Las frases más inspiradoras que tus DJs favoritos han escrito en Twitter

Sí, lo sabemos, los DJs en Twitter a veces apestan. Claro, es una lista sin fin de tipos ricos quejándose sobre quién vendió más espectáculos, la negatividad y sobre deadmau5. Pero, a veces podemos encontrar la respuesta por parte de nuestros chicos favoritos a las preguntas más complicadas de la vida, las ironías de la industria musical contemporánea, y un montón de cosas aleatorias mayormente sin sentido, pero al final entretenidas.

Más abajo encontrarás nuestra lista definitiva de tweets súper inspiradores por parte de nuestros DJs favoritos, desde los héroes del underground como Ben UFO hasta las mega celebridades como Calvin Harris; pasando por lo más experimental como Holl Herndon. Fuimos un poco más lejos e incluso las organizamos por categorías, incluyendo lo inspirador, lo religioso y hasta los tips de salud.

Videos by VICE

Mensajes Inspiradores

«No hay obstáculos que no puedas vencer.»

«Hazlo por ti»

«‘No puede hacerse’ es algo que no existe en mi mundo.»

«@Zedd trata de lamer tu codo»

«Si hoy estoy siendo un culero, es porque me hiciste ser así. Así de simple.»

«Los cerebros son las nuevas tetas.»

«Sin inspiración, los mejores poderes de la mente permanecen dormidos. Hay un combustible en nosotros que necesita ser encendido con una chispa.»

«Estoy dispuesto a colaborar con quien sea mientras su mierda sea buena, de otra forma colaboraré con sus mamás.»

«Que alguien en Twitter me impresione antes de que sea muy tarde.»

«Me sentía algo deprimido así que fui a beatport a escuchar algo de música, ahora quiero matarme.»

» A la mierda @SeaWorld»

» A veces tu flow se termina.»

Descubrimientos sorprendentes sobre el universo

«Me acabo de dar cuenta de que el karma existe, nuestra realidad debe ser holografía y multidimensional.»

«UFC es una clase de mierda.»

«Después de todos estos años, Clocks de Coldplay sigue siendo un exitoso, saben que es verdad.»

«Todos los soundtracks de Hollywood suenan igual.»

«Cuesta 2 centavos hacer 1 centavo.»

«No importa en qué parte del mundo te encuentres, Steven Sagal es la única constante.»

«Cómo diablos es que apenas estoy descubriendo el pan de maíz.»

«La diferencia entre los baños públicos en Estados Unidos y Reino Unido es que la gente en EU se deja ir y no le importa quién esté escuchando.»

«¿Y si las películas de Indiana Jones son sólo los sueños de Han Solo mientras está congelado en carbonita?»

«Los gimnasios decentes en los hotels pueden ser útiles!

«¿Soy sólo yo o los de Ame lucen como un face swap permanente?»

«Ser humano es cool.»





Proclamaciones aleatorias

«Rompí un vaso y caminé hacía la pared.»

«Toqué una canción con un drop enfermo pero no salió como pudo porque el drop es muy tranquilo me sentí triste.»

«El teatro de la creación. Prefiero la realidad del gran trabajo.»

«Ojo por ojo el mundo se quedaría eventualmente ciego, cierto. Pero al menos dejarías ciego a la persona que te dejo ciego.»

«Tanta gente sin educación, no estoy segura ni qué es lo que odian.»

«Me estoy volviendo alérgica a la palabra ‘sexy’.»

«Estoy cansado y quiero un taco.»

«Cuando eres un mono pero también un genio.»

«Por la presente patento la frase ‘I’m so o.k. con eso’. La busqué en google y nada.»

«Viviendo mi vida.»

«Nas estaba bien. El hip hop está muerto. Perras, dinero, armas. No queda creatividad. Toda la nueva mierda apesta. Perdón por ser hater.»

«Si me acreditaran mis propias ideas, seguramente no me repetiría tanto.»

«No soy fan de las ciudades donde el Uber trae por default la opción de pool. Me gusta recorrer la barra mucho más de lo que me gusta pedir 4 asientos sólo para mi.»





Bromas religiosas

«Hoy confronté a un cristiano y le pedi que me explicara el saqueo de Jerusalén durante la Primera Crusada en 1099… etc»

«Jesús comió tantos huevos.»

«La pascua terminó con un hombre bailando en mi bocina, con un taparrabos que hizo con el vestido que estaba usando. Un símbolo de Cristo como cualquier otro.»





Consejos de salud alternativos

«He estado comiendo esta sopa de medula ósea en el desayuno, obteniendo estos nutrientes de grasa soluble más bioavaliables que te hacen sentirte como una leyenda al hacerlo.»

«Chicos, cuidado, así luce su cerebro en Ketamina.»

«Nada me hace más feliz que comer vegetales. Asegurado.»

«Actualmente estoy tomando un suplemento de Lisina, enjuagues con agua salada, evitando cosas acidas, tomando vitaminas y comiendo frutas y vegetales frescos.»



David está en Twitter.