Las 50 canciones de Hispanoamérica de 2017

El 2017 tiene sus días contados. Pero antes de despedirlo y dejar atrás todo lo bueno o malo que nos dejó, nos parece pertinente incluir en lo mejor del año, no solo las joyas de álbumes que amamos, sino también esas canciones que repetimos una y otra vez, que dedicamos, que nos dedicaron, que agregamos a la playlist, que resultaron una revelación y que seguramente seguiremos escuchando durante mucho tiempo.

Más allá de “Despacito” de Luis Fonsi y “Mi gente” de J Balvin, hits indudables del streaming y los charts, hicimos una selección de 50 temas que hicieron parte de nuestra vida este año y que vale la pena resaltar e incluso descubrir y poner a tronar duro en los parlantes.

Disfruten.

«Áfrika» – CLUBZ

CLUBZ siempre es una apuesta segura. 2017 fue un año de poco material lanzado para ellos, demostrándonos que cantidad no es calidad. Escuchamos “Popscuro” a principios de año, y un par de meses después llegó un oasis con jirafas y leones. “Áfrika” es la revisita del dúo regio a un clásico de la música contemporánea –“África” de Toto– a través del toque groovy funk de Coco y Orlando. La estética ochentera de las producciones de CLUBZ se postra en esta canción con toda la comodidad de quien se acuesta en un camastro a mitad del safari. Los sintes frescos añaden al mood tropicaloso del track que, además, habla de querer ir a esa Áfrika donde estés sólo y tengas tu espacio de autorreflexión. Chillin’ en la sabana con gafas obscuras. — Juan Carlos Ríos

«Alábame» – Nathy Peluso

“Estoy hasta las bolas de que en mí te engañes” comienza fuerte e impecable. Natalia es dueña de una voz sin necesidad de Auto-Tune ni de ritmos en boga para hacerse escuchar. Escoltada por el acento de una nación inexistente y una estética sin prejuicios, la argentina radicada en España se abre paso en medio del género urbano con letras y melodías contundentes. Sus orígenes en el jazz, así como la bohemia y la nostalgia del rock argentino aparecen en sus fraseos, rapeos y cumbres, que celebran a la mujer con valentía, ardor y rabia, aquella que mira su deseo sin titubear: “Alábame, guacho, alábame, chúpame”. Carente de medias tintas y en el sigilo del glamour, esta figura inagotable en el escenario y propuestas audiovisuales, ha puesto la vara y la moral alta, en un hit que debiéramos aprender a cantar, incluso sin música. — Andrea Ocampo

«Anoche» – Arca

La balada “Anoche” es uno de los picos emotivos del disco homónimo de Arca, especialmente por el uso de su voz. Además de esto, muestra su cara más tierna como productor en contraste con los trabajos desafiantes con los que se dio a conocer. Denle las gracias a Björk por alentarlo a volver a tomar el micrófono. — Algodón Egipcio

«Apaga la luz» – Jesse Baez

Jesse debería llamar a algún Dios de confianza e invitarle un mezcalito. En el 2016 vivió la explosión con la que todo artista sueña mientras trata de lograr un buen tema en Ableton, y en 2017 logró superar uno de los retos más difíciles que tienen los artistas emergentes: mantenerse. Es algo parecido a la maldición del segundo disco, o cuando un joven futbolista tiene un año debut increíble, hace goles cada vez que entra en el minuto 76 y luego de que lo suben al primer equipo, termina ahogado en el mar de la mediocridad. «Apaga la Luz» mantiene la estética sonora a la que nos acostumbró en 2016, y nos invade de ganas de levantar las manos en un festival mientras cantamos este himno al amor. — Diego Urdaneta

«Asilo» – Jorge Drexler con Mon Laferte

El arte siempre, en todos los casos, termina siendo una fotografía fiel de lo que sucede en la calle; no hay manera de equivocarse con esto. La coyuntura en la que se gesta una obra, define sistemáticamente el resultado final de la misma. Siempre. En tiempos de visas negadas y en donde al parecer las fronteras en vez de estarse abriendo se cierran más, Drexler pone voz y música a la petición más preciada de la totalidad de los migrantes: «Dame una noche de asilo». Pertenecemos a una sociedad que cada vez más pide esto y «Asilo» es una rola que retrata cuidadosamente este clamor. Además, como chocolate que nos regala la abuelita a escondidas de nuestros papás, el bueno de Jorge da quizás la mejor frase de todo su Salvavidas de Hielo: «Prefiero lamer después mis heridas, a que tu amor pierda filo». Tener ese nivel de sensibilidad para explicar delicadamente que un humano prefiere sufrir y curarse después a que la relación pierda el amor romántico, es hermoso. Y lograr encontrar la relación entre asilarse en una tierra no conocida a hacerlo con alguna pareja sentimental, merece al menos una cerveza para Drexler. —Diego Urdaneta

