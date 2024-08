Las camgirls brasileñas se están enriqueciendo en la cuarentena

Artículo publicado originalmente por VICE Brasil.

La situación en Brasil y el mundo no es nada favorable, pero los ingresos de la mayoría de las camgirls brasileñas han ido aumentando con la cuarentena. CameraHot, uno de los principales portales nacionales de modelos, tuvo un aumento de 300.000 visitantes en comparación con el mes pasado. Todos los días, el sitio recibe 1.000 nuevos usuarios registrados, un aumento de casi el 30 por ciento. “Si continuamos así, batiremos el récord el mes de marzo”, celebró la periodista Melissa R. Pitta, portavoz de CameraHot, que surgió en 2010. A su vez, Câmara Privê informa que, en los últimos días, el aumento fue del 10 al 15 por ciento en el volumen de accesos y nuevos usuarios. La oleada es mundial: en muchos países, las suscripciones y el acceso a sitios con contenido pornográfico han aumentado de forma exponencial.

Bruninha Fitness, de 30 años, ha sido camgirl desde que tenía 18 años. Para ella, que trabaja con Câmera Privê, la cuarentena ha dado buenos resultados. “En los últimos días, mis ganancias han aumentado en un 50 por ciento. No me puedo quejar. Estoy agradecida de tener este empleo y poder trabajar desde casa. En medio de este caos, no tener trabajo es un problema”, dijo en entrevista con VICE.

Camgirl Bruninha Fitness. Foto: Julio César/Divulgación

Ella no cuenta exactamente cuánto dinero recauda por día, pero dice que, en promedio, una camgirl gana alrededor de 50 a 60 dólares diariamente. “Hay chicas que pasan un promedio de ocho horas al día en Internet y ganan entre 100 y 135 dólares. Entonces, las cantidades se han duplicado”.

Camgirl Bruninha Fitness. Foto: divulgación

El número de clientes novatos también cambia ligeramente la dinámica de trabajo de las modelos. Bruninha dice que cuando le preguntan “qué hace en el chat”, puede advertir que el chico no sabe mucho sobre cómo lidiar con camgirls. Los clientes leales tienden a comportarse de manera estándar. “Nos preguntan cómo estamos, hablan de cosas cotidianas. Algunos usuarios novatos son tímidos y no hablan mucho. Otros llegan con un tono más duro. No saludan, entonces, no existe esa ruptura de hielo inicial que, para nosotras, es muy importante y relevante”, explicó.

El coronavirus y la cuarentena no solo han influido en este aspecto de la interacción. Melissa, de CameraHot, dice que los usuarios han pedido a las modelos usar trajes médicos y de enfermeras. “También hemos notado que las camgirls están usando mascarillas en sus transmisiones, a veces para estimular un poco el fetiche”, dijo.



Kiara, de 23 años, es enfermera y camgirl en CameraHot. Ella aprovechó el momento para usar la mascarilla desechable en sus shows. “Decidí jugar con las fantasías de algunos clientes, pero también aproveché la oportunidad para alertarlos sobre la importancia de usar la mascarilla”, dijo a VICE.

CameraHot ha registrado una mayor número de camgirls, quienes además están transmitiendo en el sitio por más tiempo. “Muchas chicas tenían otras actividades como la universidad, trabajar fuera o la academia”, explicó. Para navegar esta oleada, la plataforma cuenta con paquetes de crédito diarios para los usuarios.

Câmara Privê también ha intensificado los planes de fidelidad, descuentos y devolución de efectivo. “Entonces, en este período de retraimiento social, [las personas] aún podrán conectarse con otras personas y hacer que la vida cotidiana sea más divertida en medio de tanta tensión”, informó el equipo del sitio web en entrevista con VICE.

Camgirl Violet Abadeer. Foto: divulgación

Otro aumento fue el número de mujeres interesadas en tener un canal en este tipo de sitios web. Camera Privê ha visto un aumento del 10 por ciento en días recientes. En el mismo período del año pasado, 10 mujeres se registraron en CameraHot diariamente. Actualmente, la cifra de chicas interesadas llega a 20 por día.

Pero no todas han reportado un aumento en la demanda. La camgirl Violet Abadeer, de 24 años, ha sentido lo contrario. “Parece que las personas están más preocupadas y buscan ahorrar dinero”, dijo a VICE. A pesar de ganar alrededor de 500 dólares por semana en el sitio web ManyVids, ha estado recibiendo muchas peticiones de descuento de los clientes, bajo la justificación de “estar en cuarentena”. ¿Su respuesta en esos casos? “Ni lo pienses, hermanito. Este es un servicio de lujo. Paga quién puede”. No está equivocada.

