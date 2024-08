Apps de citas: campo minado para personas no binarias

Artículo publicado originalmente por VICE en inglés.

Las apps de citas son incómodas para todos. Por supuesto que lo son: tienes que destilar toda tu personalidad en un cuadro de texto de 500 palabras y tres selfies. Sin embargo, para las personas no binarias, estas apps —que a menudo están diseñadas en torno al binario de género— pueden ser complicadas y en ocasiones agotadoras.

Videos by VICE

En los últimos años, algunas apps han intentado hacer que sus plataformas sean más accesibles para las personas no binarias. En un experimento, Tinder permitió a sus usuarios elegir entre casi 40 opciones de género en noviembre de 2016 (que van desde “transfeminino” hasta “sin género” y “pangénero”), antes de implementar completamente la función de manera internacional a partir de julio de 2020. Hinge y Bumble también han introducido múltiples opciones de género en los últimos dos años.

Tales actualizaciones no siempre han sido sencillas para quienes no son cis. En 2019, Pink News reportó que los usuarios trans habían sido suspendidos de Tinder en repetidas ocasiones después de actualizar su género a “trans”. Aparentemente, esto se debió que los posibles matches estaban reportándolos sin ningún motivo y muchos usuarios trans en ese momento afirmaron no recibir respuesta alguna de Tinder cuando intentaron rectificar el problema.

La respuesta de Tinder a Pink News fue bastante evasiva. “Reconocemos que la comunidad transgénero enfrenta desafíos en Tinder, como sufrir una denuncia injusta a manos de posibles matches con más frecuencia que nuestros miembros cisgénero”, explicó un portavoz en un comunicado. “Es un tema complejo y multifacético y estamos trabajando para mejorar continuamente su experiencia”.

Con frecuencia hay más obstáculos para las personas no binarias que usan estas apps. En Tinder, Hinge y Bumble, después de seleccionar tu género, te preguntan si deseas incluirte en las búsquedas de “hombres” o “mujeres”, lo que efectivamente te obliga a decidir de todos modos.

Tao, una persona no binaria, dice que la pregunta sobre en qué género quería incluirse para las búsquedas “¡me hizo enojar bastante!”. Descargó la app Hinge porque se la habían recomendado sus amigos queer y de género queer. “Pero luego vi esta pregunta. Es una manera tan extraña de preguntarte, en esencia, qué genitales tienes”.

Cuando VICE pidió comentarios a Hinge, la compañía dijo que se trataba de un problema en el que estaban trabajando. “Entendemos absolutamente la preocupación de que los usuarios no binarios puedan personalizar la búsqueda de matches posibles en función de su género”, escribieron. “En este momento estamos trabajando para crear una experiencia de emparejamiento renovada que creará un espacio más inclusivo, agradable y seguro que, en última instancia, conducirá a relaciones significativas”.

Muchas personas no binarias deciden no revelar su género en las apps y solo seleccionan “hombre” o “mujer”. Esto se debe a distintas razones. Izzy, que tampoco es una persona binaria, dice: “No quiero que sea lo único en que se enfoque alguien. A veces he revelado mi género a la gente y se pasan la noche entera haciéndome todas las preguntas posibles sobre mi identidad. La gente te ve como un educador, pero no tengo la energía para eso. Sólo quiero llevar las cosas con calma”.

Julian, que es de género queer, también elige no revelar inicialmente su identidad de género en la mayoría de las plataformas. “No tengo miedo como tal, pero actúo con reserva por si la gente se siente ofendida”, explica. “Por fortuna, tiendo a hacer match con personas que parecen simpatizar con las personas trans y no binarias de todos modos. Si veo alguna causa social en su biografía, digo ‘Está bien, pareces razonablemente woke. Es reconfortante, probablemente no eres un idiota’.

Incluso en las apps destinadas a la comunidad LGBTQ, las personas no binarias a menudo pueden sentir que carecen de visibilidad. Grindr se promociona a sí mismo como la app para hacer contactos más grande del mundo para “personas gay, bi, trans y queer”. Sin embargo, en la práctica, Grindr se siente orientado hacia la comunidad masculina gay. Puedes ingresar opciones personalizadas para el género, pero no puedes filtrar a los usuarios de esa manera. En cambio, puedes seleccionar “tribus”, como “Otter” (Nutria), “Bear” (Oso) y “Twink” (Jovencito), que son palabras que suelen utilizar los hombres gay para describir tipos de cuerpo y vellosidad. La única “tribu” que describe la identidad de género es “trans”, sin ninguna referencia específica a lo no binario.

