y luego puedo irme a mi casa y ellos no lo sabrán «, dijo entres bromas.



Si existe algo que nos regrese al mundo idiosincrásico y profundamente cínico de las creaciones de Groening de principios de los 90, podría ser su trabajo fuera de la televisión. Lejos de las luces de sus programas emblemáticos, Groening ha seguido trabajando en sus cómics; Life in Hell —una obra anterior a Los Simpson— se desarrolló hasta 2012. Asimismo, fundó Bongo Comics (que publica Simpsons Comics) y Zongo Comics (una editorial para adultos que ya no existe) mientras Los Simpson estaban al aire.

Hay esperanza entonces, de que su más reciente proyecto pueda proporcionar un espacio similar para un regreso a la forma lejos de esa pesada loza amarilla sobre su espalda. Disenchantment también estuvo en construcción durante algún tiempo y la relación de Groening con Netflix quedó establecida hace más de 18 meses. Groening tampoco trabajará solo en el proyecto, ya que el programa —que él mismo señala que trata sobre «vida y muerte, amor y sexo, y cómo reírse en un mundo lleno de sufrimiento y estupidez»— será escrito junto a Josh Weinstein, quien fue uno de los primeros escritores en unirse al equipo original de Los Simpson.

El tiempo dirá si Netflix ha encontrado un programa que rivalice con Family Guy de Seth Macfarlane o Rick and Morty de Dan Harmon o si simplemente han añadido otra superestrella a su gabinete de trofeos, junto a luminarias como David Fincher, Mitch Hurwitz, Aziz Ansari y Spike Lee. Disenchantment podría ofrecer más pruebas del valor creativo de Matt Groening en la mega industria del humor para adultos que él mismo ayudó a crear. La pregunta sigue siendo si tiene algo que ofrecer a la cultura popular en 2017, o si sólo vivirá de sus glorias pasadas.

No es que Groening sea el tipo de persona que se preocupe por lo que piensen de él. Groening admitió en LA Weekly en 2007: «Soy una de esas personas a la que le dan más crédito del que merece. ¿Me siento culpable? Sí. ¿Lo reconozco? Sí. Y luego sigo adelante».