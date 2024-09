La cara y la cruz: dos historias de hermanos en los Juegos Olímpicos

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

En la historia de los Juegos Olímpicos hay múltiples anécdotas de hermanos que han compartido la experiencia de representar a su país en la máxima competición deportiva del planeta. Sin duda alguna, los hermanos más prominentes que han participado en los Juegos Olímpicos son los esgrimistas italianos Edoardo y Dario Mangiarotti, que desde Londres 1948 hasta Roma 1960 no bajaron nunca del podio: sumaron 16 medallas entre ambos.

Los hermanos pueden ser un fiel reflejo unos de otros… o representar un contraste absoluto. Un claro ejemplo son dos historias que encontraremos en estos Juegos: una es la de las maratonistas trillizas de Estonia y otra la de los hermanos luchadores de taekwondo de Bélgica.

Mientras uno de los peleadores de taekwondo logró el ansiado pase para competir en Río 2016, el otro se convertía en cómplice del atentado más sangriento de su país. Un poco más al este de Europa, las hermanas de Estonia cumplieron la hazaña de ser las primeras trillizas en lograr un pase a unos Juegos Olímpicos.

Mourad Laachraoui estaba en el laboratorio de la universidad, trabajando en un proyecto, cuando uno de sus compañeros le pasó el móvil; «Mira lo que ha pasado», le dijo. Una alerta de noticias decía: «Explosiones en el aeropuerto de Bruselas-Zaventem».

Hace 30 años, cuando Estonia aún pertenecía a la Unión Soviética, tres hermanas peleaban por su vida. Leila, Liina y Lily nacieron dos meses antes de lo previsto y ninguna de ellas pesaba más de dos kilos, lo cual obligó a los médicos a enviarlas a cuidados intensivos durante varias semanas.

Lily, la más pequeña, confesó en una entrevista para su universidad que Río no es la prueba más difícil: «Tuvimos que luchar para sobrevivir cuando nacimos. Tenemos el espíritu para hacer grandes esfuerzos».

Mourad se preparaba para ir, como todas las noches, a su entrenamiento de taekwondo, pero entonces llegó otra alerta a su teléfono: «se confirman muertes y se cree que es un atentado». A los pocos minutos apareció más información: «Uno de los cuatro terroristas ha sido identificado como un hombre de 24 años llamado Najim Laachraoui».

A los 24 años, las trillizas Luik decidieron comenzar a correr para competir en maratones: seis años después, su trabajo recibirá una recompensa extraordinaria en Río. «Es increíble que tres hermanas vayan a los olímpicos en la misma competición, sobre todo en un país tan pequeño», dijo Harry Lemberg, entrenador de Leila, Liina y Lily.

Mourad y Najim Laachraoui se criaron en la misma casa ubicada en el barrio de Schaerbeek, Bruselas, una de las zonas con más inmigrantes del país belga. El padre de los hermanos Laachraoui sabía que la vida en las calles sería difícil, por lo que decidió apuntarlos desde pequeños a clases de taekwondo.

Las reglas del maratón olímpico solamente permiten un máximo de tres atletas por país; en las clasificatorias para Río, las hermanas Luik ocuparon cada uno de esos lugares con muy buenos tiempos. Leila cuenta con el mejor récord de las tres con 2:37:11; la marca de Liina está en 2:39:42; y por último, Lily tiene un tiempo de 2:40:30. Curiosamente, el orden de los tiempos es el mismo orden en el que nacieron.

Con tan solo 14 años, Mourad comenzó a competir con otros luchadores. Su hermano, que entonces tenía 18 años, decidió dejar el taekwondo y abandonar a su familia para comenzar una vida con el fundamentalismo religioso como eje.

Si bien es cierto que las trillizas cuentan una similitud física impactante, la forma de entrenar de cada una es diferente. Su entrenador ha desarrollado un programa de entrenamiento específico para cada una de ellas basándose en sus fortalezas y debilidades. Esta decisión la tomó después de un largo debate con Renato Canova, entrenador de las gemelas maratonistas alemanas Anna y Lisa Hahner.

Mourad pronto destacó en el plano internacional del taekwondo: con tan solo 20 años empezó a ganar torneros en distintos países, pero la pelea para recuperar a su hermano era harina de otro costal: «Teníamos miedo por él», solía decir..

Al terminar cada pelea, Mourad recordaba la alegría que el hermano le daba al llegar a casa después de cada entrenamiento: «Cuando nos veíamos siempre había algo porque sonreír. Él no era infeliz, siempre había vivido feliz y sin problemas».

Leila, Liina y Lily son conscientes de lo difícil, por no decir imposible, que será poder ganar o colocarse en los primeros lugares en Río: sus tiempos están muy lejos del récord olímpico de 2:23:07 que estableció la etíope Tiki Gelanaen Londres 2012. Aún así, la estrategia a seguir será defender a Leila, la poseedora del mejor tiempo.

Estonia no tiene medallas olímpicas en maratones, pero The Trio to Rio («el trío a Río») buscará dar un mensaje a la comunidad deportista y sobre todo a las mujeres: «Hemos demostrado que nunca es demasiado tarde para comenzar una trayectoria profesional».

Un deportista marcado por el atentado más sangriento en su país causado por su hermano y tres trillizas que se convierten en historia al lograr clasificarse para los Juegos Olímpicos: dos historias diametralmente opuestas… pero con un sueño común: alzarse con la medalla de oro.