Algunas personas trans encuentran útil la función de “tribus”, especialmente para encontrar otros usuarios trans. Pero, como señala Julian, es una característica que tiene un gran potencial de abuso. “Creo que la forma en que la gente usa Grindr específicamente para buscar personas trans [puede ser] predatoria. Alguien me preguntó si estaba dispuesto a vestirme con ropa de mujer y dejarme penetrar. En primer lugar: nunca me visto con ropa femenina. En segundo lugar, no voy a dejar que me conviertas en un fetiche. Aquel sujeto no parecía respetarme como persona, sólo intentaba cosificarme”.

Yo personalmente también he tenido experiencias negativas en Grindr. En mi biografía declaro que me identifico como no binario, pero aún recibo muchos mensajes que comienzan con “Hola, hombre”. Entiendo que la app es usada principalmente por hombres gay cis y que en mis fotografías me presento de forma masculina, pero sólo tardas un momento en leer una biografía. Al decirle a la gente que prefiero que no me llamen “hombre”, muchas personas que al principio parecían interesadas se quedan en silencio, me bloquean o, en un caso particularmente horrible, me amenazan con agresión sexual.

Tales amenazas fueron desconcertantes de recibir en Grindr, ya que pude ver que las había enviado alguien que estaba a solo 400 metros de distancia. La app es bastante única en el sentido de que no es necesario hacer match con otra persona antes de enviarle un mensaje, y es fácil ver qué tan lejos está esa persona de ti. Esto hace que sea más fácil encontrar conexiones potenciales, pero también aumenta drásticamente el potencial de abuso. Cuando dos de cada cinco personas no binarias han experimentado un crimen o incidente de odio en el espacio de un año, estas amenazas pueden sentirse muy reales.

Mucha gente no binaria han encontrado alternativas a las apps de citas tradicionales. Izzy no ha estado usando apps en absoluto: “La forma en que me he conectado con la gente es uniéndome a grupos en línea. Me uní a un grupo de costura queer, me uní a uno no binario, que en realidad no es un grupo de terapia, pero de cierta forma lo es”, cuenta. “Prefiero hacer cosas estructuradas en lugar de hablar sin propósito con las personas en las apps. Me parece más fácil hablar con la gente porque tenemos algo en común”.

Julian ha tenido cierto éxito en una plataforma LGBTQ más pequeña llamada Taimi, donde puedes especificar si eres trans, intersexual o no binario, y realizar búsquedas de otras personas trans, intersexuales o no binarias. “Se comercializó para usuarios trans con el eslogan ‘¿Te sientes decepcionado por Tinder?’”, cuenta. “Siento más seguridad allí porque se siente como una comunidad. Parece que las personas que usan esta app no serán transfóbicas o queerfóbicas”.

Una app de citas, Lex, comenzó en Instagram como una versión moderna de “personals”, donde personas queer —especialmente mujeres lesbianas y bi— enviaban anuncios de forma anónima en la parte posterior de las revistas para parejas. La página de IG resultó tan popular que decidieron crear su propia app de citas para “mujerxs, trans, género queer, intersexuales, doble-espíritu y gente no binaria que desean conocer parejas y forjar amistades”.

Arden, una persona no binaria, ha tenido experiencias realmente positivas con Lex. “El uso de apps de citas específicamente para personas queer me permitió ser yo misme”, cuenta. “Otras apps siempre se sintieron muy binarias y categorizadas, pero en Lex, se trata más de ser mi yo auténtico”.

Puede que sea imposible crear una app de citas totalmente perfecta que se adapte a todas las personas y comunidades de usuarios. Pero como muestran las apps como Taimi y Lex, no es exactamente difícil hacer que una app sea amigable, segura y acogedora para personas que no son binarias. No todas las vidas románticas giran alrededor de solo dos géneros, entonces, ¿por qué deberían hacerlo nuestras apps de citas?

VICE también pidió comentarios a Tinder, Grindr y Bumble. Hasta el momento de esta publicación, aún no han respondido.