«Bahía»- Luca Bocci

Con un sonido minimalista e íntimo y una sentida interpretación vocal, el joven cantautor mendocino nos hace creer de nuevo en el rock argentino con este tema inspirado por “el hambre que estaba pasando cuando me fui a vivir solo por primera vez. Esa canción describe literalmente esa casa”, según cuenta el propio Luca. — Ricardo Armas

“Bogotá” – Ondatrópica

Como epicentro creativo, Bogotá ha sido narrada en voces de metal, hip hop, punk, tropipop y más. Pero el acierto de Ondatrópica está en hacerlo con alma caribeña gozona como lo es con el calypso. En esta ocasión, estamos ante una declaración actual de aprecio por la capital y en donde bien se logra hacer la antesala a lo que será un año de necesaria recordación en el país cuando se cumplan 450 años de fundación de ella. — José Enrique Plata Manjarrés

“Bonita” – J Balvin, Jowell y Randy

La cosa con un hit mainstream como este no es que esté en todos los tops o produciendo plata como un verraco, es que honesta y literalmente nos supo encender las rumbas en este 2017. Por eso gracias a Balvin, Jowell y Randy y hasta el próximo palo. — Eduardo Santos.

«Carolina» – Salvador y El Unicornio

El Unicornio de Salvador Sahagún apareció en nuestros radares con “Agua de Coco”, y este año nos regaló un himno del enamoramiento indulgente en “Carolina”. La vibra lo-fi dosmilera encabezada por Devendra Banhart, Rodrigo Amarante y demás personalidades, transmutada a la dimensión hispanoamericana gracias a Panoram y al compositor tapatío. “Carolina” tiene esas guitarritas melódicas que acompañan las penetrantes voces de Salvador sollozando “Carolinacarolinacarolina no me dejes sólo” en un coro que se adhiere sí o sí a la cabeza. Escuchar esta canción es querer regresar a los 60, enamorarte en el verano, y tenerlo/la en la cabeza todo el día. No es cliché si es verdadero. — Juan Carlos Ríos

«Coqueta» – Ghetto Kids con BrunOG

Hay veces en las que los astros se conjugan y hacen de lo trivial algo trascendente. Esta canción es perfecta para todo tipo de pistas de baile y demuestra los súper poderes de BrunOG en la producción, y su papel como uno de los ejes rectores de un sonido gestándose en México en la música urbana. Dembow elegante con beatcito reggaetonero para el alma. Es una canción hasta cierto punto sencilla y sin muchas pretensiones, pero ha abierto más puertas que el conocimiento ancestral de los Anunakis, a Los Ghetto Kids y al mismo Bruno, pero también a un género que la rompió este año. Obviamente, por haber sido la primera canción de esta escena mexa en haber sido nominada a la «Mejor canción urbana» en los Latin Grammys. Lo mejor está por venir, bbs. — Feli Dávalos

“Cosoco” – Juana Molina

A sus 56 años, Juana Molina mostró con su séptimo disco, Halo, que desborda más vitalidad que nunca. En “Cosoco”, la argentina junta una métrica extraña y un loop de guitarra hipnótico para crear tensión por casi cinco minutos, mientras nos cuenta a través de metáforas los inconvenientes de guardar secretos, llevándonos sutilmente al borde de la euforia. — Algodón Egipcio

«Cuando» – RUZZI

Hacer música pop está infravalorado. Pop viene de popular, y normalmente le ponemos esta etiqueta a las músicas que son oídas por la mayor cantidad de personas. Dar con la fórmula para hacer algo pegajoso, bailable, que te aliviane los días y no salga de tu cabeza, es un don difícil y una responsabilidad agobiante. «Cuando» es de esas canciones que sientes que duran poco y no entiendes por qué, pero que son fáciles de volver a escuchar obsesivamente. Yo lo hice. Es importante en el mundo el papel que pueden tener este tipo de canciones, ya que las pretensiones ostentosas siempre las podemos dejar para cualquier disco de Pink Floyd. El proceso por el cual debe haber pasado Ruzzi para llegar a «Cuando», parece vital y definitorio en su carrera. Ruzzi demostró que sabe hacer pop, y si se dedica a hacer más temas de este tipo, lo más probable es que se convierta en un virus en las radios de Latinoamérica. — Diego Urdaneta

