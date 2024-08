Las cosas más extrañas que me han pedido trabajando como ‘cam girl’

Empecé a trabajar como cam girl hace unos meses para poder pagar mis gastos en el hoyo financiero que es Londres, y honestamente es el mejor trabajo que he tenido. Gano mucho más dinero del que podría ganar en un trabajo normal, y lo único que tengo que hacer es sentarme en ropa interior o en pijama frente a mi cámara, fumando mota, o en ocasiones me pagan cientos de dólares por venirme.

Por fin, tengo los beneficios económicos que quiero al día, y se siente muy bien. A pesar de que siempre he estado de acuerdo con las trabajadoras sexuales y con los trabajos sexuales en general, dudaba de que en realidad el trabajo fuera disfrutable o satisfactorio; me imaginaba que el mundo de las cam girls era como una versión virtual del Daily Sport –un poco triste y sórdido. Pero ahora puedo decir que calentar a alguien y masturbarte mientras te ves en una pantalla y ves como aumenta tu dinero te lleva a una oleada de éxtasis que nunca me hubiera imaginado. También me siento privilegiada de ser parte de los deseos más profundos y oscuros de la gente.

El sitio que yo uso requiere que las chicas están completamente vestidas en el chat público que la gente puede ver gratis. Hay galerías de chicas en el chat público que están divididas por locación, edad, fetiches, etc. Luego, muy parecido al distrito rojo de Ámsterdam, las chicas se sientan en sus ventanas para incitar a los hombres a entrar. Mientras que en el chat público la gente te manda mensajes para una sesión privada o para peticiones de video personalizadas.

Estás son las cosas que me han pedido hacer y que más me han sorprendido.

Te pareces mucho a mi hermana, ¿puedes pretender ser ella?

Esto me lo piden muy seguido. Los hombres están locos. ¿En serio todos tienen fantasías con sus hermanas, o simplemente quisieran que yo fuera su hermana? Me piden esto muy seguido, y no creo que sea posible que me parezca a todas sus hermanas –entonces, ¿qué es? ¿Les gustaría que su hermana fuera igual de guapa que yo, y si así fuera les gustaría coger con ella? ¿Ustedes saben? Probablemente no.

¿Te puedes grabar a ti y a tus amigas haciendo pipí cuando salgan de fiesta?

Este es una joya. Fue de un tipo al que le excitaba la idea de ver chicas arregladas para salir de fiesta y orinarse, en particular contra un carro, lo que honestamente hace que grabarlo sea más fácil. Particularmente le excita escuchar la orina cayendo al suelo. Así que ahora mis amigas y yo nos grabamos haciendo pipí entre los coches estacionados cuando salimos de fiesta para que nos paguen 50 dólares por cada video. Espero que algún día me toque un tipo al que le excite ver a chicas borrachas vomitando taxis o comiendo un kebab grasiento para que mis salidas las paguen estos hombres que piensan con el pito.

Por favor llámame «perra judía»

Yo me describo en mi perfil como #exótica –a pesar de que usar esa palabra fuera de cámara me provoque náuseas– y hasta ahora no he conocido a nadie que me quiera humillar por mi raza. Pero sé que es probable que pase, y cuando pase probablemente me voy a negar, ya que mi objetivo es dejar el mundo del trabajo sexual con el menor daño posible a mi salud mental.

El tipo me aseguró que era judío y por consecuencia piensa que es moralmente justificable. Sin embargo, es muy poco probable que pueda pedirle a cualquier pareja que le haga eso –como pasa seguido con las peticiones que me hacen– lo que significa que esta esquina moralmente turbia del internet es su espacio sexual seguro, el anonimato de ambas partes le permiten poner en práctica sus deseos que tal vez en un entorno seguro y discreto podrían ser dañinos. Una vez me reí de una amiga que usó la frase «vergüenza de fetiche», pero ahora estoy aplicando una regla de «no a la vergüenza de fetiches» en mi entorno en línea.

¿Me puedes mandar un video rogándome que me venga en ti, que te embarace y que te deje abortar al bebé?

