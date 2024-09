Las cosas que hay solucionar ya sobre la revisión en video que vimos en la Confederaciones

La FIFA estaba particularmente preocupada por hacerle una prueba al país anfitrión un año antes de la Copa del Mundo, y sí, los estadios en Rusia van en el camino correcto, y los problemas de infraestructura parecen resueltos. Pero lo que no ha quedado bien es el Video Asistente del Árbitro o VAR, como se la ha conocido coloquialmente en los últimos días. Hemos pensado sobre lo que tiene que cambiar del VAR y aquí algunas cosas:



1. ¿Por qué toma tanto tiempo?

En un mundo digitalizado, donde tiene que ir más rápido, el uso del video asistente no puede ir lento.

En el juego de Chile contra Camerún, por ejemplo, Eduardo Vargas anotó un gol, hizo su acostumbrada coreografía, sentándose con sus compañeros en el banderín de tiro de esquina, hasta que llegó el árbitro a arruinarlo todo.

Foto: Imago/Photosport

Y no solo eso: ¿realmente tiene que ir el árbitro a ver esa monstruosa caja en la banca para las repeticiones? El hombre llegó a la luna hace casi 50 años, ¿no pede conseguir un dispositivo portátil para ver las repeticiones? Esto ahorraría tiempo y no se arruinaría por completo el flujo del partido.



2. ¿Por qué no hablan con nosotros?

Como en toda buena relación, en el futbol también importa la comunicación. Los aficionads y los jugadores en el estadio deben saber lo que está ocurriendo. Por ejemplo, ayer en la final, Gonzalo Jara le dio un codazo en la cara a Timo Werner y el árbitro decidió intervenir.



¿Cuántos aficionados en el otro extremo del estadio vieron el codazo? Lo único que vieron fue a un alemán en el suelo, una larga discusión con el árbitro revisando el video y un chileno que recibe la tarjeta amarilla. Lo que realmente ocurrió, para los aficionados quedó para la intepretación.



Observar, evaluar, decidir, y aplicar consecuencias. ¿Pero dónde está la comunicación?

En la NFL, por ejemplo, es común que el ábitro anuncie sus decisiones con un micrófono. Explica por qué se interrumpió el juego, qué jugador cometió la infracción, y las consecuencias.



3. ¿Y cuando a pesar del video, el árbitro se sigue equivocando?

Nadie es perfecto. Y los árbitros también son humanos. Sin embargo, uno pudiera esperar que las decisiones equivocadas queden erradicadas del futbol con el uso del video. Ese es el punto, ¿no?



En la Copa Confederaciones, desafortunadamente no fue el caso. En el partido contra Alemania, el camerunés Ernest Mabouka cometió una falta. Sin embargo el árbitro se equivocó y le mostró la amarilla al también camerunés, Sebastian Siani. Cuando le informan al árbitro que no había sido Siani el que cometió la falta, sino Mabouka, el árbitro parece entender a medias el reclamo, y se dirige a la banca a revisar el video. Tras la revisión del video, el árbitro regresa al campo, y decide sacarle la tarjeta roja al propio Siani al que le había sacado antes la amarilla por una patada que no cometió. La escena ya es de risas de incredulidad y burlas hacia un árbitro que ni con el video podía hacer las cosas bien. De nuevo, vuelven a llamar ál arbitro al campo para revisar las escenas, y es hasta entonces que se da cuenta que el infractor era Mabouka y no Siani. Regresó al campo, y por fin, le saca la tarjeta roja a Mabouka. Todo el incidente tomó casi cinco minutos.



Igualmente gloriosa, fue la intervención del VAr en la final de ayer entre Chile y Alemania. Luego del análisis del codazo de Jara contra Timo Werner, el árbitro decretó la tarjeta amarilla. Una decisión fallida tras una agresión clara.



4. ¿Cuándo nos acostumbraremos?

Y por supuesto, ante los avances tecnológicos en el futbol, salen los argumentos de que «los errores son parte del futbol», «las emociones son parte del futbol», y demás.



Podrá haber incontables argumentos en contra del VAR, pero es justo, si los castigos se aplican correctamente, los engaños quedan al descubierto y las agresiones son detectadas. En un deporte en el que se juegan cientos de millones de dólares, no se puede dejar mucho al azar. Quizás tengamos que hacernos a la idea de que el futbol ya no será el mismo.



Aunque la FIFA saque una conclusión positiva del VARluego de su aplicación en la Copa Confederaciones, esto ha sido con un costo para los espectadotes. Si la FIFA logra hacer más transparente la revisión del video, que consuma menos tiempo, y sobre todo, que sea menos vulnerable a los errores, entonces sí, será una solución más sólida para darle más justicia al juego.