«Culebra de Monte» – EVHA

Enfrentarse a EVHA, uno de los actos más refrescantes de Ecuador, es sumergirse en un ritual de misterio y folclor con un suculento tratamiento electrónico que potencia la experiencia hipnótica de su música. «Culebra de monte», extraída de su disco El viejo hombre de los Andes, es casi una serenata de un hombre a una diosa cósmica, intentando conquistar su espíritu. Sin duda es una de las muestras más poderosas de lo que se trae el mítico sello ZZK y el gran momento de la electrónica latinoamericana. — Sebastián Narváez

«Culto» – Lil Supa

Personalmente Lil Supa no me gusta mucho, pero me pareció muy clave que haya incluido este audio de la entrevista a José Ignacio Cabrujas en su track «Culto». En el sample el intelectual venezolano habla de lo ricos que somos culturalmente los latinoamericanos y de lo importante que es sentirnos como tal. Siendo Lil Supa uno de los artistas más escuchados en el continente, el hecho de que este audio esté en una de sus canciones es sin duda un hecho importantísimo por todo lo que representa. — El Enemigo

«De Pie» – C. Tangana

Sin duda Ídolo de C. Tangana es una de las grandes joyas que nos dejó el 2017 y por eso hace parte de nuestra selección de los mejores discos hispanoamericanos del año. El disco, ambicioso y pretencioso por donde se le vea carga en sí varios totes para repetir una y otra vez, pero con este tema, «De pie», también se monta en la onda de canciones tanto para romper charts y pistas de baile, como para ponerla en la mañana con esas bases pegajosas o incluso dedicarla pues tiene esa frustración y ese conflicto interno de coquetearle a una chica. — Sebastián Narváez Núñez

“Dentro de ti” – Javiera Mena

Con “Dentro de ti”, Javiera Mena nos dio una probada de su próximo debut en Sony Music que, por los vientos que soplan, será una joya pop instantánea. La canción condensa a la perfección su mayor fortaleza: la composición. Al final de esta invitación a viajar por nuestro interior, es imposible que abandone tu cuerpo. — Algodón Egipcio

«Despacito» – Luis Fonsi con Daddy Yankee

Esta lista de 50 mejores canciones del 2017 podría fácilmente sobrevivir sin «Despacito». El impacto sociocultural que logró está por encima de listas, gustos musicales, y cualquier otro prejuicio. «Despacito» cambió al mundo y además fue el empujoncito que necesitaba el reggaetón para terminar de ser el género más escuchado de la Tierra. Fue la Copa del Mundo que necesitaban Vicente del Bosque y Xavi para ser inmortales, y es la misma Copa del Mundo que le falta a Lionel Messi. «Despacito» no puede romper más récords, llegar a más lugares del globo, o instalarse en la memoria de más seres humanos; ya el trabajo que tenía que hacer esta está hecho.

Ahora toca que los J Balvins vivos sigan el legado que dibujaron estos tres minutos y cuarenta y nueve segundos de lo que puede lograr la globalización en la música y se inspiren en el mapa que enseñaron Fonsi y Yankee. El camino está ahí. Es responsabilidad de otros seguirlo. Además, pienso que ya se deberían estar escribiendo libros sobre la influencia de Raymond Ayala en la música en español. Primero lo hizo con la «Gasolina», y ahora es la columna vertebral de la canción en español más exitosa de la historia. ¿Qué más le podemos pedir? Y sí, tengo que mencionar a Justin Bieber, porque con su «Des-pa-ci-tou» logró que llegara a lugares que quizás era mucho más difícil que llegara sin él. Bieber fue ese empujón imperial que necesitaba un tema que de igual forma ya era una obra mayor. Bieber fue como Henrik Larsson en la final de París para el Barcelona. Extrañaremos el 2017 sólo por «Despacito», ¡larga vida a «Despacito»! — Diego Urdaneta

«El Futuro» – AJ Dávila con Crocodiles

El nuevo elepé de AJ como solista nos dejó varias joyitas, pero el track que le da nombre al material es nuestro favorito. La conexión Puerto Rico – California lograda en “El Futuro” a través de su colaboración con Crocodiles resultó afortunada: reúne los elementos más rifados del post-punk de Dávila para meterlos en la licuadora junto al noise de la banda de Brandon Welchez. Batería a 120 bpm y guitarras cargadas de distorsión alucinógena. Esoterismo puro y letras en la alta tradición de esa entidad conocida como rock. — Juan Carlos Ríos

