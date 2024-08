Diez preguntas que siempre quisiste hacerle a alguien que consume y produce ASMR

Artículo publicado en VICE Argentina

Un vaso llenándose, alguien hablando bajito, unos dedos frotándose, un cepillo pasando lentamente por un micrófono. Del otro lado, la sensación placentera, química e irracional de sentir algún tipo de relajación, alivio o erotismo. De tener, de alguna manera, lo que se conoce como un orgasmo cerebral. Y en YouTube ya hay un tropel de videos que se despachan con esto que hoy se conoce popularmente como ASMR: Autonomous Sensory Meridian Response (Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma, en español). El término, por caso, hace referencia al fenómeno biológico cuya principal característica es la sensación placentera.

El ASMR es un fenómeno nativo de Internet que se considera al big bang de este movimiento un post aparecido en el sitio steadyhealth.com, donde un usuario describe algunas sensaciones que experimenta determinados momentos de su vida. Se trata de estímulos auditivos (en general inducidos mediante sonidos aislados) y/o visuales (con imágenes o movimientos en concordancia al audio). Esas sensaciones generadas pueden sentirse en algunas zonas de la cabeza y en distintas regiones periféricas del cuerpo como la espalda y los brazos. Incluso algunos experimentan el cosquilleo en las caderas y las piernas.

Abi en una sesión

“El ASMR ayuda a lidiar con trastornos de ansiedad e insomnio”, dice Abi ASMR, quien con apenas 20 años ya es una de las celebridades argentinas del ASMR con videos que superan el medio millón de reproducciones. Y sigue: “Cualquier persona puede practicarlo. Aunque es necesario tener ciertas consideraciones, una de ellas es el susurro o el hablar bajo, de forma calmada. Ser cuidadoso con la forma de hacer sonidos y cuidar el ambiente general del audio, intentar aislarlo de todo tipo de sonido externo”.

El clima óptimo para practicar el ASMR se elige buscando un ambiente de paz, similar al del yoga, en espacios tranquilos y silenciosos. Los seguidores más avezados sugieren ver videos de ASMR con auriculares para que la sensación sea mucho más delicada. Abi ASMR se acercó a este mundo mediante YouTube, seducida por canales como Susurros del Sur o Hermetic Kitte. Hoy es el ícono argentino del ASMR y tiene casi 130 mil seguidores.

En Argentinacomenzó a popularizarse en el 2016, “en mi caso, sigo siendo una espectadora del ASMR como lo fui antes de crear contenido. El crecimiento de mi canal me permitió conocer más a las personas que, como yo, también experimentan esta sensación. Pero estoy lejos de sentirme una celebridad”, comenta Abi mientras respondía las preguntas de VICE:

VICE: ¿Cuál es el estímulo más extraño del ASMR?

Abi: No sé si denominarlo extraño. Pero hay personas que sienten ASMR con los sonidos de las personas al estar comiendo. Personalmente eso me suele desesperar, pero como es una sensación tan subjetiva no creo que sea algo tan extraño.

Se habla de “orgasmos cerebrales”, ¿el ASMR tiene algún vínculo sexual?

A: Este es el gran debate del ASMR. Yo tengo mi visión al respecto: El ASMR es un fenómeno biológico que se caracteriza por ser una sensación que provoca calidez y relajación, el cual puede estar acompañado de cierto hormigueo. Del mismo modo la comunidad busca seguir este parámetro, crear un clima de relajación. Por lo tanto te podría decir que no tiene ningún vínculo de índole sexual, ya que el placer que nos proporciona el ASMR no tiene nada que ver con el placer sexual. Pero sí puedo decir que, para algunos, el susurro es un hilo fino. Hay quienes relacionan el susurro como algo seductor. Pero esto no busca la comunidad, ya que consideramos que el susurro en el ASMR busca que te relajes y/o duermas. Nada más. Yo insisto en dar el ejemplo de las madres con sus hijos cuando buscan que se duerman o se calmen, les hablan suave o les cantan bajito para lograr tranquilizarlos. Personalmente creo que el ASMR busca en cierto sentido eso: calmar a las personas hasta que puedan estar tranquilos. Claro que cualquier persona puede subir un video de ASMR siguiendo las clásicas características del ASMR de susurrar o hacer sonidos suaves pero incitan al público a otro fin denotando de forma sexual su contenido y se lo vincula con la comunidad de ASMR. Respeto todas las visiones acerca de este tema, pero sí creo que hay que conocer bien lo que es este mundo para saber cuál es el fin verdadero.

