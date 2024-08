El azúcar escondida en lo que bebes todos los días

Estás a dieta. Otra vez. Quieres quemar las lonjas que te sobran porque crees que si no no lucirás bien el traje de baño en el mar cuando llegue Semana Santa. Te impusiste un régimen alimenticio más estricto que tu instructor de aeroyoga y te inscribiste a ese programa de ejercicio que mezcla aeróbicos, ballet y crossfit.

Dejaste de comer pan, arroz, papas, gorditas de chicharrón; ya no le pones miel a tu fruta y echarte un postre completo es algo que quizá no vuelvas a experimentar en toda tu vida. Sin embargo, y a pesar de todo el esfuerzo, las gotas sudadas y los granitos de antojo que te salieron en la lengua, sigues sin obtener los resultados esperados. No te ves como Léa Seydoux, ni como Daniel Craig.

Quizá el problema está en que no te has fijado en las calorías de tus bebidas.

Las bebidas azucaradas (refrescos, jugos naturales y artificiales, bebidas energéticas e hidratantes, y cualquier otra bebida con azúcar añadida como yogurt, café, etc.) representan una de las más importantes causas de obesidad. De hecho, México cuenta con el mayor número de muertes atribuibles al consumo de bebidas azucaradas.

Las prevalencias de sobrepeso, obesidad y diabetes han aumentado con rapidez en México y, según la Alianza por la Salud Alimentaria, las bebidas representan la quinta parte de la energía que consumen los mexicanos. Piensa en tu desayuno de hoy. Quizá te preparaste un omelette horneado con claras y espinacas, pero te echaste medio litro de zumo de naranja dulcísimo incluído en tu jugo verde desintoxicante. O quizá se te hizo tarde en la mañana y en vez de hacer el desayuno en casa te compraste un «saludable» yogurt con papas en el Oxxo. ¡Error! Oh sí, grave error.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un adulto debe de consumir 25 gramos de azúcar al día, es decir: 5 cucharaditas de azúcar o una barra de chocolate; y recomienda no excederse de 10 cucharadas diarias (6 para niños, 8 para mujeres, 10 para hombres). En México, por supuesto, estamos lejos de estas cantidades. Hasta 2014 se calculó que un adulto promedio mexicano consume 104 gramos de azúcar al día, es decir 21 cucharadas, que equivale a 4 barras de chocolate o 2 ½ latas de refresco. Y con eso, nos colocamos como el tercer país que más azúcar añadida consume al día.

Como medida extrema se implementó el aumento de impuestos sobre las bebidas azucaradas en México, aunque en enero del 2016 se publicó un estudio en México que esta estrategia ha reducido el consumo de azúcar entre 16 y 39 calorías diarias —es decir, un mínimo no muy relevante—. ¿Qué nos queda? Aprender a elegir nuestras batallas bebidas. Repensar lo que bebemos. Leer las etiquetas de todo lo que pensamos llevar a nuestro estómago.

Para que te des una idea de la cantidad de azúcar (calorías vacías) que tienen las bebidas que consumes todos los días, hicimos —con ayuda de la nutrióloga Sarahí Castillo— esta guía visual. Esperamos que te ayude. Y perdónanos por arruinarte el placer de beber jugo de naranja en el desayuno.

Atole

Tomar un vasito de atole es como comerte una bolsita de papas en el desayuno y usar todos tus gramos de azúcar seguros del día.

25 gramos de azúcar/ 5 cucharadas de azúcar.

Leche de almendra sabor chocolate

Agua, azúcar, y un mínimo porcentaje de los nutrientes de una almendra. Eso es lo que contiene un tetrapack de la alternativa láctea de muchos veganos. Ya lo dijo

Jaime Oliver en una sesión de Ted Talks

: todas las leches saborizadas tienen la misma cantidad de azúcar que cualquier lata de refresco. De hecho, la leche de almendra tiene más azúcar y sodio que las leches que beben los niños.

21 gramos de azúcar/ 4 cucharadas de azúcar.

Yakult

Durante muchos años se pensó como bebida saludable por los cien mil millones de lactobacilos amigables que contiene y, como sabe delicioso, amábamos

verlo en nuestras loncheras escolares

, pero este pequeñuelo resultó ser un demonio azucarado. Un Yakult que te acabas en tres tragos contiene la mitad del azúcar que deberías ingerir al día y ¿en serio te tomas sólo uno?.

12 gramos de azúcar/ 2 ½ cucharadas.

Agua de coco

¡Ah! Este nos encanta porque está de moda beber agua de coco (empaquetada, obvio) mientras haces tus compras de fruta y verdura orgánica. Piénsalo mejor. En ese ratito de incongruencia ya usaste todos los gramos de azúcar del día.

25 gramos de azúcar/ 5 cucharadas de azúcar.

Jugo de naranja

Colado o sin colar, la cantidad de azúcar en un vaso de jugo de naranja equivale a 5 cucharadas de azúcar, exactamente el total del consumo diario de azúcar recomendado. Ahora multiplica eso por 4 y obtendrás la cantidad de azúcar que ingeriste en ese vasote de unicel de un litro que te vendió tu juguero de confianza.

25 gramos de azúcar/ 5 cucharadas de azúcar.

Boing

Si un zumo de fruta natural tiene montones de azúcar, imagínate lo que hay en un jugo artificial.

40 gramos de azúcar/ 8 cucharadas de azúcar.

Chaparrita

Esta bebida de antaño, tan querida en fiestas infantiles y presente en muchas taquerías es un trago de azúcar pura.

24 gramos de azúcar / 4.8 cucharadas de azúcar.

Bebida energética

Vamos, si tu consumo excesivo de alcohol está arruinando tu cerebro, que te hace pensar que hidratarlo con bebidas energizantes le hará bien a tu cuerpo. Si planeas no moverte de tu cama y curar tu cruda de ese líquido azul ten en mente que solo estás jodiendo a tu hígado.

12 gramos de azúcar/ 2.4 cucharadas.

Yogurt bebible

Por más fibra, avena y frutas que indique la etiqueta, una botellita de estas jamás será un alimento nutritivo. Sólo contienen saborizantes y preparados de fruta. De verdad, mejor cómprate una licuadora.

29 gramos de azúcar/ 5.8 cucharadas de azúcar.

Smoothie de frutas

Ya mejor cómete un puñado de azúcar. Además, ¿realmente crees que los concentrados con los que hacen estos smoothies en la mayoría de las cafeterías contiene algo de fruta natural? Si sí, tenemos que hablar.

40 gramos de azúcar/ 8 cucharadas de azúcar.

Café latte

En serio, mejor levántate más temprano y hazte tu café en casa.

24 gramos de azúcar / 4.8 cucharadas de azúcar

(Si quieres conocer otras equivalencias y saber más sobre la cantidad de calorías de las bebidas azucaradas, puedes consultar la guía de beneficios y riesgos nutricionales de varias categorías de bebidas que publicó el Comité de Expertos para las Recomendaciones de Bebidas —creado por el secretario de Salud en México— para combatir la diabetes y obesidad en el país).

Todas las fotos son de Sarah del Moral.

Este artículo se publicó originalmente en junio del 2016.