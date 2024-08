Lágrimas, euforia y magia: así fue el concierto de Helloween en Bogotá

Nunca en mi vida vi tantos metaleros llorando. Los he visto gritar con euforia, mover los cuellos hasta el cansancio, cantar con los ojos cerrados, poguear cubiertos de sangre, saltar frenéticamente, dar gracias al demonio de rodillas en un pogo, pero llorar de esa forma, nunca. Fue imposible no conmoverse la noche del 25 de octubre porque en el escenario de la Gran Carpa Américas en Bogotá estaba tocando Hellowen con su formación especial. La formación de Pumpkins United, la ya histórica gira de la banda que unió a los tres vocalistas que han pasado por sus filas en sus más de 30 años de actividad.

Michael Weikath, Markus Grosskop, Kai Hansen, Michael Kiske, Andi Deris, Sascha Gerstner y Daniel Löble hicieron lo que nadie pensaba que iba a ser posible, unirse en un solo escenario. Por eso, esa fría noche era tan especial, de las que solo pasan una vez en la vida.

El desmadre comenzó con todo. A las ocho de la noche retumbaron los acordes de la introducción de «Halloween». Detrás de la tela semitransparente que cubría el escenario se veían las sombras de los siete músicos que comenzaron el show acompañados del estruendo de los gritos de las cientos de personas que miraban incrédulos mientras saltaban. Cuando cayó la tela fue como una explosión que dejó a todo el mundo abrumado. Michael Kiske y Andi Deris estaban cantando a dúo. Parecía mentira, pero ahí estaban los dos, en ese escenario que tenía una calabaza en la mitad sobre la que se alzaba la batería.

Desde el primer minuto el extasiado público gritó tan duro que se dificultaba escuchar bien la música. Había una magia especial en el ambiente. La rompa que llevaban, la actitud de los músicos, la forma de moverse en el escenario, los visuales, todo era un fiesta metalera genial. Se sentía un calor especial en el interior del alma, como si todas las criaturas del inframundo hubieran cruzado la línea que divide el mundo de los espíritus y hubieran llegado a cabecear con el público bogotano.

Antes del concierto había dudas sobre el desempeño de Kiske, quien había informado problemas de salud y a quién incluso acusaron de hacer playback durante su presentación en México. Pero poco a poco cualquier duda se fue disipando. «Este es un vocalista de puta madre», dijo Deris en un paupérrimo español. La gente respondió con una ovación y Kiske hizo una venia de rodillas.

Cuando el vocalista que dejó la banda en 1993 cantó a dúo con Deris «Forever and one», logró que todos esos negros corazones metalaros latieran como nunca. Pero lo más sublime fue cuando entonó «Keeper Of The Seven Keys». En ese momento el recinto se cubrió de una atmósfera especial, como que la carpa se salió de este planeta y lo único que existencia eran cientos de ojos llenos de lágrimas que admiraban sin parpadear toda la magia de Helloween.

Uno de los mejores momentos de la noche fue cuando Kai Hansen, que se retiró de Helloween en el 89, cantó y tocó con su guitarra varios temas de Walls Of Jericho. Y la parte emotiva fue el tributo que realizaron al fallecido baterista Ingo Schwichtenberg. Lo único que no convenció fue la historia de Seth y Doc, dos calabazas animadas que salían de vez en cuando en las pantallas y hacían unos chistes bastante flojos que referenciaban a los miembros de la banda y sus cambios a través del tiempo. Ah, y hubo algunos problemas de saturación con el sonido.



En general fue una noche tremenda que finalizó con una lluvia de confeti colorido, bombas gigantes con caras de calabaza y todo el lugar cantando al unísono «I Want Out».

Aquí les dejamos algunos de los momentos que se vivieron en el concierto de Pumpkins United.