Lágrimas, flores y escarcha: fotos de gente llorando en Lana del Rey

Momentos antes de su presentación, ya había un muro impenetrable alrededor de la tarima. Llovía y la multitud era hostil. De este lado del muro, todos intentaban llegar un poco más cerca. Del otro lado, fans, tensos en su devoción, esperando su gran entrada.

Ella era una visión en blanco y negro. Murmuraban sobre la imagen de la mujer vista a través de las pantallas. No podían creer su belleza: era una muñequita moviéndose en el escenario. Cuando cantó “Pretty When You Cry” quedó claro que no se trataba de una presentación estándar. Desde su pedestal, ella no podía creer a la multitud que la idolatraba bajo la lluvia. «El cielo llora con ella», decían hipnotizados queriendo estar del otro lado del muro, más cerca de su puesta en escena, de sus movimientos lánguidos, de su seductora mirada.

Todos se unieron en coro cuando sonó “Born To Die”. Después, descendió entre los mortales. En ese momento el muro cayó mientras sus fans, perdidos en la nada, trataban de buscarla con la mirada. Querían ser esos mortales que la vistieron con ramos y coronas de flores. Ella aceptó sus ofrendas. Después de “West Coast”, la multitud gritaba «Florida». Ella no se pudo rehusar. A partir de ese instante, se convirtió en una deidad complaciente. Les dio lo que habían estado esperando. La luz intensa de un sol naranja iluminó cada una de las gotas del diluvio mientras en coro gritaban: «I’ve got that summertime, summertime sadness». Ella se despidió desfilando con la bandera terciada como el listón de triunfo de una reina de belleza, que obtuvo de esta gran multitud la más sublime y devota muestra de amor: lágrimas.

Foto por: Camilo Mejía | Noisey en Español.