«El Tesoro» – El Mató A Un Policía Motorizado

Cuatro acordes, el canto lleno de feeling de Santiago Motorizado y atmósferas minimalistas de teclado y guitarra es todo lo que necesita esta canción de “depresión sin épica” del grupo indie de La Plata, para tocar el corazón de cualquiera… esté despechado o no. — Ricardo Armas

«Eléctrico» – Sotomayor

Hace un par de años, los hermanos Raúl y Paulina Sotomayor llegaron a nuestros oídos con una propuesta que se han encargado de refrescar satisfactoriamente en el año que está a punto de expirar. “Eléctrico” fue el segundo sencillo de su nueva placa de estudio Conquistador, y también la reafirmación de su capacidad para ser altamente volubles con su sonido. Sotomayor se ha encargado de demostrarnos que no pueden ser descritos fácilmente, y este track en especial, es una muestra clara de ello. Un riff como melodía en repeat para el cerebro, la base de vientos con el feeling pachanguero, y la voz de Paulina como método Ludovico. Dogmas y doctrinas para el baile asegurado. — Juan Carlos Ríos

«Estábamos tan bien» – Daniela Spalla

Hay cosas que son imposibles de negar. Que la Tierra es redonda, que la gravedad es una fuerza, y que Daniela Spalla se ha apropiado de 2017. La argentina viene lanzando tracks sueltos cada tanto de forma que resulte imposible no seguirle la pista. Y no por simple perseverancia, más bien por esa cuota de perfección y melancolía que requerimos en nuestro día a día y ella entrega como cualquier cosa. “Estábamos Tan Bien” cumplió con eso y más, una canción producida –al igual que la mayoría de su material reciente– por Adán Jodorowsky, que destila verano y aflicción. Una muestra del pop perfecto de Spalla que descansa sobre bajos poderosos e intensos tecladazos, rehuyendo de la arcaica melaza pop. Obvio el track cuenta con su propio arpón al corazón. “Era tanta mi paciencia y mi ilusión, que no lo pude ver” Juan Carlos Ríos

«Futuro»- Café Tacvba

Una muy buena letra, una poderosísima melodía de teclados, tremendo riff de guitarras y un video delirante son los ingredientes de esta especie de cumbia futurista compuesta por Quique Rangel quien dice sobre la inspiración de este tema que, “La mejor manera de resolver lo que viene es hoy y no dejando las cosas para después. Estar en el aquí y el ahora es lo que nos mantiene vivos, creativos y con ganas de seguir haciendo cosas”. Sin duda los Tacvbos siguen siendo grandes. — Ricardo Armas

«Hasta la muerte y después» – La Banda Bastön con Konnan El Bárbaro y Smokey

Esta canción es un cuento corto, una crítica social, un cómic noir, un ejemplo perfecto de cómo rapear de la realidad sin ser regañón ni caer en el autoelogio, y es un homenaje a muchos géneros musicales. Tiene un coro donde cantan unos niños y la inclusión al principio de una de las leyendas de la lucha libre mexicana como un personaje de película en la que es, sin duda, una de las más grandes colaboraciones entre el pancracio nacional y la música popular. Además, son dos canciones en una y ambas partes funcionan como una sola historia. La realidad de las calles de América Latina tiene en «Hasta la muerte y después» uno de sus más sentidos homenajes en la generación actual de artistas, en cualquier disciplina artística. — Feli Dávalos

«Hedonista» -Caloncho

Hay algo encantador y doloroso a la vez en esta canción de Balsamo de Caloncho. De alguna manera se siente el dolor de una partida no contada por él sino por una ella, es encarnar la separación y la ruptura desde el egoísmo de alguien que prefiere su placer y felicidad renunciando al amor. Frases como «Egoísta, te es tan fácil despachar/Amores puros/ Prometiste que me ibas siempre a cuidar», te hace pensar en esa persona que te parte la cabeza, porque después de todo, ¿quién no ha sufrido por amor y sufrido por el mismo? — Sebastián Narváez Núñez

«Internacionales» – Bomba Estéreo

La apuesta unificadora de esta canción está basada en el reconocimiento de la diferencia como criterio. Algo que permite reconocer múltiples y variadas tendencias justamente porque todas están en la misma necesidad de expresarse y ser escuchada. La potencia electrónica tropical de esta canción es justo lo que bien nos muestra que Bomba ya está escribiendo una historia que se hace grande y que es grande porque es dedicada e intensa. Bomba hace diez años era banda de amigos y para amigos, hoy es banda de amigos pero para el globo. — José Enrique Plata Manjarrés





