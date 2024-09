Las cinco jugadas más espectaculares de Steph Curry | ES | Translation

Steph Curry está encaminado para ser nombrado el MVP por segunda temporada consecutiva. De acuerdo con Marc Stein, la NBA anunciará dicho honor en un par de días, aunque ha tenido que ser discreta durante casi todo el año. Luego de una temporada de ensueño donde lideró a los Warriors de Golden State hacia el título de la NBA, Curry de alguna forma mejoró.

A pesar de estar fuera por una torcedura de ligamento medio colateral, Curry participó en una ligera sesión de entrenamiento el día de ayer. Steve Kerr no descartó su regreso para esta noche en el Juego 4, pero aún así le queda mucho para recuperarse. Así que mientras esperamos su regreso, hagamos un recorrido de Steph Curry haciendo sus espectaculares jugadas en la liga. Fue un año donde decir que fue el mejor jugador sobre la duela se queda corto. En el vídeo se puede apreciar los mejores momentos de Steph, seleccionados a través de un serio proceso científico.*

Videos by VICE

5. Payaseando con el logo de los Pistons

El contexto es importante en esta jugada. Podrías pensar, «¿A quién le importa un tiro de tres puntos ejecutado de la nada frente a los Pistons de Detroit? Y ya que tocamos el tema, ¿Los Pistons todavía existen?» Ambas, preguntas legítimas, tiene una respuesta. Primero, los Pistons sí existen. Tuvieron el honor de ser el primer equipo que LeBron James y los Cavaliers despacharon en los playoffs de este año. En cuanto a la primera pregunta diré que sólo seis segundos habían transcurrido en el reloj de tiro antes de que Curry decidiera, como si nada, tirar desde el logo con más de tres minutos en el reloj del primer cuarto. No había necesidad de acercarse más, o tratar de hacer una jugada. El logo de los Pistons estaba demasiado cerca para que Steph encestara y retrocediera inclusive antes de que el balón tocara el aro.

4. Andrew Bogut, el aprendiz de payasadas

Ya nos acostumbramos a las celebraciones de Steph, o al menos sabemos cuando un tiro entrará a la canasta incluso antes de hacerlo. Pero este año, Steph contrató a un asistente. Luego de una disputa por un balón suelto, Andrew Bogut fue capaz de empujarlo con su mano para dárselo a Curry, quien permaneció sin marca por siglos. En cuanto Curry agarró el balón, Bogut retrocedió corriendo con su dedo en el aire, celebrando el tiro que ni siquiera se había ejecutado. Curry tuvo tanto tiempo que botó una vez el balón, se acomodó y, como era de esperarse, encestó. Una cosa es confiar completamente en tus habilidades, y otra inspirar este nivel de confianza en tus compañeros —que celebran antes de ver la trayectoria del balón—.

3. James Harden nunca tuvo oportunidad

Tuve problemas escogiendo esta jugada porque, como dije anteriormente, el contexto importa. James Harden no es lo que se podría llamar un «defensor competente». Por eso, poner en ridículo a James Harden o sacar ventaja de él no tiene el mismo efecto que hacerlo frente a Kawhi Leonard sobre patines. La jugada no sólo es asombrosa, también es muy bonita. Curry había iniciado un rápido despliegue en contra de los Rockets después de un robo de balón, y conforme fue avanzando, Harden se interpuso en el camino. Muchas cosas pudieron haber salido mal para el jugador a la ofensiva en esta situación, pero Curry no sólo evitó cualquier contacto con Harden (y de qué forma). Se sacó un pase por detrás de la espalda para Andre Iguodala, quien a su vez dio un pase para Leandro Barbosa para un encestar un fácil lay-in.

2. Pobre Lou Williams, nos apiadamos de ti

Steph Curry hizo que Lou Williams casi brincara hasta la banca de los Warriors con una finta casi imperceptible. Williams tenía una mejor posibilidad de defender ante Luke Walton en las bandas que contra Curry. Podría ver la jugada miles de veces.

1.Ridiculizando al defensivo del año

Una vez más, el contexto importa. Kawhi Leonard no es cualquier jugador, ya que se trata del defensivo del año. Obviamente, ser el ganador de un premio como este no te hace infalible, pero ver cómo Curry hace picadillo a un jugador tan estimado, y de una forma tan simple, es digno de admirar. Al principio, Curry se había escapado de la marca de Leonard, sin el balón, con un paso hacia delante seguido de un paso más rápido hacia atrás para colocarse detrás de la línea de tres. Después ya con el balón en sus manos, Curry hizo que Leonard saltara gracias a que amagó con disparar, lo cual le generó espacio para un tiro de tres que, naturalmente, encestó. Las habilidades de Curry para penetrar y disparar son igual de temidas, y así es como el mejor anotador de la NBA es capaz de quitarse de encima, sin mayor esfuerzo, a su mejor marca.

*Es decir, yo los escogí.