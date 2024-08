Ladytron toma las calles de Sao Paulo —y todo su encanto y hostilidad— para su nuevo video

Ese encantador ensamble multicultural llamado Ladytron, conformado por Daniel Hunt, Mira Aroyo, Helen Marnie y Reuben Wu está de vuelta. Y como para darse a querer más, han regresado con un video que tiene lugar en las calles de Sao Paulo. Y está genial.

La banda no había lanzado nada desde Gravity the Seducer, hace siete años, y hoy dan el golpe con el video para “The Animals” dirigido por Fernando Nogari, co-producción de from Conspiraçao Filmes y Banzai Studio, ambos estudios independientes de Brasil. El video, para Daniel hunt, es una carta de amor para Sao Pablo

Videos by VICE

Aún no hay título para el nuevo disco de Ladytron, pero estamos seguros , por palabras de ellos, que llegará a nosotros este verano.

Con información tomada de Vice Brasil