«Jacaranda» – Bad Gyal

Luego de “Pai”, reversión de “Work” de Rihanna, insistentemente la blonda ha explicado que no hace reggaetón, sino que dancehall. Este fue el año de Bad Gyal, la catalana con nombre jaimaiquino que sabe quién es, qué representa y que no le gusta esperar. Argollas, estética noventeras, twerk, autoconciencia y un parque de diversiones, nos entregan una estética capaz anclarse en medio de una escena urbana plagada de tiraderas, drogas y oscuridad. Producida por Dubbel Ducth, “Jacaranda” forma parte de el Mixtape Slow Wine, factura de lírica directa y anticursilería romanticona, que la ha lanzado a la fama y delirio hispanoparlante. — Andrea Ocampo





“La Cura” – Cero39 con Mula

El nu-perreo es un hecho y lo que conocemos como reggaetón, está cada día alcanzando nuevos niveles. Por eso es que esta calientísima unión entre el laboratorio venenoso del Cero y las dominicanas de Mula es frescura y baile a poca luz para el 2017. — Eduardo Santos





«La Mirada» – Los Espíritus

Hay música que necesitamos para poder seguir en la batalla. Desde textear a nuestros seres queridos o poder llegar temprano a la chamba, pero sobre todas las cosas: destruir nuestro cerebro, contar nuestros secretos o empedarnos hasta morir para olvidarnos de cualquier cosa. «La Mirada» tiene esa misión en el planeta, ya que sentarte en una mesa de cualquier bar a beber y dejarte llevar por las luces rojas que van a estar ahí, termina siendo necesario. Las luces van a estar alumbrando tu cara y la de tu acompañante, poniéndole contexto a todo lo que le vas a contar acerca de tus arrepentimientos y sobre todo, de las cosas que querías haber hecho mejor y no pudiste por pendejo. «El hombre mira al hombre, y le aguanta la mirada». Muchas veces en el mundo hay que aguantar miradas, como si se tratara de un duelo en el lejano Oeste y tienes que estar lo más firme posible, sin que se caiga tu sombrero. La música con guitarras tiene que seguir importando en un mundo dominado por el rap y el reggeatón, y así todos vamos a poder convivir en un mundo muchísimo más divertido. Además, al parecer Quentin Tarantino y Kill Bill siguen haciendo blues. — Diego Urdaneta





«Luz» – Lil’ Supa

He discutido mucho sobre Lil’ Supa y su obra con mis amigos, editores y seguidores del hip hop en español. En la mayoría de las pláticas hemos llegado a la conclusión de que Marlon Morales es uno de los raperos más importantes vivo en América Latina. Sus alteregos, premisas líricas, estética visual y sonora, e innovación innegable para el género hacen que sea imposible hablar en Latinoamérica del rap sin pasar como condición sine qua non por su obra. No conozco personalmente a Marlon pero estoy seguro que al tener un catálogo de ese nivel, la presión de tener que superarte canción a canción, verso a verso, beat a beat, debe ser asfixiante. Cuando Marlon estrenó SERIO, hubo una comunión entre todos los medios y fanáticos del rap del continente: estuvimos de acuerdo que era uno de los posibles discos del año. Cada disco de este tamaño en la historia tiene temas que sobresalen, generan conversación y nos dejan ciegos por su luminosidad, como es el caso de «Luz». Pocas veces tenemos la suerte de leer, escuchar e internalizar versos de este nivel. Lil’ Supa me hizo entender todo lo que plantea sobre la divinidad en la canción, y eso no está fácil ya que soy agnóstico. — Diego Urdaneta





«Mala Mujer» – C. Tangana

Te guste o no, es indiscutible que el tema de C.Tangana y Alizzz “Mala Mujer”, ha de estar en todos los tops musicales de singles en nuestro idioma en este 2017 que estamos a punto de finiquitar. Sin ni siquiera entrar en el terreno estrictamente musical, “Mala Mujer” ha sido a todas luces, un fenómeno que ha traspasado las sólidas fronteras entre lo que en su día fue el mainstream español y la música urbana de ese mismo país. Este verano ha sido imposible pisar algún garito o discoteca de cualquier sitio durante más de media hora y no oír la voz del madrileño fluyendo sobre el estival ritmo del productor catalán.

