La Secretaría de Economía solicita a COFEPRIS detener la importación de productos cannábicos

Mediante un comunicado publicado este miércoles, el Licenciado Juan Díaz Mazadiego, Director General de Comercio Exterior y Presidente de la Comisión de Comercio Exterior, solicitó a la COFEPRIS iniciar a la brevedad las gestiones necesarias para realizar los ajustes correspondientes al marco normativo conforme lo establecido en la legislación vigente, con relación a los Lineamientos en materia de control sanitario de la cannabis y derivados de la misma y a las autorizaciones anunciadas para la libre venta de 38 productos con cannabis. Esto con el fin mantener la prohibición marcada en los términos de la Ley General s de Importación y Exportación.



En el comunicado se menciona que “Sorprenden los anuncios mencionados a toda vez que de manera permanente se les explicó el procedimiento a seguir para la modificación de la regulación correspondiente, sin que a la fecha se haya recibido solicitud alguna para revisar el tema en el seno de la comisión de Comercio Exterior, de la cual la Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS es parte integrante con derecho a voz y voto.

“Al respecto, es importante mencionar que de conformidad con los artículos 17 y 20 de la Ley de Comercio Exterior el establecimiento de medidas de regulación y no restricción no arancelarias a la exportación o importación de mercancías deben someterse previamente a la opinión de Comisión de Comercio Exterior y publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF), así como identificarse en términos de sus fracciones arancelarias y nomenclatura correspondiente a la tarifa respectiva, lo que a la fecha no ha ocurrido”.

En el documento también menciona que “En tanto se realicen las adecuaciones se mantiene vigente la regulación actual conforme a la cual las citadas fracciones NO PODRÁN SER IMPORTADAS para ningún fin, salvo que así lo haya indicado el Poder Judicial de la Federación mediante resolución correspondiente”.

