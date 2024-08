Estos son los hinchas de fútbol más jóvenes de Europa

Un pequeño grupo de niños se alinea en la banda de un campo de fútbol de la ciudad belga de Lanaken. Pero no están viendo el partido: sus ojos están fijos en las gradas, donde otro grupo de chavales algo mayores, de entre 11 y 16 años, están armando jaleo. Lanzan fuegos artificiales, tocan un bombo y saltan mientras cantan canciones de su club, el Lanaken VV.

Son los Lanaken Youth, los ultras más jóvenes de Europa.

El Lanaken VV no juega a nivel nacional. Al contrario: está muy abajo en la tabla del fútbol amateur belga. Pero a los chicos no les importa. Encienden bengalas, gritan consignas por los megáfonos y lucen camisetas de los “Lanaken Ultras”. Con ellos, cada partido que se juega en casa se convierte en una fiesta.

Después de dar con su cuenta de Instagram en diciembre, les escribí un mensaje preguntándoles si podía unirme a ellos en un partido. Les encantó la idea y me invitaron a ir en enero, cuando planeaban “hacer algo muy loco”.

El día del partido, el aparcamiento del Lanaken VV estaba tan abarrotado que incluso habían aparcado coches por el césped circundante. En el campo, había gente de todas las edades y los chicos del Lanaken Youth ya estaban en las gradas. “Cuidado, que esos chavales son unos fanáticos de verdad”, me advierte un señor mayor.

Me reciben tres niños muy sonrientes. Se presentan como Doriano, Dante y Diaz. Doriano tiene 16 años y es el líder del grupo. “Estamos esperando que vengan unos cuantos más; seremos unos diez”, dice. Al final, llegan los demás, vestidos con sudaderas con capucha oscuras, máscaras y chándal, imitando a los hinchas europeos adultos. Luego cuelgan una camiseta del grupo con el logo de Fred Perry en las barandas de las gradas.

Mientras los otros niños preparan los tambores y los fuegos artificiales, Doriano me explica que el grupo se creó inspirándose en los hinchas de un equipo vecino, el KRC Genk. Los tres chavales querían hacer algo parecido con sus amigos. “Gritar y hacer un poco el loco; es lo que hacemos”, dice Dante. “Nos gusta”.

Lanaken Youth no tiene rivales; no hay ningún otro grupo del fútbol belga amateur que le ponga tanta pasión. Se lo curran mucho en cada partido, e incluso se fabrican sus propias pancartas. Trabajan de friegaplatos para poder pagar la pintura, los megáfonos y los fuegos artificiales. El bombo lo consiguieron gratis poniendo un anuncio en el periódico local. Hasta ahora, su mayor hazaña ha sido encender un puñado de bengalas a la vez en un partido. “En Lanaken todo el mundo lo comentaba”, dice Doriano.

Los jugadores entran en el campo. “¡Caos!”, grita Diaz. Encienden bengalas y fuegos artificiales y los demás chicos gritan “¡Somos del Lanaken!” a todo pulmón por el megáfono.

Comienza el partido. Diaz y otro niño con una máscara de payaso siguen gritando por el megáfono. En la otra banda del campo, los miembros e hinchas del Lanaken VV de más edad ven el partido relajadamente.

“¡Me estoy quedando sin voz! ¿Alguien me puede traer un poco de agua?”. Pregunta Dante al cabo de un rato. Uno de los chavales corre al edificio del club. El equipo rival, el FC Racing Boxberg, toma la delantera marcando un gol al principio, pero eso no parece preocupar lo más mínimo a los chicos. Cuando están a mitad de su consigna, su equipo anota un tanto, igualando el marcador. El grupo se vuelve loco, sobre todo Diaz, que corre de un lado a otro como alma que lleva el Diablo. Alguien dispara más fuegos artificiales.

El partido prosigue y los niños que no pertenecen al grupo miran a los Lanaken Youth con envidia. “Lo que hacen es muy bonito. Yo vengo por eso”, dice Sam, un chaval que no llega a los 11 años, razón por la cual no lo admitieron en el grupo. “Son muy estrictos. Quizá me dejen unirme más adelante. Pero no estoy enfadado. Son geniales”.

Casi al final de la primera parte, el grupo estalla de júbilo: acaba de llegar Jay, un niño de 11 años al que claramente aprecian mucho. Sin aliento, explica que ha tenido que cenar con su familia y, acto seguido, se pone a bailar al ritmo del bombo. El padre del guardameta de reserva de los Lanaken VV se dirige a las gradas. “Es bonito, ¿verdad?”, me dice. “Ellos ponen el buen ambiente y los fuegos artificiales”.





Al final, el partido termina con un 3-3. Durante el añadido, el Lanaken VV consigue un libre directo. “¡Tío, como marquen este…!”, dice Diaz. Y lo marcan. Los Lanaken Youth saltan al campo, gritando. Se abrazan entre ellos, cantan y vocean por los megáfonos.

Tras el partido, los jugadores del Laneken VV agradecen a los chicos su apoyo repetidas veces. “Estos chicos siempre están preparados con fuegos artificiales”, dice uno de los jugadores. “Son geniales”. Los muchachos siguen al equipo al vestuario para celebrarlo. Empiezan a entonar cánticos, a los que se suman los jugadores: “¡Lanaken VV olé, olé!”.





Los jugadores suben el volumen de los altavoces; mientras empiezan a abrir unas cervezas, los chicos de Lanaken Youth salen a limpiar las gradas. “Gracias por venir”, dice Dariano, y yo les doy las gracias a ellos por amenizar el partido. Los Lanken Youth pueden ser pequeños en muchos sentidos, pero su buen rollo es enorme.