Ambos, han tenido que accesibilizar tanto su música como su mensaje, para establecer un puente lógico, entre lo que ya venían haciendo J.Balvin o Enrique Iglesias y lo que había sido el lenguaje musical raperíl de Pucho y la sólida trayectoria electrónica de Alizzz hasta la fecha.

Sin duda, la estrategia de viraje hacia la fusión entre el lenguaje rap, la tendencia trap y los ritmos latinos, con la clara intención de que el pop y la música urbana en español se diesen la mano como ya hace años que ocurre en el mercado estadounidense, ha funcionado a la perfección. Esa “Mala Mujer” ha llevado a estos dos buenos hombres a un más que merecido puesto en el top de este año. — Madjody





«Me voy» – Ibey con La Mala Rodríguez

La primera canción hecha completamente en español por el dúo Ibeyi es una colaboración luminosa con una de las MCs decanas del español, La Mala Rodríguez. No hay nada que pueda salir mal de este tema, una plegaria del desamor donde lo más remoto se encuentra con el futurismo afrolatino más poderoso. — Feli Dávalos

“Melgar” – Mitú

La tierra caliente, el balneario, el chingue mojado… De las mejores cosas de este 2017 fue encontrarnos con un Mitú renovado, que mide las dosis de techno y selva como nadie y tira totes para extasiar la pista o asolearse en una hamaca como este. —Eduardo Santos

“Mi Caribe” – Systema Solar

Esta infecciosa base champetera nos hace sentir a gusto con Systema. No ahorra esfuerzos en ser alegre, fiestera y desparpajada. Si bien fue lanzada en noviembre, pareciera que hubiera estado siempre porque además en un su video se hace presente la capacidad de buscar la alegría caribe y estar atento a las dificultades de una región que parece tenerlo todo, pero en donde la desidia y la politiquería terminan por afectar todo. — José Enrique Plata Manjarrés

«Mi gente» – J Balvin, Willy William

Recuerdo exactamente cuando se estrenó y escuché por primera vez esta canción. Estaba sentado en la oficina donde me pagan por escribir este tipo de cosas, e inmediatamente se la pasé a mi editor ya que no entendía muy bien lo que estaba sucediendo, necesitaba hablarlo con alguien. Los dos llegamos a la misma conclusión, «es quizás la canción más fina y elegante de reggaetón que se ha hecho». «Mi Gente» elevó la vara que «Despacito» trajo al mundo; la calidad de la producción está niveles por encima de muchos éxitos atemporales y coyunturales del género. También es quizás uno de los reggaetones más «latinos» en todo el sentido de la palabra. Desde la percusión a la premisa de la rola, hacen que sea una celebración a las raíces indígenas que todos los que nacimos en Latinoamérica tenemos. Es la canción del año muy probablemente por relevancia e innovación, y cumplió la tarea casi imposible de destronar a «Despacito» de los charts en uno de sus momentos aún más poderosos y dulces. No podemos pedir más Despacitos y Mi gentes, amigxs. Quizás en el 2018 venga Bad Bunny y componga una mejor canción para el mundial que «La Copa de la Vida» de Ricky Martin y me calle. O me haga bailar. — Diego Urdaneta

«No lo tomes a mal (No me toques ando chido)» — Chingadazo de Kung Fú

Las épocas asociadas al happy punk siempre son así: felices. Una de mis temporadas más hermosas de mi vida la pasé en los dosmiles cuando la mayor cantidad de música que consumía la gente era el happy punk que sonaba MTV. Ver a Blink 182 en el televisor de mis padres es sinónimo de felicidad plena para mí. Da gusto que este tipo de canciones estén flotando en el aire y que encuentren a las personas que necesitan oír un «no me extrañas, no lo tomo a mal» o «¡qué sorpresa, me drogué otra vez!». Vamos, este tipo de letras son vitales para poder seguir caminando por la acera y comprar jamón y pan en el supermercado. Hay momentos en nuestras cortas vidas que este tipo de sonidos y letras son sumamente necesarios, porque de seguro a todos nos toque sobrevivir a un desamor tomando litros de cerveza, e indudablemente no haya nada más punk que esto. La relación que existe entre el punk y México es importantísima y digna de platicar más a fondo, pero mientras ese momento llega, el Chingadazo de Kung Fú está aquí con rolas como «No lo tomes a mal (No me toques ando chido)» para que recordemos lo importante de ser felices en una sad peda. — Diego Urdaneta