De verdad siento pena por este tipo y por todas las mujeres a las que se ha cogido. Probablemente haya descubierto este fetiche después de dejar embarazada a alguien por accidente, pero me pregunto qué lo llevó a relacionar los sentimientos de luto y pérdida –y ¿tal vez un poco de desahogo?– con una excitación sexual. Es un poco triste que terminara en una situación en la que el hecho de que aspiraran a su hijo no nacido le prendiera, pero me paga para no sentirme tan mal, así que acepto su dinero. El anonimato de los clientes me ha llevado a desarrollar una insensibilidad real a estas peticiones. Si cualquiera de las personas con las que he tenido sexo ocultara algo como eso estaría horrorizada, pero así no me molesta en absoluto, es trabajo.

¿Te gustaría que te desgarrara el ano y lo orinara?

No, obviamente no. Todos tenemos un limite, y pretender que algo así me gustaría es el mío. Esto está muy lejos de algo que remotamente podría pensar que es excitante que incluso pretender que si me cuesta trabajo. El tipo dice que hace esto con mujeres reales, pero en serio: ¿dónde las encuentra? Es muy peligroso y antihigiénico –y también: ¿cómo vas a explicar tus desgarres infectados en el ano cuando termines inevitablemente en el hospital?

¿Te puedes chupar los dedos de los pies?

Y sí, resulta que soy muy buena para chuparme los dedos de los pies.

¿Puedes adorar un pene grande de negro?

Al parecer a muchos hombres británicos (según yo blancos) les encanta adorar los pitos negros grandes. Supongo que no es tan raro si alguna vez te sumergiste en el mundo de los cornudos en PornHub o si crees en los rumores de que a un número considerable de ingleses les gusta ver a sus esposas cogerse a hombres con pitos enormes. A veces me enseñan sus penes rosas y les digo lo chicos e inservibles que se son, y que solamente un hombre negro me podría satisfacer de verdad. Trato de dejar los prejuicios fuera del trabajo pero apuesto que estos tipos se cruzan la calle si ven a un grupo de hombres negros.

¿Alguna vez has estado enyesada?

Literalmente, hay un fetiche para todo. Cada acción que haces podría excitar a alguien inevitablemente. Me pregunto, ¿cuántos fetichistas de yeso existen? ¿acaso estas personas se pasan la tarde en salas de emergencia, recopilando material mental para después? ¿Qué podría ser sexy de estar enyesada? Supongo que si te rompes múltiples extremidades te sientes limitado, lo cual es un fetiche muy común –pero si somos realistas te da comezón, es muy impráctico y están llenos de piel muerta.

¿Puedes usar una sudadera con el gorro arriba?

Los hombres como este son oro para las cam girls. Esto es genuinamente lo único que necesitan para venirse. Una chica con sudadera. Sin desnudez. Sin hablarles sucio. Simple y sencillamente una sudadera.

¿Te gustaría mudarte conmigo a mi casa en Devon y convertirnos en una pareja cam?

Esto nada más fue muy raro. Recibí un correo electrónico de 2.000 palabras de un hombre de 40 años tratando de convencerme de mudarme a DEVON para coger todo el día frente a la cámara. Obviamente se tardó muchísimo en escribir ese correo, así que seguro pensó que tenía una oportunidad. Su argumento es que la gente que coge todo el día gana más dinero que una chica que nada más está sentada en su habitación. Si yo quisiera tener sexo frente a la cámara estoy segura de que podría encontrar a alguien por mi cuenta, no en Devon. Las mujeres siempre pueden encontrar a alguien con quien tener relaciones sexuales. Pero, gracias por la oferta.

Todas estas peticiones se me hacen muy interesantes, y he aprendido mucho de ser una cam girl. Sin embargo, tengo muchas más preguntas que respuestas. Me gustaría, que después de atenderlos me contaran sobre lo que les llevó a hacer este tipo de cosas.

¿Acaso al «perra judía» lo bullearon en la escuela por ser judío y luego desarrolló un gusto por la tortura? Cuando el Sr. Yeso ve a alguien caminando con un yeso en la pierna, ¿se excita instantáneamente? ¿Alguno de estos hombres le ha confesado estos deseos a sus parejas? ¿Nuestra exposición a la pornografía extrema durante la pubertad ha hecho que a los hombres deseen a las mujeres que no hacen nada más que sentarse con sus sudaderas con el gorro arriba? Todas estas cosas realmente me hicieron pensar en lo que mis ex me escondían. ¿Alguna vez podrías llegar a conocer a alguien de verdad aunque no pudieran revelarte sus deseos más profundos? ¿Conozco a tu novio mejor que tú?