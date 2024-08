La Summer League está diseñada para Lonzo Ball

«Es un tanto increíble», comentó Nate Robinson en 2008 cuando se le preguntó qué sentía al ver su playera colgada en un deflector de sonido del Cox Pavillion en Las Vegas. En aquel entonces, Robinson era el MVP defensor del torneo y disputaba su cuarta Summer League consecutiva. Durante una breve ceremonia al medio tiempo del partido entre los Knicks de Robinson y los Timberwolves de Minnesota, tres becarios de la competición colgaron la playera de Robinson de un deflector de sonido detrás de una de las canastas. «La primera vez», dijo Robinson. «Estoy contento de poder ser el primero. Está padre».

«Sé que empezó a resbalarse antes de que la gente saliera del gimnasio», me dijo Scott Schroeder. Él fue uno de los becarios de la Summer League que colgó la playera de Robinson, y ahora trabaja como entrenador. Horas después del partido, un hombre en shorts y playera negra bajó el jersey. Se trataba de la misma persona que la había colgado.

Videos by VICE

Lonzo Ball fue nombrado el MVP de la Summer League el lunes por la noche. Se trata de un premio que debería llamarse Trofeo Nate Robinson para estas alturas, pero ese no es el punto. Lonzo no es Nate, ni el verano de 2017 es el mismo que el de 2008. La única constante es la Summer League, pero ni siquiera ésta es la misma. La Summer League de 2017 es mucho más grande de lo que solía ser y mucho más fácil de ver. Aquellos días en los que los becarios como Schroeder tenían la tarea de poner la música para los partidos —»las mismas 30 canciones que sabíamos de principio a fin», comentó Schroeder, «a lo largo de 11 días, quedaron en el pasado.

En la era de Robinson, como en la nuestra, el basquetbol practicado en la Summer League era un reflejo de los partidos que en realidad contaban en la tabla a lo largo del invierno y primavera. En 2008, esto quería decir que los partidos se alineaban con el estilo de juego de Nate. En el 2017, la fluidez de la NBA contemporánea le dio ventaja a la forma de juego de los Lakers.

Lo divertido de ver a Ball, y a los Lakers campeones de la Summer League, radica en gran parte en el tipo de cosas que hizo durante los partidos —pases exactos a 40 pies de distancia de sus compañeros y al contragolpe—y las cosas que la estructura de la NBA permite. Hay dudas en torno a qué tan bien todos estos recursos funcionarán en partidos de verdad. Las respuestas son difíciles de saber por el momento, pero es seguro decir que las lagunas en las defensas de la Summer League no serán tan frecuentes en la NBA. Los compañeros de Ball nunca estarán así de descubiertos, nunca estarán colocados tan adentro de las líneas enemigas. El mismo Ball no podrá elevarse al tablero con tanta frecuencia y lanzar cualquiera de los tiros que ejecutó en Las Vegas cuando se enfrente a una defensa organizada y motivada de la NBA.

«Significa mucho para mí», dijo Ball para ESPN el lunes por la noche cuando se le preguntó lo que se siente ganar el MVP de la Summer League. Lo conocemos bastante bien como para haber anticipado sus palabras. Es la respuesta menos arriesgada y automática de Ball. También hemos visto demasiado como para saber que su premio y talento en la Summer League no sirve de nada en la NBA.

No hay forma de saber, por el momento, lo que el nivel de Ball en Las Vegas augura o promete en el futuro, porque no existe una interpretación perfecta entre el torneo y la liga. Pero si hay algo que podemos decir sin temor a equivocarnos es esto: es difícil recordar una Summer League tan parecida a sí misma como la de este verano con Lonzo Ball presente. No será su último logro o contribución a este deporte, pero al menos es un paso prometedor previo al arranque.