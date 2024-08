‘Lady Bird’ es la película más ‘fresca’ en la historia de Rotten Tomatoes

Este artículo fue publicado originalmente en i-D, nuestra plataforma de moda.

Aunque la temporada de premios aún no termina, el público ha hablado: Lady Bird es una película muy fresca. Literalmente. La obra maestra de Greta Gerwig, una historia atrevida de coming-of-age, es ahora la película con mejor puntaje en la historia de Rotten Tomatoes, y rompió un nuevo record gracias, tanto a espectadores ocasionales, como a eruditos de los Oscars. Hoy por hoy, el debut de Gerwig como directora es 100% fresca, con un acumulado de 170 reseñas.

Y a pesar de que un puntaje perfecto de Rotten Tomatoes no es una cosa extraña en las primeras proyecciones de una película, lograr mantener esa calificación se vuelve más difícil a medida que llegan más reseñas. Solo tres filmes han logrado mantener una calificación «perfecta» con más de cien reseñas: el drama filosófico francés, Things to Come, la biopic Man on Wire, y la secuela animada de Pixar, Toy Story 2. Queda claro que no hay una fórmula para poder reinar en esta página basada en tomates.

«Esto es completamente increíble y es sumamente apreciado por todo el equipo que hizo Lady Bird«, dijo Gerwig a Rotten Tomatoes por su logro. «Dimos todo de nosotros en esta película, y el último paso de este arte profundamente colaborativo es darle el film a la audiencia y a los críticos de cine. Que haya habido una recepción tan positiva es un sueño hecho realidad. Gracias a todos los que han visto la película y los que han escrito de ella con tanto cuidado. Estamos en estado de euforia y usando nuestro emoji de tomate más de lo que creíamos posible».

Otra cosa cool: dos de las cuatro películas mejor reseñadas fueron dirigidas por mujeres menores de cuarenta años.

