La rutina de ejercicio de Vladimir Putin es una mierda | ES | Translation

Vladimir Putin es sin duda el líder mundial más apto para nadar sin camisa. Siempre sale en las noticias tratando de contraer sus gruesos deltoides y caídos pectorales como si la gente se lo creyera. Así que cuando se difundió un vídeo de él en el gimnasio esta semana, VICE Sports me solicitó revisar la rutina de Putin y dar algo de retroalimentación, ya que había hecho lo mismo para Noisey sobre la falsa rutina de puro brazo de Drake.

Un poco sobre mi persona: Bajé a 195 libras este verano, pero creo que subiré a 210 en el invierno durante mi faceta de crecimiento muscular. Toda mi vida tiene que ver con ponerme tronado y mi persona favorita en Instagram es The Rock. Me encanta ponerme en modo bestia con una cucharada de «N.O.-Xplode». Sigo en busca de mi alma gemela, si es que hay mujeres allá fuera capaces de soportar un hombre comprometido con el gimnasio. Mantén la calma y entrena duro.

Bueno, primero que nada, Putin arranca su rutina de la forma correcta: Al gym se entrar con decisión. Flexiona tus músculos y déjales saber a los afeminados esos que nunca hacen pierna quién manda en las pesas. Qué malo que sea imposible temerle a un tipo que se faja la playera para hacer ejercicio. No olvidemos los guantes. Para empezar, los guantes para pesas son una cosa horrible, pero este cabrón es como si hubiera dicho, «Ajá, dame los guantes de UFC más grandes que tengas, esos me ayudarán de alguna forma en el press de pecho.»



Mariposas para pecho

Rápidamente, Putin reafirma su estatus del clásico ruco en la máquina de cables que se pasa cuatro horas en el gimnasio todos los días para no ver a su esposa. Uno pensaría que, con todo ese tiempo para ver como pervertido a la gente desde los bebederos, ya le habría agarrado el modo a las mariposas. ¡O sea, por ejemplo, tienes que inclinarte güey! Tienes que sentir un tirón en la parte externa de los pectorales. No solo agites las manos sin parar como si intentaras volar.

Máquina para tríceps

¿Qué gym tan chafa tiene una silla que se mueve para hacer fondos? ¿Acaso Putin se metió accidentalmente a una zona de juegos para niños? De todas formas, aquí tienen a Putin haciendo repeticiones como chango. Güey, segurito que tus tríceps se inflan con eso.



Y… más mariposas



No bueno, más mariposas para pecho. Al menos ya se dio cuenta que tiene que inclinarse. Lo malo es que tiene la postura de Woody. Güey, tienes que sacar el pecho, poner los brazos rígidos, doblar tantito los codos, y juntarlos como si estuvieras abrazando un árbol. Sí tienen árboles en Rusia, ¿verdad? ¿O solo un chingo de tontos gimnasios?



Estiramiento de pantorrilla

Vamos, tienes que estirar esos chamorros. Es importante. Ni siquiera puedo culparse al tipo por esto. Solo tengo una pregunta…¿¿¿CUÁLES SON ESOOOOOOS???



Dios mio, más mariposas jajaja

Oye Putin, si tan solo UNA de las 200 repeticiones que haces de mariposas la hiciera con la forma adecuada, tal vez todas las fotos donde sales sin camisa se verían mejor y no parecería que tienes un par de tetas añejas pegadas a ese pecho pálido. Putin también se ejercita con la concentración de una persona que está tratando de recordar si dejo la estufa prendida en casa.



Remo cual tarado

Güey. ¿Qué onda con tu postura? ¿Qué estás haciendo con tus manos? Prácticamente, estas máquinas están hechas a prueba de idiotas. En su próxima junta de las Naciones Unidas va a decir, «Lo siento, no puedo estrechar tu mano porque me duelen mis muñecas.» Y eso va a causar una tercera guerra mundial. Todo porque no pudo leer la malditas instrucciones al lado de la máquina. Ponte las pilas güey.



Cuidando a su compa

«Bien, así güey. Mantén tu espalda recta. Básicamente, haz todo lo contrario a lo que he venido haciendo todo este tiempo.»



Abdominales laterales

Mira güey, a nadie le gustar hacer abdominales, pero ¿al menos podrías entretenernos y hacer más de dos repeticiones? Putin es el tipo de persona que se recuesta por largo tiempo en las bancas, deja su sudor y su aroma a viejo y se va sin haberlo limpiado. Ay, Putin, no puedo esperar a ver tu viejo y arrugado paquete en los vestidores.



Comida post entrenamiento

Putin disfruta de una buena comida con su amigo después del ejercicio. Al parecer le sirvieron un jugoso sirloin y algo de té. ¿Té, güey? De verdad estoy esperando a que le pongas una cucharada de leche de proteína. Nadie se ha puesto mamey con una taza de té; jamás.