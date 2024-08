El lado Femenino MUTEK México 2017

Aunque cada año nuestro cuerpo no llega lo suficientemente preparado para MUTEK MX; en THUMP México quisimos al menos darles a conocer un poco sobre las encargadas de alterar sus sentidos el 13 y 14 de Octubre.

La nueva sede de los Nocturno (lugar conocido como Fábrica) será el espacio donde ellas se congregan. Dicen que debemos tener cuidado con lo que deseamos, y para la gente insaciable habrá surtido de estimulación… desde creadoras de utopías, dúos a prueba de Google, compositoras de experiencias, hasta una productora que resucita…

Videos by VICE

Aunque falta más presencia de mujeres en el cartel de MUTEK MX como en otros festivales; es muy emocionante saber que vienen personas que han construido comunidades y que están ayudando a transformar el entorno que habitan.



Como pueden asumir, la información es una síntesis de su trabajo; por eso sugerimos que escuchen con atención la música que hace cada una de ellas… construyan su propia lectura de las canciones.

Aurora Halal

País: E.U.A

HQ: Nueva York (Brooklyn)

Aunque podría parecer que Aurora Halal es una artista audiovisual, su obra principal consiste en generar «utopías». La manera en que se crean estos mundos, es a través de las fiestas Mutal Dreaming y el festival Sustain-Release.



Ambos eventos surgen a partir de la inquietud de Aurora por construir un entorno temporal en donde se pudieran conectar las distintas formas artísticas (audio, video, danza) y cuerpos que ocupen el espacio.



Cuando Aurora no se ocupa de darle vida a estos lugares, explora sus herramientas de audio y video; además también tiene un proyecto en conjunto con Daniel Martin-McCormick titulado Ital & Halal.



Al igual que en MUTEK Montreal de este año, es la primera vez que Aurora Halal viene a MUTEK MX.

Camila Fuchs

País: México/ Alemania

HQ: Inglaterra (Londres)

La última vez que hablamos con este dúo integrado por Camila de Laborde y Daniel Hermann-Collini, estaban conociendo su proceso creativo a través de sintetizadores y tenían como objetivo descubrir su propia esencia. A casi tres años de que hayan tocado en PLAY 3 de MUTEK MX, nos queda la duda de qué cosas han cambiado y si aún siguen encontrándose con zorros en la calle después de sus presentaciones.



Ya que a principios de año tuvieron un show en Cine Tonalá donde tocaron su álbum debut ‘Singing From Fixed Rung’, podemos esperar escuchar nuevos tracks y juegos en la modulación.

En caso de que se quieran desprender de la gravedad durante el Nocturno 2 de MUTEK MX, les recomendamos ir a la suspensión guiada por la voz de Camila.

Chloé



País: Francia

HQ: Paris

Por varios años, Chloé Thévenin le ha brindado un enriquecimiento a la apreciación sonora de los parisinos. Ella es una compositora que se incursionó a las andadas de DJ durante los noventa, además de haber fundado el sello discográfico Lumière Noire Records.



Desde musicalizar en vivo «Blackmail» de Alfred Hitchcock, a realizar instalaciones interactivas y presentaciones audiovisuales; Chloé se caracteriza por estar constantemente indagando acerca del sonido.



Han pasado siete años desde que Chloé haya lanzado un material discográfico, y en Nocturno 1; ella presentará su nuevo álbum titulado «Endless Revisions’ en un formato de acto en vivo…Vaya manera de compensar la espera…

LCC

País: España

HQ: Asturias

Hace 10 años se conocieron Ana Quiroga y Uge Pañeda en Gijón, ambas empezaron a tocar DJ sets por su cuenta hasta que la acumulación de Casiotone e ideas provocó consolidarlas en Las CasiCasiotone.



Este ha sido un año significativo para la banda de Asturias, ya que por segunda ocasión tocaron en Sónar (la primera vez fue en 2015), y sacaron nuevo álbum bajo el nombre de ‘Bastet‘ en su hogar discográfico Editions Mego.



Considerando que LCC han musicalizado películas así como realizado instalaciones audiovisuales, sólo nos queda desear que vengan armadas con alguna narrativa durante su presentación.

Orphan Ann

País: Suecia

HQ: Estocolmo

Una cualidad de MUTEK MX, es que gran parte de su público acude a los eventos sin conocer el trabajo ni antecedentes de los artistas invitados



En algunas ocasiones, también le tocan sorpresas a las personas que están realizando contenidos para medios al darse cuenta que hay poca información disponible de ciertos actos (varían las circunstancias).



