Fuck, That’s Delicious: Nueva Orleans

¿Qué obtienes cuando cruzas un cordero con una lancha de ventilador y una guitarra tocando blues? Obtienes un episodio de Fuck, That’s Delicious, el cual nos llevó hasta Nueva Orleans. Action Bronson tuvo un poco de tiempo mientras grababa su último disco, así que decidió recargarse, probando algunas de las ofertas culinarias, mientras escuchaba un poco de blues de primera mano.

Como siempre, Bam Bam se concentró en el pollo rostizado más fino en Willie Mae’s Scotch House, el mejor sandwich en Coquette, aperitivos nocturnos y una clase de cocina del chef más dinámico de la ciudad Isaac Toups, de Toups’ Meatery. Como si esto no fuera poco, lo convencimos de que nos llevara a ver carne de cocodrilo y a escuchar el testimonio de The Little Freddie King Blues Band. Disfruten.

