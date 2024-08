Las diez canciones que nos morimos por escuchar en Trópico

El día de hoy viernes 7 de diciembre empieza una de las fiestas más esperadas del año en México: Trópico, un festival celebrado en la bellísima costa de Acapulco y en el que, probablemente, cientos de chilangos estarán presentes dada la cercanía de la capital con la las playas de Guerrero. Este año los organizadores están de manteles largos con la sexta edición. Artistas de talla internacional pasarán un fin de semana épico junto al mar.



Para solaz de los que van para allá, armamos una lista con las canciones que, a mi parecer, son las más esperadas para este fin de semana en el que seguramente todos los asistentes bailarán hasta sudar el traje de baño mientras disfrutan de un trago frío en su mano. Al menos así lo haré yo.

Checa a continuación los temas imprescindibles para esta edición de Trópico.





Giorgio Moroder – “I Feel Love”

Don Giorgio Moroder, diría yo. El genio detrás del italodisco regresa a México luego de dejar con ganas de más baile al público que asistió a su concierto como parte de la inauguración del recinto Pabellón Cuervo en 2017. La canción que hizo millonaria a la disquera Casablanca Records es un himno del dancefloor y no debería faltar esa noche.





De La Soul – “Me, Myself and I”

Hace exactamente un año hicimos una guía para entrarle al legendario trío de Long Island. Llevan más de 30 años en el juego, por lo mismo se les considera parte fundamental del rap. Aunque muchas personas no sean unas clavadas (como yo) en el género, “Me, Myself & I” es un track que aunque no te lo sepas, de menos te hará tararear.





Julian Marley – “Lemme Go”

Si visitas la playa y no escuchas un poco de reggae, ¿en verdad estás en la playa? El hijo del legendario Bob Marley estará presente en Acapulco llenando el ambiente de buenas vibras y, si la ley lo permite, un par de nubes de hoja sagrada.





Álvaro Díaz – “Es Tarde Ya”

Un viejo conocido de Noisey volará desde la isla de Puerto Rico. Alvarito no ha parado de producir luego de que la disquera Universal lo tomara como uno de sus fichajes más valiosos en tiempos recientes. Un poquito de rap en tu idioma para amenizar la tarde.





Shintaro Sakamoto – “(坂本慎太郎) – まともがわからない”

Yo no sé ustedes, pero tal vez esta sea la última oportunidad de ver al artista de Osaka que inició su carrera en 1989 como miembro de la banda de rock Yura Yura Teikoku, donde tocaba la guitarra y cantaba. ¿Qué tendrá preparado para nosotros?





Laid Back – “Cocaine Cool”

Luego de haberte echado unas deliciosas bebidas refrescantes, haber comido y digerido todo, seguro necesitarás un poco de energía para seguir con las actividades del día. Los rayos del sol seguro que te van a poner bien “Cocaine Cool” if you know what I mean.





Salón Acapulco – “Lemon Tree”

Dicen que todos los caminos llevan a Acapulco. O a un Oxxo. La banda con el nombre del estado de Guerrero trae un par de trompetitas y beats pegajosos que harán que te salga la chancla más de una vez gracias a sus ritmos extremadamente bailables.





Wet Baes – “Secret (Love Song)”

Imagina que llegaste a Trópico por el amor que le tienes a la música y que esa misma pasión te lleve a conocer al amor de tu vida. Si eso pasara, estoy seguro que mientras te ves a los ojos con tu alma gemela estará sonando “Secret (Love Song)”. Ojalá la escuchemos. Ojalá ojalá.





Girl Ultra – “Bye Bye”

Ahora que si andas con el corazón roto o la moral baja, escuchar “Bye Bye” le va a caer muy bien a tu alma. Vaya que sí la queremos escuchar.





Nicola Cruz – “Siete”

Y claro, ¿cómo dejar fuera a nuestro Nicola Cruz de oro? No nos fallará y sabemos que va a tocar para nosotros “Siete”, single que dicho sea de paso, salió con nosotros.





***

