Unos ladrones usaron Google Translate para robar a Bam Margera en Cartagena

Colombia, país de verracos, de gente “echada para adelante”.

Dicen que los que nacimos en el país del Sagrado Corazón no nos varamos con nada y somos los maestros del rebusque. O sea: de meternos el pan a la boca como sea y por encima del que toque, papá. Nacer con la viveza bajo el brazo vendría siendo algo así como nuestro súper poder colombiano y tal vez por eso muchos de nuestros compatriotas se vuelven súper villanos. Pero no se confundan, no son tan especiales y complejos como los de Marvel, sino más bien como los que salen en series y documentales de Netflix cada quince días, y se han convertido en los ídolos de nuestros amigos los gringos.

Somos pasión y acá nada nos detiene. Mucho menos a los ingeniosos ladrones —siempre a la vanguardia, además—, que tan solo ayudados por Google Translate y un smartphone han penetrado uno de los robos de la década en Cartagena. Sucedió este fin de semana y la afligida víctima les contará la historia a continuación:

¿Entonces robaron a Bam Margera (famoso skater y actor de 'Jackass') en Cartagena? Aquí cuenta como un taxista lo robó…



Video: Bam Margera-Instagram pic.twitter.com/ogPfBPED7b — Alejo Castellanos H. (@macastellanosh) August 20, 2018

Y sí, el hombre está más gordito y seguramente puede parecer otro gringo que viene a vacacionar a las magníficas playas cartageneras, famosas por los recorridos en “gusanito” y las bandejas de mariscos a 850.000 pesos para extranjeros. Todo bien si no lo cogen a la primera, pero fíjense bien: el que está haciéndose el video selfie no es otro que Bam Margera, el ídolo noventero y dosmilero de MTV al que seguramente recuerden por actuaciones como agarrar a su papá obeso a golpes mientras dormía, tirarse en skate a una piscina olímpica o la más conocida: meterse un dildo-cohete en el culo disfrazado de astronauta.

Pero ahora a Bam lo están cogiendo los años, MTV oficialmente es una mierda y, para rematar, ni siquiera se pudo subir a un taxi afuera del aeropuerto de Cartagena sin que se aprovecharan de que no habla una pizca de español. Una barrera idiomática que hace diez años hubiese resultado en una puñalada o disparo certero, pero que ahora se soluciona simplemente traduciendo con el celular el “deme toda la plata o lo chuzo pirobo” a un fino “empty your wallet”. El futuro es ahora. El ladrón colombiano está evolucionando, amigos, así como el mundo mismo, y los pillos locales 2.0 nos están mostrando el camino desde su propia profesión.

Ni en Ocean’s Eleven se hubieran animado a tanto.

Por ahora nos quedaremos esperando ansiosos un nuevo video de Bam desde la Ciudad Antigua comenzando con un “Hi! I am Bam Margera and this is Columbia”.