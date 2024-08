La Sexta Temporada de ‘Game of Thrones’ olvidó lo que hizo especial al show

Jon Snow murió y volvió a la vida. Te perdono si lo has olvidado, porque Game of Thrones también lo hizo.

La resurrección de Jon posiblemente el momento más grande en la serie hasta la fecha —no necesariamente en el impacto de la audiencia, sino en confirmar un acontecimiento importante del libro que todavía está por ocurrir, así como situar firmemente a Jon como la figura de Jesucristo de Westeros—, debería haber dado de qué hablar. Este giro en la trama legitimó la hechicería de Melissandre, hizo que excusaran a Jon de la Vigilancia de la Noche, y añadió credibilidad a la profecía del «príncipe prometido». También puso en movimiento la pieza más grande de la sexta temporada: la Batalla de los Bastardos, un evento que une a las casas del norte justo a tiempo para un apocalipsis de zombies de hielo.

Pero nadie menciona la resurrección de Jon. Ni la hermana con la que se reúne, ni los señores con los que intenta ponerse en contra de Ramsay, ni el mismo Ramsay, un psicópata bigotudo que seguramente cuestionaría cómo el honorable hijo de Ned Stark se sacudió del juramento de Vigilante de Noche. Ni siquiera Jon parece muy cambiado por la muerte: sí, ahora está más triste y emotivo, pero siempre ha sido así. Ni siquiera se menciona antes de la batalla que la muerte podría reclamarlo una vez más. ¿Fue siquiera necesaria la muerte de Jon Snow?

La trama de Jon Snow es una de muchas maneras en que la sexta temporada de Game of Thrones traicionó a sus personajes a favor del espectáculo y el movimiento, degradando la historia para batallas más grandes, dragones de mejor apariencia y más escenas de Tyrion bebiendo. No envidio a David Benioff y Dan Weiss en su tarea monumental de adaptar y dar sentido a la serie de libros de George RR Martin. Una muestra de esta escala y con este presupuesto – más de $ 10 millones por episodio – tiene que terminar en algún momento, y es un pequeño milagro que aún exista en lo absoluto.

Pero en la prisa por llegar a cada línea de meta, elementos de carácter y racionalidad se han perdido. Tomemos a Sansa Stark, quien convence a Jon de recuperar su hogar. Ella es impulsada por su matrimonio arreglado con Ramsay y el abuso sexual que él le hizo pasar. Ella es uno de los personajes más fuertes del espectáculo, una chica convertida en mujer por medio de las circunstancias y el instinto de supervivencia.

Pero ella retiene una pieza clave de Jon antes de que él se meta en la batalla que podría cambiar su estrategia y salvar la vida de muchos personas del norte. A medio camino de la batalla, el ejército de Petyr Baelish llega con una flota que aplasta al enemigo y salva el día. Sansa sabía que venían y nunca se lo contó a nadie, sin razón aparente. El momento en el que se desarrolla es un puñetazo catártico, pero hace que Sansa parezca una tonta —y después de que Jon le diga que no es gran cosa en el próximo episodio, se vuelve bastante claro que ni siquiera importa. Tenían que ganar la batalla, Ramsay debía morir y Jon podría sentarse en Winterfell para la séptima temporada. Lo que podría haber sido un rico momento de rivalidad entre hermanos se convierte en esencialmente un punto discutible.

Jon y Sansa no son los únicos personajes que sufrieron una experiencia descuidada en la sexta temporada: Tyrion y Arya sufrieron y Arya sufrió especialmente en una temporada que no tenía ni idea de qué hacer con ella. Sus escenas con la compañía de actuación fueron divertidas pero sin importancia, y aunque ella consiguió asesinar a Walder Frey, la acción llega sin acumulación para hacer que se sienta ganado. (Si hubiera sucedido más cerca de la boda roja, podría haber encajado mejor dentro del espectáculo.)

Nada de esto importaría si Game of Thrones hubiera sido siempre este tipo de demostración: brillante y grande. Pero las temporadas anteriores de la serie eran exactamente lo contrario: menor en presupuesto, pero más maduro en contexto y diálogo. Recordemos el momento en que Cersei habló de la muerte de su hijo pequeño con Catelyn, o cuando Tywin y Arya (disfrazada) hablaron de su padre , o cuando Brienne y The Hound lucharon contra el acantilado. Todos estos momentos fuera de los libros sirvieron para enriquecer a los personajes y nos dijeron cosas nuevas sobre quiénes son y cómo viven en este mundo.

Irónicamente, la sexta temporada de Game of Thrones fue en realidad la temporada más agradable; ciertamente mucho más que la agotadora quinta temporada. Después de toda esa muerte y pérdida, fue catártico ver a los tres dragones volar, o a Ramsay siendo destrozado por los perros. Pero cuando el ruido se desvanece, esos momentos no persisten. No hay nada tan devastador como la boda roja o la ejecución de Ned Stark, nada tan encantador como Arya riéndose de las malas noticias, nada tan extraño como Brienne y Jaime en el baño . Sin los libros como guía, y con solo un bosquejo de donde van las cosas, Benioff y Weiss están cediendo a sus peores impulsos dejando que la trama guíe el camino.