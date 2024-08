La venganza del hombre de la máscara de hierro

A principios de los años noventa del siglo pasado, Daniel Dumile era conocido como Zev Love X y junto con su hermano Subroc tenía una banda de hip hop llamada KMD (Kausing Much Damage). La banda había recibido cierta atención gracias a que un par de sencillos de su álbum debut formaron parte de la rotación del legendario show en la Televisión Musical: Yo! MTV Raps. También tuvieron una aparición en el The Cactus Album del trío multi-étnico 3rd Bass, que durante esos años experimentó éxito moderado también gracias al canal de televisión de videos.

Ese pequeño revuelo causado por los KMD les valió ser firmados por uno de los mastodontes que corrían en las verdes praderas de la industria musical de la época: Elektra. Todo parecía marchar sobre ruedas hasta que, en 1993, Subroc intentó cruzar una autopista en NY, solo para ser mortalmente arrollado. Elektra decidió terminar sus relaciones comerciales con KMD una semana después del accidente, argumentando que la portada del disco era políticamente incorrecta.

En cuestión de días Dumile, víctima de una profunda depresión, se integró al nutrido grupo de vagabundos de la Ciudad de Nueva York. El debut de KMD en Elektra titulado Black Bastards quedó enlatado y su memoria sepultada junto a Zev Love X. Mientras las cintas del álbum se llenaban de polvo en algún cajón de las oficinas de Elektra, Dumile planeaba su venganza desde las cochambrosas calles de Nueva York.

Portada del segundo disco de KMD, que se quedó enlatado

De acuerdo a la leyenda, años después, en 1997, Dumile empezó a frecuentar el burbujeante Nuyorican Poets Café cuyos eventos de micrófono abierto eran el escenario donde se presentaban los MCs de mochila al hombro con aspiraciones. Solo que Dumile aparecía con una media que le cubría la cabeza, deformando sus rasgos faciales. La leyenda subterránea que habían generado las versiones ilegales disponibles en las calles del Black Bastards y el MC que ocultaba su rostro, convirtieron a Dumile en una especie de fábula cuyo protagonista había resucitado de las cenizas: la resurrección como elemento común en la creación del mito.



Entre 1997 y 1998 Dumile lanzaría tres sencillos en el sello de la leyenda del radio hip-hop Bobbito García y en 1999 la misma Fondle ‘Em Records lanzaría el debut de MF Doom: Operation Doomsday. Este álbum marca el nacimiento del MC enmascarado que asumió la imagen del famoso supervillano del universo Marvel: Dr. Doom. También inicia la serie de cambios de personaje y variaciones dentro del mismo nombre de MF Doom (las variaciones y personajes adoptados por DOOM en el resto de su carrera forman parte indispensable de su mitología y popularidad).

Para la cultura hip hop los cómics resultan ser una fuente de inspiración inagotable y un MC con una máscara del vestuario del Gladiador personificando a un supervillano cuya única misión es la venganza, suena como lo mejor que le ha pasado a la cultura popular en mucho tiempo.

El Operation Doomsday cumple en 2019 veinte años y es importante recordarlo porque es uno de los discos que inaugura la época de oro del rap independiente en Estados Unidos, y por la importancia que tiene en la mitología y plan comercial de MF Doom.

Escuchar el álbum veinte años después resulta una experiencia muy diferente al haberlo escuchado al principio de la década pasada, como fue mi caso. Con todo lo que ha creado Doom alrededor de su persona, sus múltiples colaboraciones, su serie de beats y sus proyectos en solitario, tenemos la información que nos permite ubicar el debut de Doom como algo remoto, que en muchos parajes suena anticuado, ––lo que, siendo honestos, sucede con buena parte del rap de los noventa. En su momento, desde luego, se ubicó como una referencia, en particular de la galaxia del “rap alternativo” o, de mochila al hombro, de finales de los noventa. Los sellos grandes vivían sus últimos días antes de que el meteorito de los sellos independientes forzara su extinción.

Algo que es importante destacar es que el estar detrás de una máscara a Dumile/Doom le permitió explorar y cambiar algunas reglas cumpliendo con las expectativas que se tienen del villano: sampleos de caricaturas, contar una historia en los skits del disco, decenas de referencias a la cultura popular y adopción de otros alias. Todos los elementos anteriores sentaron las leyes de un universo que el villano volvería a explorar y a expandir en sus producciones subsecuentes.

Pieza del blackbook de Keo de los X-Men sobre MF Doom

En este debut aparece King Ghidra, el monstruo de tres cabezas de la mitología de Godzilla y que Doom volvería a utilizar en el álbum Take Me To Your Leader de King Geedorah, editado por Big Dada en 1993. La segunda vez que hizo referencia a este Daikaiju, utilizó una variación en la forma de escribir su nombre, expandiendo así el universo ya creado.



Una de las armas mortales dentro del arsenal de Doom es el MPC con el que Dedos De Metal (el alías cuando se habla de su obra como productor) ha creado los paisajes surrealistas sobre los que rapea. Es justo en su debut donde nos muestra su gusto por sampleos no tan convencionales a los que nos tenían acostumbrados los actos de hip hop de esa era y aunque Doom usa clásicos como “Walk on By’ de Isaac Hayes y el break de batería de “It’s a New Day” de Skull Snaps también echa mano de sampleos no tan populares como el de “All in the Name of Love” del oscuro grupo de soul ochentero Atlantic Starr o el outro de “Glass Onion” del Cuarteto de Liverpool.

Es también en este debut que inicia el escarceo entre Doom y Sade materializado en el sampleo de “Kiss of Life” de la banda inglesa en el track “Doomsday”. Hace algunos años se produjo un EP de mashups con temas de Doom sobre beats basados en canciones de Sade llamado Sadevillain que es una muestra del impacto de ese primer disco de Doom: el villano fue exportado a otros universos.

Entonces, además de ser la piedra angular dentro de la mitología de MF Doom, el álbum también debe ser el que más reediciones en diferentes formatos y variaciones ha tenido dentro de la nutrida obra de Metal Face Doom.

De entrada la edición original en vinilo del Operation Doomsday está valuado en casi tres mil pesitos mexicanos. Que si bien no es un número estratosférico si es un número respetable para un disco cuya edición original apenas va cumplir veinte años y ha sido reeditado más de una decena de veces.

Dentro de los diversas versiones del álbum existen ediciones que incluyen una lonchera de metal, casetes y tarjetas coleccionables con la efigie del villano de la máscara de hierro, una lata plateada con cuatro vinilos, reediciones con portadas alternativas, variaciones de la portada original y una versión del álbum en 7’’ por mencionar algunas. Las versiones especiales suelen ser limitadas y agotarse a las horas de que Doom y su equipo de ventas las ponen disponibles al público general.

Los aficionados a Doom son tan devotos como los fans de Star Wars y adquieren todas las versiones y variaciones por partida doble para así usar uno y el otro guardarlo para cuando lleguen los extraterrestres y la vida en el planeta tierra se haya extinguido. Todo lo que tenga la máscara del villano es valorado, incluso fuera del planeta hip hop.

El plan de venganza de Dumile resultó ser profético y se consumó sin el apoyo (si se le puede llamar así) de ninguna disquera multinacional. Dumile y Dantès empiezan con D ¿Coincidencia? No lo creo.



Y recuerden, usen mayúsculas cuando escriban su nombre: DOOM.