«Nuestro Planeta» – Kali Uchis con Reykon

Ay Kali, ¿cómo carajos haces para convertir una escena de celos en algo tan sexy y rico para la pista? “Nuestro planeta” es un tema sudoroso, un susurro delicioso en el que Kali te va llevando por una escenita de drama, pero termina proponiéndote un mundo en el que todo eso no importe, donde solo estés con esa persona y amar sea algo rico en lo que nadie se interponga. Es imposible no repetirlo una y otra vez. — Sebastián Narváez Núñez

«Ojos en el carro» – Mint Field

La música de Mint Field remite a escenas sonoras que bien podrían suceder en Berlín o en Glasgow, bajo una ola de capas instrumentales que invariablemente aluden al Reino Unido, con la particularidad de que sus letras están cantadas en español. Este elemento cambia por completo la sensibilidad a la que apela esa estética fría, casi nórdica, con una lengua caliente, latina. Esta primera probadita de Pasar de las luces, el álbum debut de este dueto de chicas de Tijuana, es de una belleza brutal. El disco será publicado a través de Innovative Leisure, disquera de Los Ángeles, a principios del 2018. — Raquel Miserachi

“Pa sentirte” – Moügli

La electrónica andina está viviendo días fértiles y este dúo bogotano es la prueba. Estrenaron su primer EP en agosto y esta canción es la sumatoria de lo que les hemos escuchado: ritmos downtempo, baile sensualoide, atmósferas verdes y liberación. Queremos más sin duda. — Eduardo Santos

«Paraguaya»- Juana Molina

Surgida a partir de una melodía que apareció cuando Juana tocaba el piano y que le sonó a música guaraní, esta canción de atmósferas misteriosas relata en su letra la historia de un hechizo de amor mientras Juana hipnotiza con su voz aniñada y sombría a la vez. El embrujo se completa con el increíble video dirigido por Juana junto a Alejandro Ros y protagonizado por su madre, la actriz Chunchuna Villafañe. — Ricardo Armas

«Precipicio» – Futuro Terror

Este corte huele a gasolina pura. Es igual de tóxico que “Damaged Goods” de Gang Of Four, excepto por el coro, que se inclina más hacia la estética pop pegajosa que usarían los Hombres G si hubieran nacido en el 86, una característica ya clásica de este trío de punks alicantinos. Precipicio es el tercer lanzamiento de esta banda que todavía usa referencias soviéticas, y está editado por el sello barcelonés BCore. Según el diario español El País, el dinero recaudado con las ventas será utilizado por la banda para comprar plutonio. — Raquel Miserachi

«Run For The Money» – Salt Cathedral con Assasin

Salt Cathedral nos dejó otra vez con las ganas de escuchar su nuevo disco este año, sin embargo supo antojarnos con un par de sencillos como este, donde además se juntaron con el jamaiquino Assassin, uno de los exponentes mundiales del dancehall. La canción es venenito tropical puro que se te meter por la sangre y, a medida que avanza, deja de ser algo super tímido, para coger una fuerza contagiosa que te obliga a moverte rico. Esperemos que el 2018 venga por fin con el lanzamiento de su disco, porque no nos aguantamos. —Sebastián Narváez Núñez

«Si Tu Novio Te Deja Sola» – J Balvin con Bad Bunny

El trap no se va a ir, y tenemos que empezar a identificar cuando hay un buen tema de trap y cuando no. Los duros de Mambo Kingz, unieron fuerzas con la estrella Bad Bunny y J Balvin en esta canción. Un trap de verano, melódico y pegajoso, con la frase que ya se ha vuelto icónica «un culito así no se encuentra en Ebay». Irresistible. —El Enemigo

«Sigo Sin Entenderte» – LOUTA

LOUTA es tal vez de los artistas más reveladores de los últimos años en Latinoamérica. Punto. La música de este man está varios años por adelante de todo el continente y “Sigo Sin Entenderte” es una de las pruebas. Pop colorido y pegajoso contrastado con secciones de noise, confeccionado a la perfección en una de las canciones más bailables e inesperadas del año. Escuchen también el disco entero. Es una joya. —El Enemigo