Este es el caso del dúo Orphan Ann de Estocolmo integrado por Anja Enreud y Sofía Al Rammal Sturdza.



De lo poco que sabemos de este proyecto, es que en mayo se presentaron en un showcase de la disquera Molton; aunque aún no tienen un lanzamiento a través del sello.



Hasta la fecha, sólo se han publicado sus tracks en el compilado ‘You And Me Now‘ que fue lanzado en formato en 2016 a través del sello danés Posh Isolation.



Anja es parte del equipo organizacional de la plataforma Masskultur y Sofía además de tener su propio proyecto aparte (SARS); es el 50% del dúo Född Död.

patten



País: Inglaterra/Francia

HQ: Londres

No debería ser importante saber los nombres de los músicos que integran una banda, pero casi siempre surge esa incógnita cuando hay anonimato.



A pesar de llevar casi 10 años de existencia como proyecto, patten ha contado con distintas personas implicadas en sus grabaciones y presentaciones (desde formato de banda en vivo o sólo usando laptops); aunque hasta hace pocos años sólo se había mostrado un rostro ante los medios.

Fue hasta el lanzamiento del álbum ‘Ψ’ a través de Warp que se hizo visible una nueva cara y que patten se consolidó como un dúo.



Por ahora A junto con D son quienes integran esta dupla, cuentan con apoyo de Jane Eastlight para sus visuales en vivo y la realización de sus videos.



A la par de las presentaciones y lanzamientos, ambos crearon el colectivo 555-5555 además de ser responsables del sello Kaleidoscope.

Sarah Davachi



País: Canadá

HQ: Montreal

Teniendo en cuenta que hay una relación intrínseca entre sonido y espacio, podemos asumir que Sarah Davachi transformará la ambientación de la Fábrica (Nocturno 1).

Se suele referir a Sarah como una «compositora de experiencias», esto se debe a su capacidad para construir entornos mediante síntesis analógica y modular.



Ella tiene una maestría en Bellas Artes a través de Mills College (Oakland, California) donde se especializó en música electrónica y medios de grabación.



Actualmente trabaja para el National Music Centre en Calgary como intérprete, investigadora y archivista para su colección de instrumentos acústicos y electrónicos de instrumentos de teclado.



Sarah se presentó en la edición reciente de MUTEK Montreal y también estuvo presente en la misma ciudad el año pasado durante Red Bull Music Academy.

Upgrayedd Smurphy



País: México

HQ: Ciudad de México

Hay quienes pueden regresar después de morir como lo hacen Kenny y Jessica, aunque a diferencia del personaje de South Park; ella se reinventa cuando vuelve.

Su última resurrección responde al nombre de Upgrayedd Smurphy (sus otras vidas fueron DJ Smurphy, Smurphy, Professor Jessica y Upgrayedd Jessica).



Este nuevo seudónimo tiene un lazo significativo con la ciudad antes conocida como Distrito Federal, su más reciente álbum (‘HYPNOSYS’) está inspirado en su regreso a este «monstruo urbano y caótico», y dio a conocer durante la edición de HertzFlimmern celebrando las 6 décadas de música electrónica en México



Si quieren darse un clavado inmediato a la obra más reciente de Upgrayedd Smurphy, sólo podrán sumergirse mediante bandcamp, pero sería mejor decisión consultar R-CH-V; la plataforma que creó en conjunto con su esposo (D/P/I) . Las personas que tengan antojo de escuchar texturas y recibir masajes en bajas frecuencias, serán saciadas con lo que detone Upgrayedd Smurphy en el Nocturno 2.









Magnanime

País: Canadá

HQ: Montreal

Sara Magnan, también conocida como Magnanime, crea un híbrido entre el techno y house junto con tonos experimentales, aprovechando errores de tecnología y reciclando sonidos extraños en su repertorio siempre cambiante lleno de beats. En vivo, su mentalidad progresiva en la producción y su entusiasmo por las reacciones del escucha es nítida y consciente de su ambiente, se manifiesta con una experiencia bailable. Ella nos visita con un eufórico set en vivo de movimientos y significados que nos dejarán haciendo preguntas.

CNDSD

País: México

HQ: Ciudad de México

El trabajo de Condesade es un lienzo en el cual se unen la mezcla de géneros y los audiovisuales. En sus vocales se pueden encontrar una gran variedad de tonos. Es una experimentadora y se regocija en mezclar interfaces mientras se enfoca en el código mediante patrones rítmicos muy sutiles así como sampleos que nos muestran la naturaleza creativa de la programación. Su mezcla es única: una reinterpretación y remodelación de lo humano.