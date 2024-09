Las diferentes vidas de Larry Tee, el chico de los 90s que acuñó el ‘Electroclash’

DB Bunkerman, también conocido como DJ DB, fue uno de los primeros DJs británicos en traer el drum and bass al otro lado del charco y ha sido pieza principal en la escena rave de América desde principios de los 90s. En esta columna, No Skool Like the Old Skool, nos compartirá sets por mucho tiempo olvidados, fotos, flyers y otros tesoros de su archivo. A romper esas libretas…

He conocido a Larry Tee desde inicios de los 90s, cuando logró un éxito masivo escribiendo el hit del 93 «Supermodel (You’d Better Work)» para RuPaul. Pero el veterano DJ no es sólo un talentoso escritor. De hecho, hay muy poco que no haya hecho, desde promover fiestas hasta producir tracks y tocado en bandas. Detrás de escena, él ayudó a lanzar la carrera de artistas como RuPaul, Scissor Sisters y Fischerspooner, incluso acuñó el termino «electroclash.»

La primera ves que atestigüe su personaje fue cuando Michael Alig, quien realizó una fiesta llamada Disco 2000 en The Limelight, me llamó para ocupar el lugar del residente DJ Keoki. Larry dirigía Hot Body, el notorio concurso enfocado en el público.

Esta foto fue tomada de un miércoles cualquiera por la noche en Disco 2000. Ese es Larry en el micrófono vistiendo de blanco.

Aquí hay un video de Larry en acción, como MC de Hot Body:

Desde entonces nos convertimos en amigos cercanos con mucho en común, pero hay una cosa importante que me gustaría mencionar: ambos estamos libres de drogas y alcohol. Cuando le pregunté a Larry si le importaba que mencionará eso, hermosamente me respondió: «No me importa estar fuera de recuperación si eso pudiera ayudar a alguien que me vea haciendo mi espectáculo en ese ambiente.» Siempre he sentido lo mismo.

Larry Tee (izquierda) y Michael Alig (derecha)

Nueva York es un poco menos colorido desde que Larry se mudo a Londres, pero Londres necesita un poco de color de cualquier forma. Aquí les dejo un nuevo y original set que Larry hizo para THUMP. Una prueba de lo que Nueva York se pierde hoy en día. (Hasta abajo pueden encontrar el tracklist).

La carrera musical de Larry incluyó tocar los teclados en la banda de new wave de Atlanta, the Fans, quienes produjeron el sencillo original de B-52, «Rock Lobster». Después de eso, se unió al fabuloso grupo Now Explosion (foto de abajo) con su compañero de Limelight, Lahoma Van Zandt. Ellos lanzaron el primer show de RuPaul y Lady Bunny y se volvieron la banda oficial del club The Pyramid a mediados de los 80s.

Now Explosion en Atlanta en 1984

El video de Larry de «Come Fly With Me» sirve como una perfecta cápsula del tiempo de la moda que los chicos tenían en los clubes en los 90s en la ciudad de Nueva York.

Cuando no pude recordar su conexión con Scissor Sisters, Larry me respondió, «fuimos los anfitriones de sus primeros shows en nuestra fiesta electrónica en LUXX en Berliniamsburg», refiriéndose al sobrenombre del vecindario Williamsburg en Brooklyn a principios del 2000s cuando estaba lleno de clubes de los 80s, «y agendamos su primer show cuando ellos abrieron para mi grupo de electroclash Whatever It Takes (WIT).»

Aquí hay otra pequeña gema en la que Larry trabajó detrás de escena como escritor:

Incluso en aquellos días, Larry estaba tan feliz de estar detrás de escena como cuando le tocaba estar en el escenario detrás de los decks. De hecho, logro mantener la cabeza fría incluso cuando enfrentaba negocios frustrantes.

Por ejemplo, cuando Andrew Goldstone y yo estábamos haciendo A&R en Warner Bros, descubrimos un poco conocido, pero extremadamente interesante acto de arte y electro llamado Fischerspooner. Después Andrew y yo fuimos contratados por Ministry of Sound y Larry tuvo una enorme guerra por Fischerspooner. Eventualmente fueron firmados por una ridícula cantidad de dinero, pero por un fallo Larry nunca obtuvo lo que le prometieron. Cuando le pregunte si estaba molesto, Larry se mostró muy tranquilo al respecto. Andrew y yo también fuimos timados por Ministry of Sound, pero no nos quedamos tan tranquilos como él.

Finalmente, me encanta esta foto de 1992 del profundamente extrañado Frankie Knuckles con Larry. Fue tomada cuando mezclaban semanas alternadas en el legendario club de Nueva York, the Roxy. Claramente, Larry nunca perdió su sentido por el estilo.

Tracklist:

1. Doctor Jeep and Kreuger – Cave Dive



2. Ridney – Raver (Modek Remix)



3. SEPM feat Portia Ferrari – Body Talk



4. Disclosure and Friend Within – The Mechanism



5. Chocolate Puma – Rubberband Lazer



6. Mason – Earmark



7. Prefect – Whats Love



8. Tony Quattro and Bert On Beats – Put Up Ya Hands



9. SEPM feat. Cunty Savage – Karl Lagerfeld

10. Weichold and Namito – Zick (systematic)

11. Kings of Class – Stomper



12. Vangelis Kostoxin – The Chief



13. Hidden Cameras – Carpe Diem (Absolute rmx)