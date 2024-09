Larry Tesler, el inventor del copy-paste, fue más influyente de lo que crees

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Larry Tesler quizás no fue la figura de más alto perfil en la historia de la tecnología, pero su impacto ciertamente puede sentirse de diversas formas en la actualidad. Su contribución más conocida es la función de cortar/copiar y pegar que se le atribuye haber inventado.

Tesler, quien murió esta semana a la edad de 74 años, es ampliamente reconocido por la invención de esa idea básica gracias a su papel en el famoso Xerox PARC, el centro de investigación experimental que ayudó a formular muchas de las ideas generales detrás de la computadora personal. Mientras trabajaba allí, a Tesler se le ocurrió Gypsy, uno de los primeros editores de documentos WYSIWYG que dependía de una combinación de teclado y mouse, para una subsidiaria de Xerox, Ginn & Company. Mientras que una herramienta anterior de Xerox PARC llamada Bravo era anterior a Gypsy, Gypsy, lo que significa que la interfaz de usuario siempre se encontraba en un estado editable, en lugar de un editor con modos, que requiere que los comandos se escriban primero antes de poder modificar el texto. (El editor moderno de Unix, Vim, es un ejemplo de un editor basado en modos, que es relativamente poco común en la actualidad).

Para crear esto, Tesler ideó un mecanismo que permitía una edición simple con el mouse. Ese mecanismo llegó a conocerse después como cortar/copiar-pegar.

Como Tesler explicó a Douglas K. Smith y Robert C. Alexander en el libro Fumbling the Future: How Xerox Invented, then Ignored, the First Personal Computer, la funcionalidad de copiar y pegar hizo que la herramienta fuera fácil de dominar, incluso para las personas que no estaban familiarizadas con el mecanismo.

«Fue muy fácil de aprender. Contrataban mecanógrafos temporales que llegaban a las ocho, recibían capacitación para usar el sistema a las nueve, y escribían a toda velocidad a las diez», recordó Tesler. «Fue revolucionario en la industria de la publicación. Dos años después estaban usando este procesador de texto para más del 50 por ciento de sus libros. Hoy en día podría no parecer mucho, la gente usa el procesador de textos todo el tiempo. Pero esto ocurrió en 1975».

Tesler también ha recibido el crédito de inventar el término «navegador» para la innovadora interfaz Smalltalk décadas antes de que fuera asociado con la web.

«La mayoría de los programadores de Smalltalk dejan un navegador o dos en la pantalla en todo momento con la ventana del espacio de trabajo», escribió Tesler para Byte en 1981.

El año pasado, Tesler hizo una demostración de Gypsy para el Computer History Museum. (Si quieres ver a un maestro dominar su arte, Tesler pasa 52 minutos continuos describiéndolo).

Si esto hubiera sido todo lo que hizo Tesler, sería suficiente para escribir un extenso obituario, pero su trabajo se extiende en muchas formas, incluso en Apple, que adaptó muchas de las ideas de Xerox PARC a sus computadoras. Algunas de las cosas de las que Tesler es directa o indirectamente responsable:

El primer gurú de la interfaz de usuario de Apple. Tesler, que pasó casi dos décadas en Apple, desempeñó una variedad de roles importantes para la compañía, especialmente como desarrollador de la Apple Lisa, la primera computadora de la compañía con una interfaz gráfica de usuario.

De hecho, como señala Tesler en un artículo de 1985 de MacWorld, él era literalmente el tipo de Xerox PARC que introdujo a la compañía a las interfaces gráficas de usuario al ofrecer una demostración de la innovadora interfaz SmallTalk. Mientras que Lisa nunca se convirtió en Mac, pudo notar que la máquina influyó mucho en lo que vino después.

«En su breve ciclo de producción, Lisa cambió las expectativas de la gente sobre una computadora personal», escribió.

Otros méritos de Tesler en Apple incluyen el desarrollo de algunas de las primeras herramientas de programación orientadas a objetos y algunos de los primeros productos de Apple enfocados a Internet. Tesler se desempeñó como «científico principal» de la compañía durante gran parte de la década de 1990.

Pero tal vez fue su rol como intermediario de un acuerdo comercial que parecía pequeño en el momento que podría haberse convertido en su mayor logro.

El éxito de la plataforma ARM. A principios de la década de 1990, Tesler convenció a los ejecutivos de Apple de ofrecer apoyo financiero a ARM, un nuevo tipo de chipset ideado por la compañía británica Acorn, para que pudiera desarrollarse como una compañía separada en una empresa conjunta. Esta tecnología se utilizó luego para desarrollar la fracasada Apple Newton, cuyo desarrollo ayudó a liderar.

Sin embargo, la tecnología de chip basada en RISC tenía mucho potencial más allá de las puertas de Apple, y eso fue útil para Apple en un momento crucial.

Cuando Steve Jobs regresó a Apple, la compañía estaba casi en quiebra, pero pudo mantenerse financieramente a flote debido a la venta de sus acciones de ARM, que en ese momento valían alrededor de 800 millones de dólares. Más tarde, ese mismo conjunto de chips se convirtió en una pieza fundamental para el diseño del iPhone, iPad y iPod.

No está mal para una inversión de 1,5 millones de dólares.

Experto en interfaz de usuario de Amazon y Yahoo. Después de dejar Apple, Tesler fue contratado en Amazon como vicepresidente del departamento de experiencia de compra de la compañía, donde ayudó a desarrollar la disciplina de interfaz de usuario por la cual la compañía es conocida (y que inspiró ampliamente al resto de la web). Sin embargo, hubo algunas fricciones: según el libro de 2013 The Everything Store, Tesler dejó la compañía después de solo tres años después de chocar repetidamente con Jeff Bezos. Más tarde se mudó a Yahoo, otra compañía conocida por un enfoque sofisticado para la interfaz de usuario durante la década de 2000.

Quizás Larry Tesler, cuyo último gran trabajo en Silicon Valley fue en la firma de pruebas de ADN 23andMe a fines de la década de 2000, nunca se volvió tan importante como Bill Gates, Steve Jobs, Jeff Bezos o Larry Page. Pero a menudo estaba en la misma habitación que todos ellos. Y jugó un papel tan importante en la tecnología moderna como cualquiera de esas figuras.

El caso en cuestión: ¿cuándo fue la última vez que copiaste o pegaste algo? Me remito a las pruebas.