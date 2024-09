Las 10 versiones más locas de ‘Despacito’ hasta la fecha

Primero de todo, si eres de los que dice «yo jamás he oído ‘Despacito’ porque soy muy rockero (o rapero o con lo que sea que te identifiques) y nunca escucharé reggaetón», déjame decirte, querido amigo, que has estado viviendo debajo de una roca y ni siquiera conoces el verdadero fuego; ya que si lo conocieras ya hubieses escuchado esta canción porque, sinceramente, está on fire. Buena broma, ¿eh?

Poniéndonos serios, «Despacito» ha sido una de las canciones más exitosas de los últimos tiempos y es el primer tema en castellano desde «La Macarena» que se levanta hasta el número uno en Billboard. Obviamente, como con todas las canciones exitosas, salen una gran cantidad de covers para montarse en el hype y ganarse visitas en YouTube gracias a Luisito Fonsi y Daddy Yankee (sí, y Justin).

Seguramente habrás bailando «Despacito» este fin de semana en algún lugar de mala muerte, mientras esperabas con gran emoción el momento del coro para cantar «Des-pa-cito» y sentirte el amo, el rey de la fiesta.

Por este motivo, te vamos a hacer la vida más placentera seleccionando los 10 covers más locos para que no te canses escuchando la misma versión siempre y añadas un poco de color a lo que queda de la semana.

Despacito en metal

Creo que es mi versión favorita del mundo mundial. Es como una unión entre Bret Michaels, C.C Deville y Daddy Yankee vestido de metalero. Quizás por esto varios cantantes de reggaetón se visten como metalheads. Ya lo entiendo.

Despacito en batería

A ver, despacito es un reggaetón. Eso significa que la batería tiene chicha para cualquier músico y sea bastante guay tocarla. Como, probablemente, Luis Fonsi no tenga un batería punk, COOP3RDRUMM3R logra hacerte bailar —aunque parezca una especie de Travis Barker—, antes de que termines emborrachándote con tus amigos y hagas el ridículo en casa de tu prima.

Despacito Versión Zampoña

Hay que aclarar que la zampoña es un instrumento de viento con tubos huecos en un extremo y cerrados por el otro. Originario de Perú y Bolivia, dos genios le han dado un gran uso haciendo un particular tributo a la canción más importante de la música en castellano en el 2017. Un reggaetón andino, podría decirse.

Despacito a capela

A ver, es como una versión de angelitos que bajaron del cielo a dar la buena nueva. Y obviamente la buena nueva es una versión de «Despacito» que parece sacada de la Biblia. Amén.

Despacito en pop punk

Si no estuviéramos en 2017 y los emo estuviesen de moda aún, probablemente esto hubiera sido un gran hit. No sé qué sentir al oír esta canción, en serio. Quizás deberíamos llamar a Gerard Way de My Chemical Romance y ver si quiere juntar su banda de nuevo para que canten esta versión y dominen el mundo otra vez. Sí, echo de menos a My Chemical Romance.

Despacito en metal core

No sé cuál es este género. Soy un imbécil que no sabe nada de música, si alguien puede ayudarme a descifrarlo, que me envíe un mail. Gracias.

Despacito Vallenato

Viva Colombia, Diomédes, Kaleth Morales, Carlos Vives, El Pibe Valderrama, Falcao, Shakira y Miss Colombia 2010.

Despacito Orquesta Sinfónica

Estoy 100% seguro de que Bach, Beethoven y Mendel estarían muy orgullosos de esto.

Despacito en arpa paraguaya

¿Qué diablos he estado haciendo con mi triste vida? Ver este cover en arpa paraguaya me deprime, me lleva al hoyo más profundo de mis pensamientos y me hace ver que nunca tendré el 1% de talento que tiene esta chica. No entiendo por qué me dediqué a otra cosa; mi vida es un fracaso.

Despacito en malayo

Por si no lo sabías, el malayo es el idioma que se habla principalmente en el sudeste de Asia. Luis Fonsi y Daddy Yankee son puertorriqueños y Justin Bieber más canadiense no puede ser. Esta versión ha viajado por el maldito mundo y ha conquistado a todos los seres vivos del planeta, mientras yo aún no sé qué voy a cenar hoy.

Extra: Despacito por los Backstreet Boys

Una de las boy bands más famosas de nuestra infancia (con permiso de N’sync), que tanto nos hizo llorar y gritarle a Nick lo guapo, suave y sexy que eran sus cabellos dorados, no podía escapar del hype de «Despacito». Aunque no puedan cantar absolutamente nada de los versos en español, cuando llega el estribillo, lo cantan como si fuera la canción más importante de su carrera. Te amo eternamente, Nick Carter.