«Tantas Veces» – Alemán con Yung Sarria y Fntxy

Este tema fue un jab directo a la mandíbula y causó un revuelo que no necesariamente estaba pensado cuando fue publicada. Se posicionó prontamente como el más importante que sacó el de Cabo San Lucas en un año donde dominó por completo su hábitat natural de rap mexa. Tuvo la bendición de aparecer en el show de Old Man Ebro en Beats 1 Radio, lo que suma cantidad bárbara de puntos y habla de su magnetismo. «Tantas veces» es un poderoso trabuco que te doblega desde que entra el beat, manufacturado por Taxi Dee, y puro abuso de poder, cuatro minutos de síndrome de Estocolmo con un coro como el talismán que te metes en la bolsa y te protege en tu jornada. Una de las mejores canciones para uno de los raperos más importantes de América Latina actualmente. —Feli Dávalos

«Tártaro» – Buscabulla

«Vamo’, mambo, comienza bailando. Dame fuego, me llena por dentro», así da inicio este track, como invocación a la pista de baile. Un bajo funkero, con arpegios cristalinos de sintetizadores y ritmos de bongoes componen este fenomenal tema del dúo de Puerto Rico. Larga vida al baile de Buscabulla. — El Enemigo

«Tips para ir de viaje» – Vaya Futuro

Este es el sencillo que le da nombre al tercer disco de estudio de esta banda mexicana de Tijuana, que por primera vez lanzaron álbum con el sello chileno Quemasucabeza. Esta canción, aleccionadora, imperativa y con un complejo de hermano grande subido de tono, es un manual para la vida en forma de brit pop noventero de una calidad conmovedora. — Raquel Miserachi

«Tres Policías (Van al cine)» – Nelson y Los Filisteos

Hace casi un año, uno de los filisteos fue al cine con una chica y vio a tres policías uniformados en la fila de la dulcería. Esta imagen se transformó en este nuevo megahit surfer protagonizado por policías delincuentes en un arranque adolescente. Saca las cervezas de litro, pon a rodar tu patineta y busca un par de colillas de cigarro de dónde fumar, este track es puro poder y a menos que tengas un cohete recién encendido en el culo, no vas a poder aguantarte las ganas de salir a patear botes de basura. — Raquel Miserachi

“Tyrant” – Kali Uchis Ft. Jorja Smith

Toda la gloria sea para Kali Uchis. El sencillo con el que abrió su 2017 es un derroche de ritmos sensuales y colores caleidoscópicos. Se te puede quedar pegado en la cabeza durante días y de ñapa trae la colaboración de Jorja Smith, otra muchacha bendecida, el futuro de la música anglo. — Eduardo Santos

«Un atasco» – La Plata

https://www.youtube.com/watch?v=-niQAeIJ9_Y

Hace poco un contacto de Facebook compartió un vídeo en su muro. Era de un grupo que no me sonaba de absolutamente nada, llamado La Plata. Es importante tener buenos nombres de grupo porque si La Plata no se hubieran llamado La Plata es probable que ni me hubiera planteado abrir el enlace, así que, enhorabuena al grupo por su buen gusto a la hora de relacionar las palabras y las cosas. El caso es que abrí el vídeo y al escuchar el tema por primera vez no pude hacer más que arrodillarme y conferirle a esos tres minutos y nueve segundos el estatus de nuevo clásico.

El tema era —y sigue siendo a cada escucha— una mezcla de punk y de la Nueva Ola tanto anglosajona como ibérica, pero suena básicamente a auténtico hit. Odio la palabra hit —prefiero llamarlos «golpes»— pero quiero que las cosas queden bien claras entre nosotros —tú, lector, y yo— a la hora de hablar de este grupo. Sumale unas letras con mucha clase. No sabría decir si son brillantes o no, pero sí que cada palabra y cada sílaba están metidas en el sitio correcto para crear el tono perfecto que busca el grupo, esa especie de viaje hacia el pop de finales de los ochenta y principios de los noventa, y es por eso que no dudo en ningún momento de que este tema va a poder generar, sin demasiado esfuerzo, un desenfreno envidiable a las dos y media de la madrugada cuando salten en algún bar o discoteca. — Pol Rodellar

«Vagabundos de otro mundo» – Adán Jodorwsky y León Larregui

No es la primera vez que este par de genios incomprendidos hacen un combo exitosamente irresistible dentro del menú de esta cadena de comida rápida que es la industria musical. Primero en el Solstis (2012) de León, donde Adán produjo y grabó algunos instrumentos, y luego en el Voluma, también del vocalista de Zoé, ambos conjugan en resultado con una base de psicodelia folk y una identidad tropical sesentera. Esta vez es Adán, quien invita a Larregui a participar en lo que fue un adelanto de su álbum más reciente, Escencia Solar. — Raquel Miserachi

