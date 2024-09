Las frutas y verduras están ayudando a hacer el sexo más seguro

Justo cuando pensabas que las relaciones públicas para las frutas y verduras no podría ser mejor, ahora están ayudando a hacer el sexo más seguro. Guan-Ho Pan, un estudiante de diseño en la National Taipei University of Technology ha creado lo que él llama los condones Love Guide. Estos condones inventivos vienen en paquetes que toman la circunferencia de las conocidas frutas y vegetales con apariencia fálica con el fin de ayudar a que los hombres usen mejor los condones con el tamaño justo.

Según Pan, los estudios demuestran que más del 60 por ciento de los que compran condones tienden a elegir el tamaño incorrecto. Hacerlo conlleva a la incomodidad, o peor aún, la rotura no deseada. Algunos hombres están usando condones que son demasiado pequeños, mientras que otros tienen ojos más grandes que su … bueno, ya sabes. Los nuevos diseños de Pan de tubo de preservativos con forma de frutas y verduras tienen como objetivo poner fin a este dilema tipo Ricitos de Oro. Cada tubo está diseñado para un tamaño específico en diámetro. Con la comparación de la propia circunferencia del pene a la de, por ejemplo, el pepino o la zanahoria, los hombres pueden encontrar de manera más eficaz el condón que es correcto para ellos. Como lo pone Pan: «Sostener el paquete hace que sea mucho más fácil para los compradores determinar qué tamaño les queda mejor».

Videos by VICE

Hay cinco tamaños diferentes en total. El más delgado es el pepino, con un diámetro de 30 mm, seguido por el de la zanahoria de 35 mm, el plátano de 40 mm, el nabo de 45 mm, y por último (pero no menos importante) el calabacín, de unos enormes 50 mm.

Además de prevenir la rotura, estos condones también están especialmente diseñados para evitar que los uses al revés y eliminan la compresión crucial de la punta de depósito. «Cada condón viene en una caja especialmente diseñada con una punta alzada, por lo que es fácil recoger el condón del lado correcto a la vez que aprietas la punta». La aplicación no solo es más eficaz, sino también más sencilla.

Por si todo esto no fuera suficiente, Pan se aseguró de hacer envolturas de plástico biodegradable PLA en lugar de usar las bolsas de aluminio estándar y menos amigables con el ambiente con las que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados ver a nuestros condones. Además, se ven bien.

Por qué frutas y verduras, te puedes preguntar, y no otros símbolos fálicos, como los martillos o los bates de béisbol. Bueno, Pan señala que la inspiración detrás de todo esto se basa en un proverbio chino que señala que el sexo es tan importante y tan básico como la necesidad de comer alimentos. «El uso de condones envasados con el formato de verduras variadas es tan normal como cubrir nuestras necesidades alimenticias, así que el acto de usarlos es saludable y natural».

Ahora las malas noticias: los condones Love Guide no están oficialmente a la venta. La creación inteligente de Guan-Ho Pan se hizo como un proyecto escolar final. Sin embargo, al ver la cantidad de atención que su tarea ha atraído, deseamos que alguien en el mundo de elaboración de condones muestre interés y que la producción de estos comience pronto. Personalmente, me encantaría ver estos en las tiendas. Aunque sea solo por el genial empacado. No sería tan difícil, de acuerdo con Pan. «Con la idea práctica de que se puede implementar fácilmente para la producción en masa, el público en general se beneficiaría en poco tiempo.»