¿Pensás que el ASMR puede producir algún tipo de adicción?

A: Adicción como tal no lo creo. Sí puede volverse una rutina en tu vida. En mi caso en particular, casi todas las noches escucho ASMR y me sirve muchísimo. Me sirve mucho cerrar los ojos a la hora de escucharlo y siento que me relajo mucho más. Otras personas dejan de ver ASMR por un tiempo para que luego de unos días sientan el cosquilleo más intensamente.

¿Cuánto opera la sugestión en el ASMR?

A: Yo creo que algo opera. O sea por un lado está el factor biológico pero creo que también hay temas que son sugestiones nuestras. Por ejemplo, mucha gente dice que le gusta más el susurro femenino, pero luego de un tiempo cambian de parecer haciendo preferencia al susurro masculino.

¿Cómo ingresaste vos a este mundo?

A: Yo comencé en el 2015 porque noté que me gustaba mucho escuchar el susurro con mi acento natal. ¡Y había muy pocos canales de ASMR argentinos! Y me animé, y a mi sorpresa me encontré que éramos varios argentinos que veíamos ASMR.

¿Qué les dirías a los que dicen que el ASMR no es algo real?

A: Les preguntaría si ellos nunca sintieron relajación cuando escuchan el sonido de las olas, la lluvia o si ellos de bebés no se calmaban con la voz suave de sus madres. Insisto en estas experiencias porque creo que son cotidianas en nuestras vidas y las olvidamos. Ya que el ASMR es esto. Es la paz que encontramos en determinadas vibraciones de los sonidos.

¿Ganás plata con el ASMR? ¿Podés vivir de esto?

A: ¡Lo vivo como un hobbie el ASMR y no busco vivir del mismo! Por el momento me dedico a estudiar.

No ganás plata pero igualmente estás mucho tiempo con el ASMR. ¿Cuántas horas por día le dedicas?

A: A la hora de editar un video de 20 minutos puede tomar alrededor de cinco horas de edición. Luego puede tomar un tiempo el momento de grabar, ya que hay que esperar a que haya un clima silencioso y siempre pasa que a la hora de grabar aparecen todos los vecinos del barrio a hacer ruidos. Entonces podes estar dos horas para terminar de grabar.

¿Qué tipo de seguidores tenés?

A: ¡De muchas edades! Y eso lo puedo comprobar a la hora de encontrarme con mis seguidores en momentos de mi vida. Una vez en un museo me encontré con una chica que tendría unos 30 años y estaba embarazada. Me dijo que mis videos de ASMR le servían mucho a relajarse y calmar la ansiedad. En otra ocasión viajé a Bariloche y un niño de 10 años me había comentado que me conocía porque también veía ASMR. Creo que tengo una gran variedad de edades en mi público y eso siempre lo tengo en cuenta a la hora de cuidar lo más posible el contenido.

¿Tenés algún tipo de relación con ellos?

A: Tengo una relación muy cercana, aunque no estoy subiendo contenido muy periódicamente al canal porque tengo que hacer otras cosas que me pueden demandar mis responsabilidades diarias. Pero de igual forma siempre los tengo presentes, tengo seguidores de hace años y hablo seguido con ellos. Y a veces me llegan emails de ellos o comentarios que me llenan el alma. Muchas personas me cuentan lo bien que les hacen mis videos y cuanto les sirven. Cada email que recibo de ese tipo me hace sentir en casa con mis seguidores o como yo les digo “mi muchachada”.

