El lado Femenino MUTEK México 2017

Aunque cada año nuestro cuerpo no llega lo suficientemente preparado para MUTEK MX; en THUMP México quisimos al menos darles a conocer un poco sobre las encargadas de alterar sus sentidos del 22 al 26 de noviembre.

La nueva sede de los Nocturno (lugar conocido como Fabrica) será el espacio donde ellas se congregan. Dicen que debemos tener cuidado con lo que deseamos, y para la gente insaciable habrá surtido de estimulación… desde creadoras de utopías, dúos a prueba de Google, compositoras de experiencias, hasta una productora que resucita…

Videos by VICE

Aunque falta más presencia de mujeres en el cartel de MUTEK MX como en otros festivales; es muy emocionante saber que vienen personas que han construido comunidades y que están ayudando a transformar el entorno que habitan. Como pueden asumir, la información es una síntesis de su trabajo; por eso sugerimos que escuchen con atención la música que hace cada una de ellas… construyan su propia lectura de las canciones.

Camila Fuchs

País: México/ Alemania

HQ: Inglaterra (Londres)

La última vez que hablamos con este dúo integrado por Camila de Laborde y Daniel Hermann-Collini, estaban conociendo su proceso creativo a través de sintetizadores y tenían como objetivo descubrir su propia esencia. A casi tres años de que hayan tocado en PLAY 3 de MUTEK MX, nos queda la duda de qué cosas han cambiado y si aún siguen encontrándose con zorros en la calle después de sus presentaciones. Ya que a principios de año tuvieron un show en Cine Tonalá donde tocaron su álbum debut ‘Singing From Fixed Rung’, podemos esperar escuchar nuevos tracks y juegos en la modulación. En caso de que se quieran desprender de la gravedad durante el Nocturno 2 de MUTEK MX, les recomendamos ir a la suspensión guiada por la voz de Camila.

Chloé



País: Francia

HQ: Paris

Por varios años, Chloé Thévenin le ha brindado un enriquecimiento a la apreciación sonora de los parisinos. Ella es una compositora que se incursionó a las andadas de DJ durante los noventa, además de haber fundado el sello discográfico Lumière Noire Records. Desde musicalizar en vivo «Blackmail» de Alfred Hitchcock, a realizar instalaciones interactivas y presentaciones audiovisuales; Chloé se caracteriza por estar constantemente indagando acerca del sonido. Han pasado siete años desde que Chloé haya lanzado un material discográfico, y en Nocturno 1; ella presentará su nuevo álbum titulado «Endless Revisions’ en un formato de acto en vivo…Vaya manera de compensar la espera…

Kelly Lee Owens

País: Reino Unido



Para Owens, la música siempre ha sido una artesanía: desde trabajar en tiendas de discos hasta imprimir sus propias copias en vinilo de su primer lanzamiento. El ambiente de las tiendas y el constante intercambio con clientes y músicos la llevaron a producir. Sus primeros shows en vivo incluyeron un violonchelista, algunos teclados, interfaces de computadora y batería de sintetizadores. En su primer lanzamiento homónimo completo, ella expresa una variedad de humores íntimos, tristeza, ansiedad, éxtasis sombreado a la vez que establece una estética personal que es tan extraña como familiar. – MUTEK MX

Jlin

País: Estados Unidos

HQ: Indiana

La música de Jlin está llena de tensión, lo que predispone el trabajo de pies frenético a un estado particular del ser. Hay algún tipo de humor cósmico, política radical y sonidos monocromáticos que sirven para evadir conceptos preestablecidos como la raza. Esto es para ilustrar una narrativa histórica fragmentada que revela identidad y nuevas formas musicales que impactan y abren los caminos del cuerpo hacia el sentimiento. -MUTEK MX

LCC

País: España

HQ: Asturias

Hace 10 años se conocieron Ana Quiroga y Uge Pañeda en Gijón, ambas empezaron a tocar DJ sets por su cuenta hasta que la acumulación de Casiotone e ideas provocó consolidarlas en Las CasiCasiotone. Este ha sido un año significativo para la banda de Asturias, ya que por segunda ocasión tocaron en Sónar (la primera vez fue en 2015), y sacaron nuevo álbum bajo el nombre de ‘Bastet‘ en su hogar discográfico Editions Mego. Considerando que LCC han musicalizado películas así como realizado instalaciones audiovisuales, sólo nos queda desear que vengan armadas con alguna narrativa durante su presentación.

Sol del Rio

País: Argentina

HQ: Buenos Aires

Al borde de la performance y la obra de arte, los audiovisuales de Sol del Rio son únicos debido a su maleabilidad. Con su don para manipular talento, video, sonido, animación, pintura y performance, la productora nacida en Buenos Aires muestra un lado especial de la producción musical. Sus actuaciones en vivo son completamente originales, porque ella mezcla y canta mientras sus videos se muestran en tiempo real. Mediante la elaboración de lo etéreo y lo terrenal, Sol del Río nos lleva a la intersección entre la naturaleza y la tecnología.

Orphan Ann

País: Suecia

HQ: Estocolmo

Una cualidad de MUTEK MX, es que gran parte de su público acude a los eventos sin conocer el trabajo ni antecedentes de los artistas invitados

En algunas ocasiones, también le tocan sorpresas a las personas que están realizando contenidos para medios al darse cuenta que hay poca información disponible de ciertos actos (varían las circunstancias). Este es el caso del dúo Orphan Ann de Estocolmo integrado por Anja Enreud y Sofía Al Rammal Sturdza. De lo poco que sabemos de este proyecto, es que en mayo se presentaron en un showcase de la disquera Molton; aunque aún no tienen un lanzamiento a través del sello. Hasta la fecha, sólo se han publicado sus tracks en el compilado ‘You And Me Now‘ que fue lanzado en formato en 2016 a través del sello danés Posh Isolation. Anja es parte del equipo organizacional de la plataforma Masskultur y Sofía además de tener su propio proyecto aparte (SARS); es el 50% del dúo Född Död.

Nina Kraviz

País: Rusia

HQ: Siberia



En todas partes, Nina Kraviz es cabeza de los festivales más famosos del mundo. Esto le ha ayudado a desarrollar un estilo único, una mezcla de muchos géneros diferentes. Después de hacer que el mundo bailara sin parar durante varios años, la rusa concentra sus esfuerzos en su sello трип (Trip) que fundó en 2014.

https://www.youtube.com/watch?v=8wVoHRblGKs

Upgrayedd Smurphy

País: México

HQ: Ciudad de México

Hay quienes pueden regresar después de morir como lo hacen Kenny y Jessica, aunque a diferencia del personaje de South Park; ella se reinventa cuando vuelve.

Su última resurrección responde al nombre de Upgrayedd Smurphy (sus otras vidas fueron DJ Smurphy, Smurphy, Professor Jessica y Upgrayedd Jessica).

Este nuevo seudónimo tiene un lazo significativo con la ciudad antes conocida como Distrito Federal, su más reciente álbum (‘HYPNOSYS’) está inspirado en su regreso a este “monstruo urbano y caótico”, y dio a conocer durante la edición de HertzFlimmern celebrando las 6 décadas de música electrónica en México



Si quieren darse un clavado inmediato a la obra más reciente de Upgrayedd Smurphy, sólo podrán sumergirse mediante bandcamp, pero sería mejor decisión consultar R-CH-V; la plataforma que creó en conjunto con su esposo (D/P/I). Las personas que tengan antojo de escuchar texturas y recibir masajes en bajas frecuencias, serán saciadas con lo que detone Upgrayedd Smurphy en el Nocturno 2.