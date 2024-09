El lenguaje de la catástrofe: no estamos locos y tenemos que dejar de decir que lo estamos

Si dices canguro suficientes veces, la palabra deja de corresponder al animal con la bolsa en el estómago y se convierte en un sonido. El ang se desconecta del gur, y las formas que hace tu boca se vuelven territorio desconocido. Empiezas a sentir que es la primera vez en tu vida que dices canguro.

La saciedad semántica es el estudio de la repetición: el fenómeno fisiológico en el que la repetición de una palabra hace que esta pierda todo significado. Existen muchos estudios curiosos que prueban el poder de la palabra o la pérdida de ese poder. El lenguaje es extraño y escurridizo, pero su capacidad nunca debe ser subestimada.

No logro recordar la primera vez que alguien lo dijo en frente mío, pero sucede frecuentemente y siempre en el mismo tono: «Estoy en pánico por esto» o «pasó esto y lo otro y me enloquecí, tuve un verdadero ataque de pánico». Si analizamos esto a primera vista, es bastante extraño hablar de un episodio médico cuando describes un incidente ligera o moderadamente estresante del día a día. ¿Por qué dirías que estás pasando por una ansiedad abrumadora e incapacitante, sintiendo que te ahogas o que tienes un infarto, que te quieres desplomar bajo el escritorio, cuando en realidad no es así? Si yo escuchara esto en público, frunciría el ceño y diría, «¿En serio? ¿de verdad te paralizaste en el cubículo preguntándote si este sería el momento en el que morirías, vomitarías, te cagarías…o tal vez las tres cosas al tiempo?»

Si lo veo en Internet, donde suele manifestarse, me dan ganas de citar el tweet y mostrar la mutación del lenguaje. Este es sólo un ejemplo relevante para mí y mi salud mental, pero sin duda esto es parte de un diálogo más amplio que ha llegado hasta 2016. Debe sonarte conocido. Son cosas como «soy muy obsesivo compulsivo», «él es completamente bipolar», y «estoy muy deprimido ahora».

¿Pero por qué se ha colado esto en el habla en primer lugar? Es parte de nuestro creciente lenguaje de la catástrofe. Los medios, la publicidad, los anuncios de servicio público… todos quieren nuestra atención, y para conseguirla, la venta se vuelve exagerada. Hemos absorbido la insistencia de Norteamérica en la hipérbole. Amamos u odiamos algo completamente, nada en el medio. Si alguien no sabe que estás siendo sincero, repite «en serio» o «literalmente» y con eso bastará. En las redes sociales, el nivel es más alto entre jóvenes promedio: «nos vamos a matar», «odiamos nuestras vidas», «a la mierda» a todo. Por supuesto, las marcas y empresas intensifican nuestro drama, y los lunes son causa de memes de falsa depresión que insisten en que estamos en esto juntos. Así que nos quedamos en casa, vemos lo que publican y pasamos nuestros oscuros sentimientos con su basura. Somos una generación que comparte de más, y ¿para qué son las emociones si no para ser compartidas?

No hay nada malo con esto, propiamente hablando. Pero cuando la gente dice que sufre de un ataque de pánico cuando se estresa, o que tiene TOC por que le gusta limpiar, la cosa apunta a una desconexión total entre lenguaje y significado, o a un síntoma preocupante de una cultura de autodiagnosis. O, más angustiante aún, a ambas. Naturalmente, cualquier persona debería ser capaz de describir sus sentimientos y estados de ánimo en sus propios términos. ¿Pero a qué costo y con quién?

La Dra. Zsofia Demjen es una lingüista que estudia las intersecciones entre el lenguaje, la mente y la salud. Ella explica por qué importa esta tendencia. «El usar bipolar o esquizofrénico o prácticamente cualquier palabra técnica para describir experiencias mundanas, implica que el significado original del término se diluye y se asocia más con estas experiencias simples y efímeras. Esto normaliza las enfermedades. El problema potencial es que ‘estoy deprimido’ ahora es ‘estoy triste’. ¿Entonces cómo es que alguien con verdadera depresión describe su condición o la forma en que se siente? ¿Cómo puede diferenciar la gente esta cosa más compleja y más intensa, de esto otro que todo el mundo dice padecer?»

David Hartery, de 25 años, sufre de trastorno bipolar, y le molesta cuando la palabra es mal usada. «Siempre se trata de variabilidad o indecisión, o incluso cuando hablan de cambios de humor, lo hacen a la ligera. Es difícil vivir siendo bipolar, por lo que creo que es molesto y da una falsa idea de lo que es la bipolaridad. Me parece perjudicial». Doug Thompson, quien tiene TOC, también piensa que este uso del lenguaje es reductivo. «Para la mayoría de la gente decir que algo o alguien tiene TOC esta al nivel de ‘estás siendo tonto’. Todo el mundo usa el término para decir que él o ella es fanático/a de la limpieza».





Debemos hablar en defensa de los pacientes; ellos pasan por algo que se estigmatiza y que debilita, y esta actitud general de la gente es frívola. Emily Reynolds está trabajando en un libro sobre salud mental. Incluso ella tiene problemas cuando la gente abusa de los términos. «Sé que no tienen intención de hacerlo y que se trata más de inconsciencia que de maldad, pero siempre me lastima un poco y me hace sentir que no puedo confiar en esa persona», explicó ella. «Me gusta hablar con mi familia y amigos, pero a veces, en el trabajo por ejemplo, es imposible. [Cuando] la gente dice ‘me siento como un maniático’ o ‘él es muy bipolar’, yo simplemente me siento torpe con mi diagnóstico. Incluso con la voluntad de hablarlo, me siento pequeña e incómoda».

El tema va más allá de sentimientos individuales. «Si entendemos las enfermedades mentales como algo que la gente tiene cada semana, se promueve la actitud de ‘ya supéralo’», dice la Dra. Demjen. «Esto en realidad promueve el estigma porque si alguien tiene TOC, en el sentido clínico (¿se dan cuenta? Incluso yo tengo que especificar lo clínico aquí porque ya tenemos esta dilución del lenguaje) sus síntomas dejan de ser tomados con la seriedad que merecen».

La Dra. Demjen habla de otra cosa llamada evaluación negativa, que ocurre cuando nos referimos a otra persona como bipolar o con TOC. «Cuando la gente dice eso, en realidad no cree que esta persona tenga una condición clínica. Quiere decir que su comportamiento no se ve como positivo. Y de nuevo, si tomas la idea de que las palabras adquieren y cambian significados, entonces bipolar y TOC ganan asociaciones negativas. Así, las personas diagnosticadas con estas enfermedades las perciben como una evaluación negativa y prejuiciosa de ellos y no como un diagnóstico neutral. Esto promueve el estigma que ellos sienten y el potencial estigma que otros pueden imponer sobre ellos porque estos otros tienen las mismas asociaciones. Si alguien va a donde su jefe y le dice ‘estoy deprimido’, el jefe tendrá esas asociaciones también». Es un ciclo vicioso.

Nunca usarías una enfermedad física como el cáncer de forma negativa para suponer que alguien es perezoso o débil. Sin embargo, como la enfermedad mental es invisible para la mayoría, permite el quiebre en el lenguaje.