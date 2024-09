Si existe una verdad absoluta en el futbol es la de la derrota. Siempre habrá más fracasos, desilusiones, proyectos fallidos, el «ya merito», que trofeos, quintos partidos y campeonatos mundiales. Nadie es ajeno al vacío quasiexistencial que la derrota provoca en el ser de todo aficionado. Ya que siempre se rinde homenaje al aspecto positivo de las cosas, el sitio The 18 se dedicó a la tarea de crear un ranking de las 10 aficiones más sufridas del futbol a nivel de selecciones. El pilón corre por cuenta de VICE Sports.

10. España

EPA Images

A pesar del dominio en los últimos años de «La Furia Roja», dominio que convirtió a los españoles en bicampeones de Europa y dueños del mundo en 2010, su pasado en Copas del Mundo es mucho menos alentador de lo que parece.



Videos by VICE

Su más reciente actuación en el Mundial de Brasil fue catastrófica para su afición tras ser eliminados en fase de grupos y recibir la goliza de su historia a manos de Holanda 5-1. A pesar de contar con cierta displicencia para calificar a los Mundiales (77 victorias y 11 derrotas en 111 partidos clasificatorios) los españoles no pueden presumir un récord satisfactorio dentro de la máxima competición del futbol. Antes de Sudáfrica 2010, España era un equipo que se quedaba a un paso de la gloria. Las cosas han cambiado y el auge de su generación dorada parece haber quedado atrás. Rusia 2018 se encargará de mostrar la mejor o la peor cara de «La Furia Roja».

9. Japón

Japón siempre ha sido el cuadro más poderoso del lejano Oriente. Cuatro Copas de Asia y clasificaciones ininterrumpidas a la Copa del Mundo desde 1998 avalan a los nipones. Sin embargo, cuando se trata de competir de lleno en el Mundial, la disciplina y entrega de la nación del Sol Naciente no parecen ser suficientes para trascender. Su récord en este torneo de 4-9-4 habla de un equipo que no puede dar el extra para avanzar a cuartos de final. Es una lástima que la entrega incondicional de sus aficionados no sea correspondida sobre el campo de juego.

8. Estados Unidos

La nación más poderosa del mundo se puede pavonear de albergar a tres de las ligas más competitivas del mundo: la NFL, NBA, y MLB. Pero en materia futbolística, el tío Sam se encuentra a años luz del resto del mundo, a pesar de que su liga nacional (MLS) ha crecido a pasos agigantados en la última década.

El momento más destacado en Copas del Mundo para los estadounidenses es la sorpresiva victoria de 1-0 sobre Inglaterra en el torneo de 1950 y, por supuesto, la eliminación de su acérrimo rival, México, en los octavos de final de Corea-Japón 2002 (tal vez debamos incluir el papelón que dio en la Copa Confederaciones de 2009). Con excepción de estos tres momentos, el conjunto de las barras y las estrellas no es considerado uno de los favoritos ni siquiera para superar la fase de grupos cada cuatro años, y su falta de competitividad en los momentos importantes lo convierten en una desilusión para su fanaticada.

Ser el ombligo del mundo no te garantiza tener una selección de primera.

7. Camerún

A pesar de ser el segundo país más ganador de la Copa Africana de Naciones con cinco (detrás de Egipto con siete), ser cuna de grandes futbolistas como Samuel Eto’o, Rigobert Song, y Roger Milla, y mostrar un poderío inimaginable en la década de los 80 y principios de los 90, cuando clasificaron a cuartos de final, la posición promedio de los «Leones» en competiciones de este tipo es 26; 31 y 32 en los últimos torneos.

6. Escocia

Escocia es uno de los equipos más antiguos en disputar un partido a nivel de selecciones, pero ni siquiera la experiencia ha dotado a este conjunto de más sapiencia futbolística. Los escoceses se mantuvieron invictos en sus primeros 41 encuentros de 43, y no perdieron un solo partido en el Mundial de 1974, pero no han logrado trascender la barrera del noveno lugar en la competición.

