La versión de piano de “Joanne” de Lady Gaga nos revela la artista en la que debería convertirse

Tengo una teoría que a este punto de su carrera, hacer un álbum con puro piano sería la cosa más subversiva que Lady Gaga podría hacer. Y la mejor.

Cada vez que aplica un formato más elemental a una de sus canciones más conocidas, como lo acaba de hacer con la canción titular de su nuevo álbum, Joanne (escúchala arriba), lo hace sonar mágico. La versión más nueva, renombrada “Joanne (Where Do You Think You’re Going?),” le da más espacio a la canción y un tono más clásico. Gaga —quién siempre ha sido excéntrica— debería de estar moviéndose en esa dirección, porque ahora tiene la habilidad de lograr la inmortalidad sonora, sin trucos ni numeritos.

Versiones previas de “Paparazzi” y “Bad Romance” son pruebas de esto: le quitan el impacto a los visuales (que, no me malinterpreten, tienen su lugar, y Gaga los hizo a la perfección), y resaltan sus habilidades musicales. Y cuando Gaga incluye canciones de piano en sus álbumes, suelen destacarse (“Speechless,” “Million Reasons,” “Dope”), porque le dan espacio para presumir su voz y su talento para la melodía. Considerando sus inicios como una cantante compositora, puede ser que esté más cómoda con este formato (y seguramente así escribe sus canciones). Y, ¿acaso un álbum de piano no sería lo más sorprendente de una artista que ha construido su carrera al ser una provocadora, y que ha sido alabada por su versión sencilla de “The Sound of Music” en los Oscar de 2015? Creo que sería lo más emocionante que podría hacer.

