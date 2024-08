«Laberintos» es lo mejor que ha sacado Fermín IV en esta nueva época

Fermín IV es una de las figuras más legendarias de la música popular mexicana y uno de esos artistas que han tenido la bendición de poder distintas cosas y dejar una huella en ellas. En el caso de este regiomontano, no solo es uno de los integrantes del fenómeno conocido como Control Machete, Fermín es un pastor en la Iglesia de la Mostaza, y predica la palabra de Cristo todos los domingos en el suroeste de la Ciudad de México, donde vive desde hace más de quince años.

Desde el estreno el año pasado del EP de cuatro temas Amor / Odio, Fermín ha estado más activo que en los últimos diez años, a tal grado que es un regreso formal a ser un artista. Ha tenido varias presentaciones en diferente tipo de foros, visitas a medios, estreno de un tema más a principios del año y ahora el estreno de «Laberintos».

Videos by VICE

La canción tiene un estilo que encaja a la perfección con lo que esperarías de este rapero: un hardcore mexa con su onda de payasito, pero una cosa tétrica sucediendo atrás y unos coros gritando «gloria» atrás y, claro, las letras de Fermín instándote a que no te pierdas en las tentaciones de esos laberintos mentales que te haces porque no te pones vergas. Dale play arriba y que no