5. Suecia

EPA Images/Claudio Bresciani

El país nórdico ha disputado cuatro semifinales (1938, 1950, 1958, y 1994) en el Mundial y llegado a la final en una ocasión como anfitriones en 1958 que dejó escapar ante el todopoderoso Brasil. Ni Zlatan Ibrahimovic, ni Henrik Larsson, han podido llevar su país al Olimpo del futbol. Su ausencia en Brasil 2014 no dejó un buen sabor de boca entre sus seguidores.

4. Hungría

Cuenta la leyenda que los húngaros dominaron el mundo en la década de los 50. Tres medallas de oro en los Juegos Olímpicos y un par de subcampeonatos del Mundo no han sido suficientes para envestir a Hungría con el título más importante de todos. Después del famoso «Milagro de Berna», partido que perdió contra Alemania Occidental en 1954, los húngaros se fueron en picada y, hasta la fecha, no han podido recobrar su nivel. 1986 es el año que participaron por última vez en un Mundial.

3. China

La cantidad no siempre va de la mano con la calidad. Aunque la población de China ronda los 1.38 mil millones de habitantes, el gen del futbol parece no darse entre los chinos. En toda su historia solamente han participado en una Copa del Mundo (2002), y no les fue muy bien, ya que perdieron sus tres partidos en fase de grupos y concedieron nueve goles.

Los millones que la Super League pone en la mesa para comprar estrellas del otro lado del mundo deberían ser mejor invertidos en el desarrollo de talento nacional si quieren regresar al máximo escenario del futbol mundial en el futuro.

2. Inglaterra

¿Qué se siente ser el creador de the beautiful game, tener una de las ligas más competitivas y atractivas del mundo y a los fans más apasionados (con permiso de los argentinos) y no poder ganar algo a nivel selecciones desde 1966?

Los ingleses atraviesan un largo período de mala suerte e incompetencia. Ni siquiera se sienten cómodos presumiendo su único campeonato del mundo porque saben que no lo merecían ganar. Su base de jugadores talentosos es bajísima para los estándares de su liga y los pocos que han surgido no dan el ancho con la camiseta de la Rosa. El número de extranjeros que militan en la Premier League ha truncado y opacado el desarrollo de jóvenes con el suficiente compromiso para sacar a Inglaterra del gran hoyo en el que está sumergida.

1. Holanda

PA Images

Si pudiéramos hacer una analogía con el futbol de clubes diríamos que Holanda es el Cruz Azul de la UEFA. A pesar de lo mucho que este país le ha dado al futbol, desde jugadores hasta entrenadores, la «Naranja Mecánica», apodo que se le quedó por aquel equipo de ensueño que cautivó a los aficionados, sólo puede presumir una Eurocopa en TODA su historia.

Cinco semifinales y tres finales en Copas del Mundo perdidas; la más reciente en 2010 ante España y su generación dorada. Si Cruyff, Rijkaard, Kluivert, Bergkamp, Davids, de Boer, y van Nistelrooy no pudieron ganar una Copa del Mundo, no vemos cómo la generación de ahora pueda cargar con la pesada losa de su historia.

El pilón: México

John Hefti-USA TODAY Sports

«El Tri» bien podría encabezar este listado porque, si hay algo en lo que se especializa, es defraudar a su afición. México sufre del síndrome del tiburón en un estanque colmado de peces. Pero cuando sale a mar abierto se da cuenta que no es más que un indefenso crustáceo.

A pesar de las grandes cantidades que el conjunto mexicano genera, sus resultados son tan pobres como su nivel de juego. En toda su historia solamente ha ganado una Copa Confederaciones (la Copo Oro no cuenta) y sus actuaciones en Copa América, torneo que debería servir como trampolín para darse a conocer internacionalmente, rayan en los vergonzoso.

¿El quinto partido en Copas del Mundo? Mejor ni hablar de ello. Cuando México ha estado más cerca de conseguirlo, el futbol parece jugarle una mala pasada, como sucedió en Brasil 2014, cuando los holandeses le dieron vuelta al marcador en los últimos minutos de juego. Es tal la decepción de los aficionados mexicanos que prefieren burlarse y refugiarse de sus penas cantando y no llorando.