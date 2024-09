Ladyzunga y su paso por México

Todas las fotos de Hanna Quevedo para Noisey México.

Ladyzunga es una colombiana que alcanzó la fama mundial al cambiarse el nombre, pero es muchas cosas y mucho más que sólo ese acto. Su trabajo artístico gira en torno a la des-identidad y a burlar sistemas de identificación, como son los documentos legales. En la actualidad sigue trabajando para poder obtener dos identificaciones legales, cosa que rechazan la mayoría de los sistemas que conocemos, aunque todos ellos tienen puntos débiles y es ahí donde la obra de Lady ataca desembocando, la mayoría de las veces, en una explosión mediática difícil de digerir, que fue lo que pasó con su cambio de nombre al de ABCDEFG HIJKLMN OPQRST UVWXYZ en 2013.

Ladyzunga Cyborgázmika Mujer Ultradigital renunció en 2008 a sus títulos profesionales, etiquetas y demás dispositivos de control social y desde 2002 comparte sus «art-ciones», charlas, conferencias, seminarios y talleres en espacios públicos además de en galerías y museos de arte y fiestas de metal y hardcore (electrónico). Y tanto su trabajo artístico, como sus sesiones de DJ y sus proyectos musicales, siempre intentan empujar al límite las cosas.

Entre las cosas que hace, Ladyzunga organiza Darker Room: fiestas temáticas privadas en las que se hacen performances, hay DJ, videoarte, fotografía y exposiciones del material que surge en las sesiones. Celebraciones que -según dice- son «una especie de galería de arte performático donde lo que se expone es en vivo». La mayoría de estas fiestas se han dado en Bogotá, donde ella vive, pero tuvimos el placer de tener una en la Ciudad de México cuando Lady estuvo por aquí.

Lady comenzó a tocar música a los 11 años de edad y lleva 28 años haciéndolo. Tocaba tecno, y le gusta el metal desde antes de los 7 años, cuando lo demostró comprando un vinilo de Iron Maiden. Fue gracias a su padre que Lady siempre tuvo relación con la música, con la sensibilidad de ésta, con su energía, y además aprendió con él la parte más técnica: conectar sistemas de audio.

Cuando pequeña y gracias a un canal de televisión, descubrió a la banda mexicana de los 90 Caló. Por primera vez se percató de esa «nave», que para una niña de su edad significaba una tornamesa. Y cuando la vio, supo que ella quería estar ahí, pilotando esa nave. Así comenzó a alquilar tornamesas y a hacer fiestas con sus amigos en las tardes, cuando sus padres no estaban. Además, los celebraba sacando un buffle más grande. De joven ya proponía tendencias que no eran «normales». En su pueblo de origen, un lugar conservador y católico, lo más normal era escuchar house, pero ella ponía tecno.

En su colegio fundó una emisora, y en los descansos de clase iba a la radio a poner música, por supuesto, de manera totalmente altruista. Su amor por la música -que es la mayor de sus pasiones- poco a poco se convirtió en una obra artística que también fue tomando tonos performáticos: se ponía máscaras, se vestía rara. Cuando vivió en Argentina en 2007, colocaba black metal y breakcore, acompañados siempre por un vestuario acorde con su música y más que heredados estos valores de que sus tocadas fueran un conjunto de electro-choques para los sentidos, se los lleva a Bogotrax donde en el 2000 tocaba minimal, cuando poca gente lo escuchaba y hard techno y hardcore en el 2004, cuando muy pocos lo bailaban. Todo esto seguía denotando el espíritu pionero y el acercamiento al futuro de esta «Bruja Mágica de la Música» a quien siempre le import mucho la búsqueda de lo diferente, lo que ella llama «herejías musicales», que rompen con los puristas de la música.

Cuando Lady visita México es invitada –entre otras cosas- a tocar en el Pasagüero junto a Génesis (Inglaterra) en una fiesta del Nrml. Lady nunca pensó en compartir escenario con Génesis, y menos poder presentar junto a pioneros de la música industrial su proyecto antofascista Paris Hitler: technopunk, new wave, hi-energy, new-beat, electro techno, techno industrial… que dejaron sin palabras a todo un público. Tocó también en el Salón los Ángeles acompañando a Ali Gua Gua. Otra una de sus sesiones con más éxito fue en la Pulquería Insurgentes en All the ladies in Da House y, además, estaba programada para tocar en Ceremonia 2017, pero cuando el festival pasó a celebrarse el domingo en vez del sábado, Lady ya no pudo pocar porque volaba ese mismo día a Bogotá.

Además de la Ciudad de México visita Mérida donde toca dos veces más.

Entre las muchísimas cosas con las que nos sorprende Ladyzunga cuando vino por acá, destaca el performance de BDSM (Bondage, Dominación, Disciplina/sumisión, sadismo, masoquismo, fetichismo y parcialismos) presentado por Diana J. Torres (Pornoterrorista) dentro de su ciclo de Proposiciones Indecentes, en el Teatro El Vicio, en Coyoacán. Las respuestas a las preguntas del público al final del performance fueron inspiradoras e inteligentes y llenas de picardía, sensualidad, honestidad y destreza, reflejo de la mujer que Lady representa. Y en su ponencia en el Centro de Arte Alumnos 47, nos descubrió los secretos de la acción de cambiar su nombre en 2013 y compartió con nosotros parte de su trayectoria artística y de videocreación.

Hace poco nos hablaba de la magia de la Vibración y de México y de su visita aquí, que ha sido muy importante, principipalmente por las oportunidades que recibió.

Nos presentó a Irene y las Siete Potencias, quien pondrá música en Afrodisiaca, Fiesta Ritual. Este proyecto que Lady comenzó a dar vida hace algo más de dos años, tiene que ver con el enfrentamiento con Dios y el cristianismo, y es un espacio en donde se tocan canciones oscuras y herejes. Lady interpreta este proyecto como un viaje donde ella es la chamana, y su público, quienes bailan, aquellos que se curan con sus vibraciones, su música y la medicina que ella comparte para quienes la entiendan experimenten y tengan visiones. Ella prepara «El Viaje», el de ella y el de ellos, y este proyecto nace a partir de una investigación personal sobre el chamanismo, la brujería y los rituales.