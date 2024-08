La Tiguerita le canta al fútbol femenino en ‘FNT’

La Tiguerita tiene 18 años y, desde pequeña, también dos pasiones: el fútbol y la música. El tiempo que no pasaba entrenando con el Fontsanta, su equipo en Cornellà, lo pasaba en batallas de gallos que pueden verse en YouTube y en las que, en más de una ocasión, era la única chica.

Ahora entrena a niñas en el que ha sido su equipo de toda la vida y se ha convertido en una de las promesas de la música urbana en nuestro país gracias a una versatilidad que le permite hacer desde temas que recuerdan a los primeros años de La Mala hasta hits pegadizos y ligeros como “FNT”, que se estrena hoy y en el que la de Barcelona ha querido rendir homenaje al fútbol femenino y, sobre todo, a su equipo de toda la vida: el Fontsanta.

VICE: Si tuvieras que escribir una sinopsis sobre La Tiguerita, ¿qué pondría?

La Tiguerita: Pues que comienza hará un año como herramienta de crecimiento personal y como nueva etapa de salir a conseguir todo lo que quiero, con el primer tema de “Aifr force” hasta ahora “El baile de las lobas”.

Tienes temas muy diferentes. De “El baile de las lobas” o “Cuentas pendientes”, que suenan más a rap a Tiguerita hay un abismo, igual que de Mucho Vacileo con Canastero o tu nuevo tema, FNT ¿cómo definirías lo que haces, tu sonido?

Mi sonido es una mezcla de todo lo que soy, de todo lo que vivo y de todo lo que escucho. Cada canción y cada letra tiene un por qué detrás y el ritmo varía dependiendo de lo que me apetezca y de cómo me sienta en ese momento.

¿Por qué has decidido homenajear al FNT, tu equipo, con un tema?

El tema de FNT siempre había sido tema de conversación, siempre me han echo bromas proponiéndome la idea y un día antes de ir a jugar estaba escribiendo, surgió con la base y el ritmo y dije: venga, dale. El tema refleja los años que llevo en este club, la forma de ver y sentir el fútbol, que para mi es una pasión. Me encanta estar jugando y desconectar del mundo, la sensación de competir en el campo para mí es magia, igual que cuando canto. Son dos formas en las que puedo sentirme y encontrarme.

Para ti, ¿correlacionan de alguna manera el fútbol y la música, en sus valores, su esencia…

Para mí deporte y música van de la mano. Ambos tienen valores súper importantes para mi vida y requieren de un aprendizaje continuo. Nunca vas a tener el cien por cien de nada correcto ni de nada mal, siempre hay diferentes situaciones, diferentes rivales, diferentes sensaciones… que hacen que estés en continuo aprendizaje siempre, que es lo que intento enseñar a mis jugadoras como entrenadora.

Es una pregunta que molaría no tener que hacerte, pero tanto el fútbol como la música urbana han sido dos esferas tradicionalmente muy masculinas y a veces machistas. ¿Qué ha cambiado en ambas desde que estás en ellas y qué tiene que cambiar todavía?

Llevo peleándome por estos temas desde que soy pequeña. Nunca me ha importado jugar con chicos o lo que me dijesen, porque normalmente aunque fuese la chica del grupo siempre hacía los equipos y nunca he tenido problema. Dije desde que empecé a jugar que el mundo del fútbol iba a evolucionar, pero que era normal que el nivel fuese tan diferente en general porque en el fútbol femenino no había profesionales. Ahora todo está cambiando. Hay un fuerte movimiento feminista en todos los ámbitos, hay mujeres guerreras, luchadoras y unidas, que es lo mas importante. Respecto al mundo de la música, siempre hay comentarios fáciles y simples, pero por mi parte no he sentido discriminación en lo personal. Sí que quizá por parte de algún aburrido desde su pc, pero eso ni lo tengo en cuenta. Creo que hay que seguir con este proceso y con esta lucha hasta que nos respetemos y valoremos como personas independientemente de todo lo demás. No sé, tengo muchos pensamientos diarios sobre todo esto y creo que a la sociedad le hace mucha falta humanidad.



Tus vídeos son muy costumbristas, en ellos sacas lugares que, imagino, frecuentas normalmente, como en este caso el campo de fútbol en el que entrenas a chavalas. ¿Qué te gusta decir con los vídeos que acompañan a tus temas?

Sí y no: siempre intento buscar sitios que representen lo que digo, pero no siempre son sitios que frecuento.

Si ahora mismo abres Youtube o Spotify, ¿qué te aparece?

Muchísimas cosas. Escucho desde lo actual hasta lo más antiguo: rap r&b reguetón, bachata merengue, dancehall, reggae house a veces… Lo que menos escucho es música pop. Nunca me ha llamado mucho la atención especialmente, me mola algún hit que lo esté petando a nivel mundual pero ya está.

¿Cuándo empezaste a hacer música y qué escuchabas entonces?

Empecé a los diez años más o menos. Escuchaba mucho a Sean Paul, Daddy Yankee, Beyonce, Rihanna…

Mencionas mucho a Barcelona en tus letras, es la ciudad en la que vives. ¿Cómo ves la escena de la música urbana allí?

Creo que esta súper caliente. Está creciendo cada vez más y hay cada vez más nivel.

Cuando he escuchado FNT he pensado un poco en Afrojuice, que también suelen cantarle al fútbol, pero, ¿con quién te gustaría hacer algún featuring?

Pues tengo algunas cosas habladas, pero nada concreto. Aparte que quiero crecer un poco y hacer cosas por mi cuenta antes que nada.

Después de este vídeo, ¿qué?

Después de este video viene lo bueno, un trabajo serio… vendrán unos cuantos temas en solitario y quizá en forma de mixtape, ¡no se sabe!

